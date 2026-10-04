Тыквенные семечки подрумянятся ровно: провариваю в соли перед духовкой

Когда разрезаете тыкву для супа или запекания, семечки необязательно отправлять в мусор. Из них получается хрустящий сезонный снек - с тонкой солёной корочкой и тёплым ароматом паприки.

Главный приём - коротко проварить семечки в солёной воде, а затем хорошо обсушить. Соль распределяется ровнее, оболочка успевает немного смягчиться, и на противне семечки подрумяниваются без пятен.

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Время: около 1 часа, включая очистку и остывание

Порции: 6 небольших

Посуда: сотейник объёмом 2 л, металлический противень 30 × 40 см, сито, чистое кухонное полотенце

Ингредиенты

свежие тыквенные семечки - 250 г, примерно 2 стакана;

вода - 1 л;

мелкая соль - 30 г;

рафинированное растительное или оливковое масло - 1 ст. л.;

копчёная паприка - 1 ч. л.;

сушёный чеснок - ½ ч. л.;

свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.

Подойдут семечки обычной пищевой тыквы или зимней тыквы-сквоша. Повреждённые, потемневшие и разрезанные ножом экземпляры лучше убрать. Количество зависит от плода: из небольшой тыквы семечек может получиться меньше, поэтому воду и соль при необходимости уменьшайте в одинаковой пропорции.

Приготовление пошагово с фото

1. Отделите семечки от мякоти

Переложите семечки вместе с волокнами в большую миску с прохладной водой. Разберите массу пальцами: семечки всплывут, а тяжёлые кусочки мякоти останутся ниже. Соберите семечки ситом, промойте под проточной водой и уберите прилипшие нити.

Не добивайтесь стерильной белизны, но крупных кусочков тыквы остаться не должно: в духовке они быстро темнеют и мешают семечкам подсыхать.

2. Проварите в солёной воде

Влейте в сотейник 1 л воды, добавьте 30 г соли и доведите до кипения. Всыпьте семечки, снова дождитесь спокойного кипения и варите 10 минут на среднем огне без крышки.

Такой приём рекомендует University of Illinois Extension: короткое кипячение в солёной воде помогает семечкам обжариваться равномернее. Соль здесь работает как рассол, поэтому отдельно солить их перед духовкой не нужно.

3. Тщательно обсушите

Откиньте семечки на сито и оставьте на 2–3 минуты, чтобы стекла вода. Расстелите чистое льняное или хлопковое полотенце, распределите семечки одним слоем, накройте второй половиной и промокните ладонями.

Поверхность должна стать матовой, без заметных капель. Если семечки остались мокрыми, они начнут париться, а масло ляжет неравномерно.

В это время разогрейте духовку до 175 °C в режиме «верх-низ» без конвекции. Поставьте решётку на средний уровень.

4. Добавьте масло и разложите на противне

Пересыпьте сухие семечки в миску, добавьте 1 ст. л. масла и перемешайте лопаткой или руками, чтобы оболочки покрылись очень тонким слоем. Разложите на металлическом противне 30 × 40 см в один слой.

Семечки могут соприкасаться, но не должны лежать кучками. Пергамент не обязателен: на голом металлическом листе влага уходит быстрее. Если противень имеет повреждённое покрытие, застелите его бумагой для выпечки.

5. Запекайте до золотистого цвета

Поставьте противень в горячую духовку на 15–25 минут. Каждые 5 минут выдвигайте его и перемешивайте семечки широкой лопаткой, особенно внимательно проходя по краям.

Начинайте проверять через 15 минут. Готовые семечки становятся светло-золотистыми, пахнут орехами и сухо шуршат по металлу. Не ждите тёмно-коричневого цвета: после духовки они ещё немного дойдут от жара противня.

6. Добавьте специи и полностью остудите

Смешайте копчёную паприку, сушёный чеснок и чёрный перец. Сразу после духовки посыпьте горячие семечки смесью и быстро перемешайте. Возвращать их в духовку не нужно: молотый чеснок и паприка могут стать горькими при долгом нагреве.

Оставьте семечки открытыми на противне минимум на 20 минут. Окончательный хруст появляется именно после остывания, поэтому не пересыпайте горячую закуску в банку и не накрывайте крышкой.

Что важно

Если семечки после остывания гнутся, а не ломаются, верните их в духовку ещё на 5 минут при 160 °C, затем снова полностью остудите.

Для мягкого вкуса замените копчёную паприку обычной. Острый вариант получится с щепоткой кайенского перца.

Внешняя белая оболочка съедобна, но у очень крупных семечек может быть жёсткой. Такие семечки удобно раскусывать и съедать зелёное ядро.

Полностью остывшие семечки храните в герметичной сухой банке при комнатной температуре до 10 дней. Если появился прогорклый или затхлый запах, продукт лучше выбросить.

Подавайте семечки как самостоятельный снек или добавляйте в салаты и крем-супы непосредственно перед едой, чтобы они не успели размокнуть.

Источник техники: University of Illinois Extension, Roasted Pumpkin Seeds. Срок хранения сверён с Utah State University Extension.