Булочки с корицей из тортильи за 5 минут: без теста, дрожжей и ожидания

Захотелось тёплой булочки с корицей - а возиться с дрожжевым тестом, расстойкой и духовкой совсем нет настроения? В соцсетях нашли ленивый обходной путь, который готовится быстрее, чем закипает чайник. Нужна всего лишь… обычная тортилья.

Рецепт завирусился в TikTok и разлетелся по Instagram и YouTube, а затем его разобрали крупные медиа - от Good Morning America до AOL, который назвал идею «честно гениальной». И это действительно скорее лайфхак, чем рецепт: минимум продуктов, минимум времени.

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Как приготовить

Намажьте пшеничную тортилью тонким слоем мягкого сливочного масла и щедро посыпьте смесью сахара с корицей. Плотно сверните её в рулет.

Дальше - на выбор. Можно свернуть рулет ещё раз спиралью, «улиткой», чтобы получилась форма классической булочки, а можно просто нарезать рулет на кусочки-завитки. Обжарьте на сухой сковороде, в аэрофритюре или духовке до золотистой карамельной корочки.

По желанию полейте готовое простой глазурью из сахарной пудры с ложкой молока. От начала до тарелки - около пяти минут.

Почему это работает

Тортилья берёт на себя роль раскатанного теста: она тонкая, гибкая и легко сворачивается. При нагреве сахар с маслом карамелизуется и превращается в ту самую тягучую сладкую начинку, ради которой мы и любим булочки с корицей, а сама лепёшка становится хрустяще-слоистой. Вкус - очень близкий к настоящему, но без дрожжей, вымешивания и часа ожидания.

Пара советов. Не перегружайте тортилью начинкой, иначе сахар вытечет и пригорит. И следите за огнём: сахар карамелизуется быстро, так что от сковороды лучше не отходить.

Идеальный вариант для внезапного желания сладкого вечером или для завтрака в выходной, когда лень - главный повар. А вы бы добавили в начинку что-нибудь ещё - орехи, какао, яблоко?