Пахлава рулетиками: как сохранить хруст слоёного теста

Готовое слоёное тесто заметно упрощает домашнюю пахлаву: ореховую начинку достаточно распределить по пласту, свернуть его и нарезать. Но если тесто успело согреться, нож сминает рулет, а щедрая медовая заливка быстро размягчает корочку. В этой версии помогают короткое охлаждение перед нарезкой и тонкий слой мёда уже после выпечки.

Получаются двенадцать румяных рулетиков с грецкими орехами, корицей и хорошо заметными слоями. Это домашняя вариация пахлавы из готового теста, с лёгким медовым покрытием. Большой объём сиропа здесь не нужен: ореховая середина остаётся мягче, а открытые края теста приятно хрустят.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Полное время: около 1 часа 40 минут, без размораживания теста.

Активное время: около 30 минут.

Охлаждение рулета: 15–20 минут.

Выпечка: примерно 35–40 минут.

Выход: 12 рулетиков.

Порции: 6, по два рулетика.

Сложность: несложно.

Посуда: противень около 30×40 см, большая доска, скалка, миска, маленькая чашка, острый нож, ложка, лопатка, кисточка, решётка для остывания, кухонные весы, пергамент. Для орехов можно использовать измельчитель.

Ингредиенты

Для основы

Готовое слоёное бездрожжевое тесто: 500 г одним пластом.

Пшеничная мука для раскатки: до 10 г.

Выбирайте именно слоёное тесто, не фило. Разморозьте его по инструкции на упаковке, лучше в холодильнике, если производитель допускает такой способ. К началу работы пласт должен легко разворачиваться и сгибаться, оставаясь прохладным. Слипшиеся складки не растягивайте силой: подождите ещё несколько минут.

Для ореховой начинки

Очищенные грецкие орехи: 200 г.

Сахар: 100 г.

Яйцо: 1 среднее, около 50 г без скорлупы.

Молотая корица: ½ ч. л.

Соль: небольшая щепотка.

Орехи нужны свежие, без прогорклого запаха и горечи. Измельчайте их до мелкой крошки, сохраняя небольшие кусочки. Долгая непрерывная работа блендера превращает орехи в жирную пасту, которую сложнее распределить тонким слоем.

Для медового покрытия

Мёд: 40 г.

Грецкие орехи для посыпки: ещё 20 г.

Этого количества мёда достаточно для тонкого покрытия двенадцати рулетиков. Воду не добавляйте. Если мёд засахарился, слегка согрейте чашку в тёплой воде, чтобы он стал текучим. Кипятить его и готовить отдельный сироп не требуется.

Почему рулет стоит охладить перед нарезкой

В слоёном тесте тонкие прослойки жира разделяют слои. Когда пласт долго лежит на тёплой кухне, жир размягчается, тесто начинает липнуть, а готовый рулет легко сплющивается под ножом. Добавочная мука подсушивает поверхность, но сама по себе не возвращает тесту плотность.

Короткое охлаждение делает рулет удобнее для нарезки. Важно остановиться на этой стадии: он должен стать упругим, сохранив податливость. Замороженный насквозь рулет будет крошиться под ножом, и ровные порции получить труднее.

Как приготовить

1. Подготовьте противень и холодное тесто

Застелите противень пергаментом. Достаньте полностью размороженное тесто, проверьте, что оно остаётся прохладным. Пока занимаетесь начинкой, держите его в холодильнике, прикрыв упаковкой, чтобы поверхность не подсыхала.

Подготовьте достаточно места для пласта 30×40 см. Раскатывать его удобнее на большой доске: затем на ней можно свернуть рулет и нарезать порции. Включите духовку на 190 °C, режим «верх-низ», без конвекции, до начала сборки. К моменту выпечки она должна полностью прогреться.

2. Смешайте ореховую начинку

Измельчите все 220 г орехов короткими импульсами в блендере или мелко порубите ножом. Отложите 20 г для посыпки. Оставшиеся 200 г переложите в миску, добавьте сахар, корицу и соль.

Добавьте яйцо и перемешайте ложкой. Получится влажная ореховая крошка, которая собирается при нажатии. Не взбивайте смесь и не добавляйте воду: слишком жидкая начинка будет выдавливаться из рулета. Если измельчителя нет, ножом вполне можно получить нужную текстуру, только это займёт немного больше времени.

3. Раскатайте один ровный пласт

Слегка подпылите доску мукой. Раскатайте тесто в прямоугольник примерно 30×40 см толщиной 3–4 мм. Старайтесь сохранять одинаковую толщину по всей площади, особенно у краёв. Муку добавляйте понемногу, только если она действительно нужна.

Если тесто тянется за скалкой, стало липким или маслянистым на ощупь, переложите его на пергамент и уберите в холодильник на 10 минут. Перед начинкой смахните лишнюю муку с верхней стороны сухой кисточкой или ладонью.

4. Распределите начинку и сверните рулет

Разложите начинку небольшими порциями по тесту и разровняйте обратной стороной ложки. Оставьте свободной полосу шириной около 2 см вдоль одного длинного края. Не собирайте орехи толстой дорожкой посередине: начинка должна попасть в каждый виток.

Начинайте сворачивать с противоположного длинного края. Продвигайтесь постепенно, придерживая рулет по всей длине, без сильного сдавливания. Свободный край чуть смочите водой и прижмите к рулету. Получится цилиндр длиной около 40 см. Положите его швом вниз на пергамент, перенесите на противень и охладите 15–20 минут.

5. Нарежьте двенадцать порций

Верните охлаждённый рулет на доску. Сначала разделите его пополам, затем каждую половину на шесть одинаковых частей. Толщина каждой заготовки получится около 3,3 см. Пользуйтесь острым ножом и опускайте лезвие прямо вниз, не прижимая рулет ладонью.

Если на лезвии остаётся начинка, вытирайте его между разрезами. Поставьте рулетики одним срезом на пергамент, вторым вверх, в три ряда по четыре штуки. Оставьте между ними не менее 2,5–3 см: тесто увеличится в объёме. Яичная смазка в этой версии не нужна.

6. Выпекайте до готовности внутренних слоёв

Поставьте противень на средний уровень разогретой духовки. Выпекайте примерно 35–40 минут. Первые 20 минут дверцу не открывайте. Рулетики должны подняться, хорошо подрумяниться и стать сухими на открытых краях теста.

Ближе к концу проверьте один рулетик: приподнимите его лопаткой, оцените низ, затем осторожно надрежьте сбоку. Внутренние полоски теста должны быть пропечёнными, без липкого сырого слоя. Если верх уже тёмный, а внутри ещё влажное тесто, неплотно прикройте противень фольгой и продолжайте выпекать, проверяя через несколько минут.

7. Нанесите тонкое медовое покрытие

Дайте рулетикам постоять на противне 5 минут. Затем чистой кисточкой распределите 40 г текучего мёда по верхушкам, расходуя примерно по половине чайной ложки на штуку. Посыпьте отложенными орехами. Мёд должен слегка блестеть на поверхности, без лужиц на пергаменте.

Переложите рулетики на решётку и оставьте ещё на 10–15 минут. Повторно отправлять их в духовку с мёдом не нужно. Не накрывайте горячую выпечку: выходящий пар размягчит верх и боковые слои.

Что может помешать результату

Тесто липнет к доске и рвётся. Проверьте его температуру. Если оно уже мягкое и тёплое, короткое охлаждение поможет больше, чем новая горсть муки. Работайте небольшими спокойными движениями, не растягивайте пласт за края.

При нарезке орехи выходят наружу. Чаще всего рулет недостаточно охлаждён, нож тупой или начинка распределена слишком толсто в одном месте. Верните неразрезанную часть в холодильник и проверьте остроту ножа. Прижимать рулет сверху, чтобы он не двигался, не стоит.

Снаружи уже румяно, внутри липкие полоски. Тесту требуется дополнительная выпечка под неплотной фольгой. На следующей партии проверьте толщину пласта и размер порций. Мёд наносите только после того, как тесто полностью пропечётся.

Рулетики быстро стали мягкими. Причиной может быть лишний мёд, слишком раннее закрывание контейнера или влажная середина. Даже при правильном приготовлении медовое покрытие постепенно смягчает корочку, поэтому самый заметный хруст будет в день выпечки.

Как изменить вкус

К грецким орехам можно добавить мелко натёртую цедру половины апельсина. Снимайте только цветную часть кожуры, не захватывая белый слой. Сок в начинку не добавляйте: он изменит её влажность.

Для более мягкого пряного оттенка замените корицу ванилью. Часть грецких орехов, до 50 г, можно заменить фундуком, измельчив его до той же крошки. Общее количество орехов, яйцо и размер пласта оставьте прежними.

С чем подать

Подавайте рулетики чуть тёплыми или полностью остывшими, с несладким чаем или кофе. На порцию достаточно двух штук: ореховая начинка получается довольно насыщенной. Разломите один рулетик уже перед подачей, чтобы сохранить аккуратные края у остальных.

Дополнительный мёд лучше поставить отдельно. Так можно добавить его к своей порции, сохранив более сухую корочку у остальных рулетиков. Влажные соусы и кремы заранее на блюдо не выкладывайте.

Как хранить

После остывания уберите рулетики в закрытый контейнер в холодильник при температуре не выше 4 °C и используйте в течение трёх дней. Не оставляйте их остывать на столе дольше двух часов. В контейнер складывайте одним слоем либо прокладывайте ярусы пергаментом, чтобы медовые верхушки не склеились.

Небольшую порцию можно прогреть 5–7 минут в духовке при 150 °C, следя за цветом: медовое покрытие темнеет быстрее теста. Микроволновка нагреет выпечку, но выраженный хруст не вернёт.

Если готовите к приходу гостей, удобнее заранее измельчить орехи и разморозить тесто по инструкции. Сам рулет соберите ближе к выпечке: тогда не придётся долго хранить заготовку с сырой начинкой, а пахлава успеет остыть к чаю.

Для следующей партии полезнее запомнить вид пропечённого среза, чем одну цифру на таймере. У разных марок теста и домашних духовок время немного меняется. Холодный ровный рулет, одинаковые порции и умеренное количество мёда помогают повторить удачную текстуру.