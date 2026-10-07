7 октября 2026, 15:58

Цветная капуста больше не будет скучным гарниром: попробуйте запечь ее с пармезаном

Цветная капуста больше не будет скучным гарниром: попробуйте запечь ее с пармезаном

Если цветная капуста обычно кажется слишком пресной, стоит попробовать приготовить ее в духовке. При высокой температуре соцветия становятся мягкими внутри и покрываются аппетитной золотистой корочкой, а чеснок, паприка и тимьян делают аромат гораздо насыщеннее. Особенно удачно здесь работает пармезан. Его добавляют в самом конце, чтобы сыр успел расплавиться и слегка подрумяниться. Получается простой гарнир, который вполне может стать самостоятельным блюдом.

Что понадобится

  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 50 г тертого пармезана
  • 1 ч. ложка паприки
  • свежий или сушеный тимьян - по вкусу
  • соль и черный перец - по вкусу

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Как приготовить

Разогрейте духовку до 200 °C. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и распределите по противню так, чтобы они лежали по возможности в один слой.

Чеснок измельчите и смешайте с оливковым маслом. Добавьте паприку, соль и перец, а затем полейте этой смесью капусту. Хорошо перемешайте соцветия, чтобы масло и специи распределились равномерно.

Сверху посыпьте капусту тимьяном. Отправьте противень в духовку примерно на 25–30 минут. За это время соцветия должны стать мягкими внутри и золотистыми снаружи.

Примерно за 5 минут до готовности достаньте противень и посыпьте капусту тертым пармезаном. Верните ее в духовку, чтобы сыр расплавился и покрыл соцветия румяной корочкой.

Подавать такую капусту лучше сразу, пока сыр остается горячим, а края соцветий - особенно аппетитными. И готовится все действительно просто.

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