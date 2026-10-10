Румяные снаружи, карамельные внутри: рецепт необычных сырников

У тёплых сырников со сгущёнкой сначала чувствуются поджаренная корочка и нежный творог, а затем сладкая карамельная начинка. Её кладут внутрь маленькой порцией, поэтому на разрезе остаётся аккуратная янтарная полоска. Сверху достаточно ложки прохладной сметаны, которая добавляет лёгкую кислинку.

В этой версии сырники готовятся на сковороде из плотного творога с яйцом и небольшим количеством муки. Варёная сгущёнка нужна уже готовая, густая: из неё удобно отмерять начинку чайной ложкой. Получатся десять сырников, которых хватит на завтрак для пяти человек или к большому чайнику свежезаваренного чая.

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Румяные сырники с густой карамельной начинкой на разрезе

Полное время: около 55 минут.

Активное время: около 35 минут.

Выход: 10 сырников.

Порции: 5, по 2 штуки.

Сложность: несложно.

Посуда: широкая миска, вилка, ложка, кухонные весы, доска, сковорода диаметром 28 см с крышкой, широкая лопатка, тарелка для готовых сырников.

Ингредиенты

Творожная основа

Творог жирностью 9%: 500 г.

Яйцо: 1 среднее, около 50 г без скорлупы.

Пшеничная мука: 60 г.

Сахар: 20 г.

Ванильный сахар: 10 г.

Соль: 1 г, небольшая щепотка.

Выбирайте плотный творог без заметной сыворотки, с мягкими некрупными зёрнами. Подойдёт обычный творог в брикете или рассыпчатый, если он достаточно сухой. Зернёный творог в сливках для этого рецепта не нужен. Крупные суховатые комочки можно заранее протереть через сито, чтобы готовая творожная оболочка получилась ровнее.

Сахара в основе немного, основную сладость даст начинка. Ванильный сахар уже учтён в общем количестве: дополнительно подслащивать массу перед формовкой не требуется.

Творог, яйцо, мука, сахар, ванильный сахар и соль для основы

Карамельная начинка

Густое варёное сгущённое молоко: 100 г.

Нужна сгущёнка с плотной кремовой консистенцией, которая держится на ложке. На один сырник пойдёт около 10 г, примерно чайная ложка с небольшой горкой. После жарки начинка станет мягче, но сохранится внутри творожной оболочки. Её насыщенный молочно-карамельный вкус хорошо сочетается с ванилью и сливочным ароматом топлёного масла.

Густая варёная сгущёнка для начинки сырников

Для формовки, жарки и подачи

Пшеничная мука: ещё 30 г.

Топлёное сливочное масло: 30 г.

Сметана: около 100 г, по желанию.

Муку из этого блока используют только на доске и снаружи заготовок. Часть её может остаться, весь остаток добавлять в творожную массу не нужно. Топлёное масло разделите примерно пополам, поскольку сырники удобнее готовить двумя партиями. Сметану держите в холодильнике до подачи, чтобы она оставалась прохладной.

Мука для формовки, топлёное масло для жарки и сметана для подачи

Как приготовить

1. Соедините творог с яйцом и сахаром

Положите творог в широкую миску и хорошо разомните вилкой. Добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, соль. Перемешивайте, прижимая крупные комочки к стенке миски, пока яйцо равномерно не соединится с творогом.

Масса получится мягкой, с мелкими творожными крупинками. Взбивать её до воздушности не требуется: для формовки нужна пластичная основа, которую можно будет разделить на отдельные порции и обернуть вокруг начинки.

Творог с яйцом и сахаром перемешивают вилкой в миске

2. Добавьте муку и оставьте массу на 10 минут

Всыпьте 60 г муки и перемешайте ложкой, собирая массу со дна и стенок. Когда белые следы муки исчезнут, накройте миску и оставьте на 10 минут. За это время творожная основа станет чуть плотнее и удобнее для работы.

Готовая масса остаётся слегка липкой, но удерживает форму порции на ложке. Пока она отдыхает, поставьте рядом варёную сгущёнку, подготовьте чистую доску и большую тарелку для сформованных сырников. Отдельно отмерьте муку для обваливания.

Плотная творожная масса после добавления муки

3. Разделите основу и положите начинку

Слегка присыпьте доску частью муки для формовки. Разделите творожную массу на 10 равных частей, примерно по 64 г. Каждую порцию расплющите в округлую лепёшку диаметром около 9 см.

Положите в центр 10 г варёной сгущёнки. По краям оставьте достаточно свободной творожной массы, чтобы её можно было поднять над начинкой. Работайте по одному сырнику: расплющили порцию, добавили сгущёнку, затем сразу закрыли её.

На творожную лепёшку выкладывают небольшую порцию варёной сгущёнки

4. Сформуйте десять сырников

Поднимите края лепёшки над сгущёнкой и соедините их. Аккуратно сгладьте место соединения, затем слегка обваляйте заготовку в муке. Переверните швом вниз и придайте ей форму невысокого круглого сырника.

Ориентируйтесь на диаметр около 7 см и толщину 1,5-1,8 см. Начинка должна быть полностью закрыта, а творожный слой вокруг неё примерно одинаковым по толщине. Сформуйте остальные сырники и разложите на припылённой мукой тарелке в один слой.

Сформованные сырники с начинкой на припылённой мукой доске

5. Подрумяньте первую сторону

Поставьте сковороду на умеренно слабый огонь и растопите половину топлёного масла. Распределите его по дну. Выложите пять сырников, оставляя между ними небольшие промежутки.

Жарьте 3-4 минуты, пока нижняя сторона не покроется золотистой корочкой. Сырники пока не двигайте и не прижимайте лопаткой. Перед переворачиванием осторожно приподнимите край одного изделия, чтобы увидеть степень подрумянивания.

Пять сырников жарятся с первой стороны на сковороде

6. Переверните и доведите до готовности

Широкой лопаткой переверните сырники и жарьте ещё 3-4 минуты. Затем уменьшите нагрев до слабого, накройте сковороду крышкой и подержите 2-3 минуты. Творожная часть должна прогреться и схватиться по всей толщине, сохранив мягкость.

Время зависит от сковороды и нагрева. Для точной проверки можно ввести кухонный термометр сбоку в творожную часть ближе к середине, не попадая в сгущёнку: ориентир готовности составляет 74 °C. Переложите первую партию на тарелку, добавьте оставшееся масло и таким же образом приготовьте вторую.

Подрумяненные сырники после переворачивания на сковороде

7. Дайте немного остыть и разрежьте

Оставьте готовые сырники на 3-5 минут. За это время начинка немного остынет, а творожная оболочка будет лучше держаться при разрезании. Перенесите сырники на порционные тарелки.

Один из них разрежьте пополам: внутри должна быть видна густая карамельная серединка, окружённая приготовленной творожной массой. Подавайте тёплыми, пока корочка сохраняет лёгкий хруст, а сгущёнка остаётся мягкой и кремовой.

Готовый сырник разрезан, внутри видна густая карамельная начинка

Как изменить вкус

Вместо ванильного сахара можно взять ещё 10 г обычного и добавить к творогу мелко натёртую цедру половины небольшого апельсина. Получится цитрусовый вариант, в котором свежий аромат цедры сочетается с молочной сладостью начинки.

Для более пряного вкуса замените ванильный сахар таким же количеством обычного и добавьте в основу четверть чайной ложки молотой корицы. Варёная сгущёнка сама по себе достаточно выразительна, поэтому для одной партии лучше выбрать что-то одно: ваниль, цедру или корицу.

С чем подать

К двум тёплым сырникам положите ложку холодной сметаны. Её кислинка смягчит сладость сгущёнки, а густая консистенция позволит набрать на вилку и кусочек сырника, и немного сметаны одновременно. Дополнительный сладкий соус здесь не обязателен.

Из напитков подойдут чёрный чай, американо или кофе с молоком. Для домашней подачи достаточно светлой тарелки, небольшой чашки и разрезанного сырника, у которого хорошо видна начинка.

Тёплые сырники со сметаной и чашкой чая Как хранить Оставшиеся сырники переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Храните до двух дней. Сметану держите отдельно и добавляйте уже в тарелку. Разогревайте только ту порцию, которую собираетесь съесть. Подойдёт сковорода под крышкой на слабом огне или микроволновка. Сырники должны хорошо прогреться внутри, ориентир при проверке термометром составляет 74 °C. После микроволновки корочка будет мягче, а начинка может оказаться горячее творожной части. Свежеприготовленные сырники особенно хороши за счёт разницы текстур: тонкая поджаренная поверхность, мягкий творог и густая сгущёнка в середине. Достаточно разрезать один пополам, чтобы начинка оказалась на каждой половинке и её было удобно есть небольшими кусочками. Если планируете неспешный завтрак, заварите чай, пока готовится вторая партия. Первые сырники к этому времени слегка остынут, а последние можно будет оставить на несколько минут рядом. Так начинка сохранит приятную теплоту, и всё можно подать к столу вместе.