Как приготовить рис с перцем, чтобы он не стал кашей: пошаговый рецепт

Рис, фарш и сладкий перец можно приготовить вместе, не отваривая крупу заранее и не раскладывая начинку по овощным половинкам. Вкус останется знакомым, а посуды понадобится меньше. Чтобы вместо сочного ужина не получилась вязкая каша, важны три вещи: хорошо слить воду с промытого риса, выпарить лишний мясной сок и после закипания оставить сковороду под крышкой.

Перец здесь нарезают небольшими кубиками, поэтому он равномерно распределяется между зёрнами и фаршем. Томатная паста придаёт соусу насыщенность, паприка поддерживает сладость овощей. Весь ужин готовится в одной глубокой сковороде, а последние минуты после выключения плиты помогают рису равномернее впитать оставшуюся влагу.

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Полное время: около 55–65 минут, включая отдых под крышкой.

Активное время: около 25–30 минут.

Приготовление под крышкой: примерно 20–25 минут.

Выход: около 1,1–1,2 кг.

Порции: 4.

Сложность: несложно.

Посуда: глубокая сковорода диаметром 28 см с толстым дном, бортиками около 6 см и плотно прилегающей крышкой, доска, нож, сито, мерный кувшин, лопатка.

Ингредиенты

Рис и мясо

Белый длиннозёрный рис: 200 г.

Свино-говяжий фарш: 400 г.

Берите обычный белый рис с временем варки около 15–20 минут по инструкции на упаковке. Бурый рис, крупа для ризотто и рис быстрого приготовления требуют другого количества жидкости и времени. Пропаренный рис тоже может готовиться дольше, поэтому для первой попытки удобнее придерживаться указанного варианта.

Фарш нужен без хлеба, лука и других добавок. Если он был заморожен, заранее разморозьте его в холодильнике и слейте свободную жидкость из упаковки. Мыть мясной фарш не нужно.

Овощи

Сладкий перец: 200 г после удаления семян и плодоножек.

Репчатый лук: 100 г после очистки.

Чеснок: 2 средних зубчика.

Можно взять перец одного цвета или соединить красный с жёлтым. Вес указан для подготовленной мякоти: два небольших перца целиком и 200 г очищенных овощей могут оказаться разным количеством. Лук режьте мельче перца, тогда он успеет размягчиться и не будет выделяться крупными кусками.

Для соуса и обжаривания

Томатная паста: 40 г.

Растительное масло без выраженного запаха: 20 мл.

Горячая вода: 400 мл.

Сладкая молотая паприка: 1 ч. л.

Соль: около ¾ ч. л. без горки, затем по вкусу.

Чёрный молотый перец: ¼ ч. л.

Лавровый лист: 1 небольшой.

Используйте густую томатную пасту, без замены тем же объёмом жидкого томатного соуса. В начале достаточно 400 мл воды. Ещё немного кипятка может понадобиться ближе к концу, если рис останется твёрдым, а дно уже будет сухим. Сразу увеличивать объём на всякий случай не стоит: перец и фарш тоже выделяют влагу.

Почему рис нельзя постоянно перемешивать

Пока на сковороде обжариваются овощи и фарш, лопатка нужна: она помогает разбить мясные комочки и не даёт луку пригореть. После добавления воды задача меняется. Рис должен спокойно набухать в горячей жидкости и пару. Если часто открывать крышку, часть пара уйдёт, а мягкие зёрна при перемешивании будут ломаться.

Количество воды здесь связано и с посудой. В очень широкой сковороде или под неплотной крышкой она испаряется быстрее. В глубокой посуде с тяжёлой крышкой остаётся дольше. Поэтому готовность оценивайте по самому зерну: к концу приготовления у него не должно быть твёрдой, хрустящей середины.

Как приготовить

1. Промойте рис и нарежьте овощи

Пересыпьте рис в сито и промойте прохладной водой, слегка перебирая зёрна пальцами. Дайте воде хорошо стечь, пока занимаетесь овощами. Замачивать и предварительно отваривать рис не требуется.

Вымойте перец, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками около 1 см. Лук нарежьте мелко, чеснок порубите ножом. Крупные полоски перца приготовятся иначе, чем небольшие кубики, поэтому старайтесь выдержать один размер.

2. Размягчите лук и сладкий перец

Разогрейте в сковороде масло на среднем огне. Выложите лук и готовьте около 3 минут, периодически перемешивая. Он должен стать полупрозрачным, без тёмной корочки.

Добавьте перец и обжаривайте ещё 4–5 минут. Овощи немного осядут, края кусочков начнут размягчаться. Не доводите перец до полной мягкости: впереди ещё приготовление вместе с рисом.

3. Разбейте фарш на небольшие кусочки

Добавьте фарш и немного увеличьте огонь. Распределите мясо между овощами, затем разбивайте крупные комки ребром лопатки. Готовьте примерно 6–8 минут, пока фарш не потеряет розовый цвет, а отдельные кусочки не начнут подрумяниваться.

Если на дне собралась заметная лужица мясного сока, дайте ей выпариться до добавления риса. По звуку это тоже заметно: вместо спокойного кипения снова появится шипение. Долго сушить фарш после этого не нужно, достаточно убрать свободную жидкость. Окончательно мясо приготовится при последующем тушении.

4. Прогрейте томатную пасту и специи

Убавьте огонь до среднего. Добавьте томатную пасту и перемешивайте около минуты, распределяя её по фаршу и овощам. Паста должна прогреться, но не потемнеть до коричневого и не пристать горелой коркой ко дну.

Всыпьте паприку, соль и чёрный перец, добавьте чеснок. Перемешивайте ещё 20–30 секунд, до заметного чесночного аромата, и переходите к следующему шагу. Паприку и чеснок не стоит надолго оставлять в горячем жире.

5. Добавьте сырой рис и отмеренную воду

Пересыпьте в сковороду промытый рис, с которого уже стекла вода. Аккуратно перемешайте, чтобы крупа распределилась между мясом и овощами, затем влейте 400 мл кипятка. Добавьте лавровый лист.

Один раз проведите лопаткой по дну, отделяя прилипшие частички томатной пасты, и разровняйте содержимое. Дождитесь лёгкого кипения по всей поверхности. Не подливайте воду по правилу «на два пальца выше риса»: в этой сковороде часть объёма уже занимают фарш и овощи.

6. Готовьте под крышкой на слабом огне

Плотно накройте сковороду и уменьшите нагрев так, чтобы внутри сохранялось тихое кипение. Готовьте около 20 минут, не перемешивая. Сильное бурление быстрее выпарит воду и может оставить рис твёрдым при уже подсохшем дне.

Через 20 минут приоткройте крышку и попробуйте несколько зёрен из середины. Если они мягкие и свободной воды почти нет, выключайте нагрев. Если середина ещё твёрдая, но влага остаётся, дайте ещё 3–5 минут под крышкой. При твёрдом рисе и сухом дне влейте по краю 30–50 мл кипятка, накройте и продолжайте готовить, затем проверьте снова.

7. Дайте рису отдохнуть и аккуратно разрыхлите

Снимите сковороду с горячей конфорки и оставьте под крышкой на 7–10 минут. За это время оставшаяся влага распределится равномернее. Этот отдых помогает уже готовому рису, но не заменяет варку, если внутри зёрен ещё чувствуется твёрдая сердцевина.

Откройте крышку, уберите лавровый лист и аккуратно поднимите рис лопаткой от края к центру. Достаточно нескольких движений, чтобы соединить слои. Попробуйте и при необходимости немного досолите. Зёрна должны сохранять форму, фарш легко разделяться, а на дне не должно быть жидкого соуса.

Что может помешать результату

Рис твёрдый, а жидкости уже нет. Сначала проверьте нагрев и крышку. Добавляйте кипяток небольшими порциями, как описано в шестом шаге. Большой объём холодной воды прервёт кипение. Если добавить слишком много воды, рис может развариться, пока она впитывается и испаряется.

Рис готов, но на дне стоит вода. Снимите крышку и подержите сковороду на слабом огне ещё 1–3 минуты, без активного перемешивания. Если жидкости много, не пытайтесь быстро выпарить её на максимальном огне: низ начнёт пригорать. Для следующей партии проверьте, хорошо ли стекал рис и выпарился ли мясной сок.

Получилась вязкая масса. Причиной может быть неподходящий сорт риса, избыток воды, слишком долгая варка или частое перемешивание. Уже разварившиеся зёрна снова плотными не станут. В следующий раз используйте длиннозёрный рис и проверяйте готовность до того, как крупа начнёт распадаться.

Фарш остался крупными комками. Разбирать его удобнее во время обжаривания. После добавления риса энергичная работа лопаткой повредит уже размягчившиеся зёрна. Особенно крупные мясные комки лучше разделить ещё до томатной пасты.

Как изменить вкус

Для более тёплого аромата замените половину сладкой паприки копчёной. Её вкус заметнее, поэтому целая чайная ложка может заглушить перец. Любителям острого подойдёт небольшая щепотка чили, добавленная вместе с остальными специями.

Замороженный сладкий перец тоже можно использовать. Возьмите 200 г нарезанных овощей без толстой ледяной корки и добавьте к луку. Время обжаривания немного увеличится: перед фаршем дождитесь, чтобы вода от размораживания испарилась. Дополнительную жидкость в основном рецепте из-за этой замены не увеличивайте.

С чем подать

Блюду достаточно свежих огурцов, помидоров или простого листового салата. При желании добавьте в тарелку ложку сметаны и немного рубленой петрушки. Холодную сметану удобнее подать отдельно, чтобы каждый выбрал количество.

Раскладывайте рис широкой ложкой, без утрамбовывания. Так останется заметна его текстура, а мясо и кусочки перца попадут в каждую порцию. Отдельный гарнир уже не нужен.

Как хранить

Остатки сразу разложите небольшими порциями в неглубокие чистые контейнеры. Быстро охладите, желательно в течение часа после приготовления, и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C. Не оставляйте большую сковороду на плите до полного остывания. Готовый рис с фаршем используйте в течение 24 часов.

Разогревайте только нужную порцию и только один раз, до горячего состояния по всей толщине. На сковороде можно добавить ложку воды и накрыть крышкой. В микроволновке перемешайте блюдо в середине разогрева, чтобы холодная середина не осталась под горячими краями.

В первый раз полезно запомнить, сколько минут понадобилось именно вашему рису и как плотно закрывалась сковорода. Эти наблюдения пригодятся больше, чем лишние полстакана воды, добавленные заранее. При смене марки риса снова ориентируйтесь на готовность зерна.

Овощи и мясо можно обжаривать без торопливости, а после добавления воды спокойно убрать доску, нож и сито. Дальше блюду нужны слабый нагрев и закрытая крышка. Пока рис доходит, можно освободить и протереть рабочую поверхность.