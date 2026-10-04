4 октября 2026, 09:50

Тыквенные семечки подрумянятся ровно: провариваю в соли перед духовкой

Хрустящие запечённые тыквенные семечки с паприкой в светлой керамической миске

Когда разрезаете тыкву для супа или запекания, семечки необязательно отправлять в мусор. Из них получается хрустящий сезонный снек - с тонкой солёной корочкой и тёплым ароматом паприки.

Главный приём - коротко проварить семечки в солёной воде, а затем хорошо обсушить. Соль распределяется ровнее, оболочка успевает немного смягчиться, и на противне семечки подрумяниваются без пятен.

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Время: около 1 часа, включая очистку и остывание
Порции: 6 небольших
Посуда: сотейник объёмом 2 л, металлический противень 30 × 40 см, сито, чистое кухонное полотенце

Ингредиенты

  • свежие тыквенные семечки - 250 г, примерно 2 стакана;
  • вода - 1 л;
  • мелкая соль - 30 г;
  • рафинированное растительное или оливковое масло - 1 ст. л.;
  • копчёная паприка - 1 ч. л.;
  • сушёный чеснок - ½ ч. л.;
  • свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.

Подойдут семечки обычной пищевой тыквы или зимней тыквы-сквоша. Повреждённые, потемневшие и разрезанные ножом экземпляры лучше убрать. Количество зависит от плода: из небольшой тыквы семечек может получиться меньше, поэтому воду и соль при необходимости уменьшайте в одинаковой пропорции.

Приготовление пошагово с фото

1. Отделите семечки от мякоти

Переложите семечки вместе с волокнами в большую миску с прохладной водой. Разберите массу пальцами: семечки всплывут, а тяжёлые кусочки мякоти останутся ниже. Соберите семечки ситом, промойте под проточной водой и уберите прилипшие нити.

Не добивайтесь стерильной белизны, но крупных кусочков тыквы остаться не должно: в духовке они быстро темнеют и мешают семечкам подсыхать.

Свежие тыквенные семечки отделяют от оранжевой мякоти в миске с водой

2. Проварите в солёной воде

Влейте в сотейник 1 л воды, добавьте 30 г соли и доведите до кипения. Всыпьте семечки, снова дождитесь спокойного кипения и варите 10 минут на среднем огне без крышки.

Такой приём рекомендует University of Illinois Extension: короткое кипячение в солёной воде помогает семечкам обжариваться равномернее. Соль здесь работает как рассол, поэтому отдельно солить их перед духовкой не нужно.

Тыквенные семечки кипят в солёной воде в чёрном сотейнике

3. Тщательно обсушите

Откиньте семечки на сито и оставьте на 2–3 минуты, чтобы стекла вода. Расстелите чистое льняное или хлопковое полотенце, распределите семечки одним слоем, накройте второй половиной и промокните ладонями.

Поверхность должна стать матовой, без заметных капель. Если семечки остались мокрыми, они начнут париться, а масло ляжет неравномерно.

В это время разогрейте духовку до 175 °C в режиме «верх-низ» без конвекции. Поставьте решётку на средний уровень.

Проваренные тыквенные семечки обсыхают на льняном полотенце

4. Добавьте масло и разложите на противне

Пересыпьте сухие семечки в миску, добавьте 1 ст. л. масла и перемешайте лопаткой или руками, чтобы оболочки покрылись очень тонким слоем. Разложите на металлическом противне 30 × 40 см в один слой.

Семечки могут соприкасаться, но не должны лежать кучками. Пергамент не обязателен: на голом металлическом листе влага уходит быстрее. Если противень имеет повреждённое покрытие, застелите его бумагой для выпечки.

Тыквенные семечки одним слоем запекаются на металлическом противне

5. Запекайте до золотистого цвета

Поставьте противень в горячую духовку на 15–25 минут. Каждые 5 минут выдвигайте его и перемешивайте семечки широкой лопаткой, особенно внимательно проходя по краям.

Начинайте проверять через 15 минут. Готовые семечки становятся светло-золотистыми, пахнут орехами и сухо шуршат по металлу. Не ждите тёмно-коричневого цвета: после духовки они ещё немного дойдут от жара противня.

6. Добавьте специи и полностью остудите

Смешайте копчёную паприку, сушёный чеснок и чёрный перец. Сразу после духовки посыпьте горячие семечки смесью и быстро перемешайте. Возвращать их в духовку не нужно: молотый чеснок и паприка могут стать горькими при долгом нагреве.

Оставьте семечки открытыми на противне минимум на 20 минут. Окончательный хруст появляется именно после остывания, поэтому не пересыпайте горячую закуску в банку и не накрывайте крышкой.

Что важно

  • Если семечки после остывания гнутся, а не ломаются, верните их в духовку ещё на 5 минут при 160 °C, затем снова полностью остудите.
  • Для мягкого вкуса замените копчёную паприку обычной. Острый вариант получится с щепоткой кайенского перца.
  • Внешняя белая оболочка съедобна, но у очень крупных семечек может быть жёсткой. Такие семечки удобно раскусывать и съедать зелёное ядро.
  • Полностью остывшие семечки храните в герметичной сухой банке при комнатной температуре до 10 дней. Если появился прогорклый или затхлый запах, продукт лучше выбросить.

Подавайте семечки как самостоятельный снек или добавляйте в салаты и крем-супы непосредственно перед едой, чтобы они не успели размокнуть.

Источник техники: University of Illinois Extension, Roasted Pumpkin Seeds. Срок хранения сверён с Utah State University Extension.

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