5 октября 2026, 14:28

Курица, овощи и соевый соус: быстрый ужин без долгой готовки

Курица, овощи и соевый соус: быстрый ужин без долгой готовки

Иногда после насыщенного дня хочется одного: чтобы ужин появился на столе почти сам. Часами стоять у плиты в такой момент совсем не хочется, и здесь выручает простая сковородка с курицей, овощами и соевым соусом. На все про все понадобится около 20 минут.

Что понадобится

На две порции нужны 300 г куриного филе, один болгарский перец, небольшой кабачок или цукини, морковь и небольшая луковица. Также пригодятся 1–2 зубчика чеснока, две столовые ложки соевого соуса и столовая ложка растительного масла.

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Соль и черный перец добавляются по вкусу. Для финального штриха можно взять немного кунжута, зелени или каплю меда - он сделает вкус соевого соуса чуть мягче.

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками или тонкими полосками. Овощи тоже лучше не делать слишком крупными: чем меньше кусочки, тем быстрее они дойдут до готовности.

Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу на сильном огне примерно 5–7 минут, чтобы появилась легкая золотистая корочка. Посолите, поперчите и временно переложите мясо на тарелку.

В той же сковороде сначала обжарьте лук с морковью в течение 2–3 минут. Затем добавьте болгарский перец и кабачок и готовьте еще 4–5 минут, периодически помешивая.

Теперь верните курицу к овощам. Добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус, после чего все хорошо перемешайте и прогрейте еще 1–2 минуты.

Кунжут или немного зелени можно добавить прямо перед подачей. Если хочется более мягкого и слегка сладковатого вкуса, пригодится небольшая капля меда.

С чем подать

Блюдо вполне самодостаточное - особенно если рядом есть кусочек хрустящего хлеба. Но при желании его легко превратить в более сытный ужин: подойдут рис, булгур или лапша.

Получается почти ресторанная комбинация, только без долгого ожидания и горы посуды. Именно тот вариант, который хорошо иметь в запасе для обычного буднего вечера.

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