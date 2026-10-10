Малиновое тирамису в бокалах: нежный десерт без духовки для особенного вечера

Иногда для красивого десерта нужны всего несколько ингредиентов, прозрачные бокалы и немного терпения. Малиновое тирамису получается нежным, воздушным и слегка кисловатым благодаря свежим ягодам. В отличие от классического варианта с кофе, здесь главную роль играет малина, а готовить ничего не придется.

На приготовление уйдет около 20 минут, после чего десерту нужно провести еще 2 часа в холодильнике. Рецепт рассчитан на 2 большие или 4 средние порции.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Для крема:

250 г маскарпоне комнатной температуры;

150 мл холодных сливок жирностью от 33%;

50 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Для ягодного слоя:

200 г свежей или замороженной малины;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. лимонного сока;

8–10 печений савоярди.

1. Делаем ягодное пюре

Малину соединяют с сахаром и лимонным соком, а затем измельчают блендером до однородности. Замороженным ягодам предварительно дают оттаять.

Есть небольшой нюанс. Если мелкие малиновые косточки мешают наслаждаться десертом, пюре можно протереть через сито. Соус получится гладким, ярким и нежным.

2. Готовим воздушный крем

Холодные сливки взбивают с сахарной пудрой до устойчивых пиков. В отдельной миске маскарпоне слегка размягчают лопаткой и смешивают с ванильным экстрактом.

Теперь самое важное - соединить обе массы. Сливки добавляют к сыру в два приема и аккуратно перемешивают лопаткой, стараясь сохранить воздушную текстуру. Миксер на этом этапе лучше отложить: слишком интенсивное взбивание может испортить нежную консистенцию крема.

3. Пропитываем печенье

Савоярди разламывают на две-три части, ориентируясь на размер бокалов. Каждый кусочек быстро окунают в малиновое пюре.

Долго держать печенье в соусе не стоит. Оно моментально впитывает влагу и может стать слишком мягким еще до сборки десерта.

4. Собираем десерт в бокалах

Для подачи подойдут прозрачные бокалы для вина или другие красивые стаканы, в которых будут хорошо видны слои. Сначала на дно выкладывают немного крема, затем добавляют пропитанное печенье и несколько капель малинового пюре.

Слои повторяют, пока бокал не заполнится, а сверху оставляют крем. Получается нежный розово-белый десерт, который выглядит эффектно даже без сложного декора.

Как сделать подачу еще красивее

Собранное тирамису отправляют в холодильник минимум на 2 часа. За это время печенье размягчится и станет похожим на бисквит, а крем приобретет более стабильную консистенцию.

Украшать десерт лучше непосредственно перед подачей. Для этого подойдут свежие ягоды малины, небольшой листик мяты или тертый белый шоколад. Несколько простых деталей - и привычный домашний десерт уже выглядит как угощение для особенного случая.