Кускус готов за пять минут: после кипятка даю крупе отдохнуть под крышкой

Кускус выручает, когда гарнир нужен быстрее, чем успеет свариться рис или картофель. Но если налить жидкость на глаз и сразу начать мешать, мелкие крупинки легко превращаются в тяжёлый влажный ком.

Здесь активной работы всего несколько минут. Горячая жидкость равномерно пропитывает кускус под крышкой, а после короткого отдыха крупу разрыхляют вилкой с маслом, лимоном и зеленью. Получается лёгкий гарнир к рыбе, птице, овощам или тёплому салату.

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Время приготовления: 15 минут

Количество: 4 порции

Посуда: жаропрочная миска объёмом около 1,5 л и крышка или плоская тарелка

Ингредиенты

обычный мелкий кускус быстрого приготовления - 250 г;

вода или несолёный овощной бульон - 310 мл;

оливковое или другое растительное масло - 1 ст. л. (15 мл);

сливочное масло - 15 г;

соль - ½ ч. л. без горки, если используете воду, либо по вкусу;

лимонный сок - 2 ч. л. (10 мл);

мелко натёртая лимонная цедра - 1 ч. л.;

петрушка - 15 г;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Этот способ рассчитан на обычный мелкий кускус из пшеничной крупы, который на упаковке предлагают запаривать около пяти минут. Жемчужный, или израильский, кускус крупнее: его обычно варят как пасту, поэтому те же пропорции и время для него не подходят.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте всё заранее

Отмерьте 250 г кускуса и 310 мл воды или бульона. Петрушку промойте, хорошо обсушите и мелко нарежьте. Лимон тщательно вымойте, снимите только тонкий жёлтый слой цедры и выжмите 10 мл сока.

Проверьте инструкцию на своей пачке. У разных производителей помол и рекомендуемое количество жидкости немного отличаются. Если на упаковке указана другая пропорция, сохраните порядок действий из рецепта, но возьмите объём жидкости, который рекомендует производитель.

2. Доведите жидкость до кипения

Вскипятите воду или бульон. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте. Если бульон уже солёный, не добавляйте всю соль сразу: вкус удобнее поправить после набухания крупы.

Пересыпьте кускус в широкую жаропрочную миску и разровняйте. Влейте всю кипящую жидкость, быстро перемешайте вилкой один раз, чтобы не осталось сухих участков. Долго мешать не нужно: от этого кускус быстрее отдаёт крахмал и становится липким.

3. Накройте и не открывайте пять минут

Сразу плотно накройте миску крышкой или плоской тарелкой. Оставьте на 5 минут. За это время мелкие крупинки впитают горячую жидкость и размягчатся без варки на плите.

Не поднимайте крышку каждые полминуты и не перемешивайте кускус во время отдыха. Пар должен оставаться внутри, а вилка понадобится только после того, как жидкость полностью впитается.

4. Разрыхлите вилкой

Снимите крышку. Положите сверху 15 г сливочного масла и дайте ему начать таять. Затем вилкой поднимайте кускус от краёв к центру, разделяя слежавшиеся участки. Работайте легко, не прижимайте крупу ко дну и не размешивайте её ложкой круговыми движениями.

Через 1–2 минуты масса станет заметно более воздушной. Правильный кускус остаётся мягким, но отдельные крупинки хорошо видны, а на дне нет свободной воды.

5. Добавьте лимон и зелень

Всыпьте петрушку и лимонную цедру, влейте 2 ч. л. лимонного сока, добавьте чёрный перец. Ещё раз коротко пройдитесь вилкой, чтобы добавки распределились равномерно. Попробуйте и только теперь решите, нужна ли дополнительная соль.

Лимон здесь не превращает гарнир в кислый салат. Небольшое количество сока и цедры делает вкус свежим и помогает кускусу не казаться тяжёлым рядом с мясом, рыбой или запечёнными овощами.

6. Подавайте или быстро охладите

Подавайте кускус тёплым сразу после разрыхления. Если он нужен для салата, переложите его тонким слоем на широкое блюдо и дайте выйти пару, затем уберите в холодильник. Не держите готовый гарнир при комнатной температуре дольше двух часов.

Остатки храните в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C не дольше 3–4 дней. Разогревайте только нужную порцию: добавьте 1–2 ст. л. воды, накройте и прогрейте до очень горячего состояния, затем снова разрыхлите вилкой.

Что важно

Не путайте обычный и жемчужный кускус: им нужны разные способы приготовления.

Не увеличивайте жидкость «для надёжности». Если после пяти минут крупа чуть плотнее желаемого, добавьте 1–2 ст. л. кипятка, снова накройте на две минуты и только потом разрыхлите.

Если кускус слишком влажный, переложите его на широкое блюдо и аккуратно разрыхлите. Дополнительное масло не уберёт лишнюю воду.

Кускус делают из пшеницы, поэтому он содержит глютен. Для безглютенового гарнира выберите другой продукт с соответствующей маркировкой.

Тёплый кускус подавайте к запечённой рыбе, курице или овощам. Для лёгкого обеда добавьте огурец, помидор, фету или консервированную фасоль уже после полного остывания основы.