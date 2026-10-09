9 октября 2026, 13:58

Грушевый пирог, который получается даже у начинающих: простой рецепт к чаю

Грушевый пирог, который получается даже у начинающих: простой рецепт к чаю

Спелые груши могут превратиться в нежный домашний пирог, для которого не нужны редкие ингредиенты или особые кулинарные навыки. Достаточно нескольких привычных продуктов, немного времени и духовки. Рецепт подойдет даже тем, кто нечасто занимается выпечкой.

Что понадобится

  • 3 груши
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 180–200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл молока
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • корица по желанию
  • немного сливочного масла или пергамент для формы

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Как приготовить грушевый пирог

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника и оставьте его размягчаться при комнатной температуре. Тем временем вымойте груши, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками или небольшими кусочками.

Мягкое масло взбейте с обычным и ванильным сахаром до светлой пышной массы. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно перемешивая смесь, а затем влейте молоко.

В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Если хочется добавить десерту более выраженный аромат, положите немного корицы. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, но мягким.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Переложите в нее тесто, разровняйте поверхность и распределите сверху кусочки груши, слегка вдавливая их в массу.

Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, примерно 35–45 минут. Время приготовления зависит от особенностей духовки и размера формы, так что ближе к концу стоит проверить десерт деревянной шпажкой. Если после прокалывания теста она выходит сухой, пирог готов.

Перед подачей дайте выпечке немного остыть. При желании можно присыпать ее сахарной пудрой. Грушевый пирог хорош сразу после приготовления, но и на следующий день остается приятным домашним десертом к чаю.

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