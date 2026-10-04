Драники без муки: зачем возвращать крахмал в картофель

Вместе с картофельным соком легко вылить и то, что помогает драникам держать форму. Вместо этого дайте жидкости немного постоять: светлый крахмал осядет на дно, воду можно будет слить, а осадок вернуть в картофель. Такой приём используют и повара, которые готовят драники без муки.
Останется сделать лепёшки достаточно тонкими и не складывать готовые драники горячей стопкой. Тогда у них будут румяные края, а не размокшая корочка.
Полное время: около 45-50 минут.
Активное время: около 40 минут.
Выход: примерно 16 небольших драников, 4 порции.
Сложность: несложно.
Посуда: тёрка, две миски, мелкое сито, сковорода диаметром 28 см, ложка, широкая лопатка.
Ингредиенты
- Картофель после очистки: 800 г.
- Репчатый лук после очистки: 100 г.
- Яичный желток: 1 шт.
- Соль: около 5 г.
- Чёрный перец: небольшая щепотка.
- Рафинированное растительное масло: около 60 мл для жарки.
- Сметана и укроп: для подачи, по желанию.
Для первой попытки возьмите крахмалистый картофель, который обычно используете для пюре. Молодые водянистые клубни здесь менее удобны: придётся особенно внимательно удалять лишний сок.
Как приготовить
1. Натрите картофель вместе с луком
Сначала натрите лук на мелкой тёрке в миску. Следом натирайте картофель, периодически перемешивая его с луком. Работайте без долгих пауз.
Натёртый картофель не промывайте: сейчас нужно убрать лишнюю воду, но сохранить крахмал. Соль пока не добавляйте.
2. Уберите сок, не пересушивая массу
Поставьте сито над второй миской и переложите в него картофель с луком. Прижимайте обратной стороной ложки, пока жидкость не перестанет стекать струйкой.
Масса должна остаться влажной, но уже не плавать в соке. Переложите её обратно в первую миску. Собранной жидкости дайте постоять 3-5 минут, не перемешивая.
3. Верните крахмал и добавьте желток
Осторожно слейте верхнюю жидкость, оставив на дне светлый плотный осадок. Соберите его ложкой и вмешайте в картофель.
Добавьте желток, соль и перец. Перемешайте. Получившаяся масса должна держаться на ложке мягкой горкой, а не растекаться. После добавления соли переходите к жарке, не оставляйте миску надолго.
4. Выкладывайте тонким слоем
Налейте в сковороду около двух столовых ложек масла и разогрейте на среднем огне. Маленькая порция картофеля должна сразу начать спокойно шипеть, но масло не должно дымиться.
Выкладывайте по 1½-2 столовые ложки массы и распределяйте до толщины примерно 5-7 мм. За один раз жарьте около четырёх драников, оставляя промежутки. Не пытайтесь разместить всю порцию одновременно.
5. Подрумяньте с двух сторон
Жарьте примерно 3-4 минуты с первой стороны. Когда края подрумянятся, а низ схватится, переверните широкой лопаткой. Готовьте ещё около 3 минут. Первый драник разломите: внутри не должно оставаться сырого хрустящего картофеля.
Готовые драники перекладывайте на решётку или ненадолго на бумажное полотенце, затем на тарелку в один слой. Не накрывайте. Перед следующей партией при необходимости подлейте немного масла и дайте ему прогреться.
Три ошибки, которые мешают результату
Разваливаются при переворачивании. Возможно, низ ещё не успел схватиться. Не двигайте драники сразу после выкладывания и не делайте их слишком большими.
Темнеют снаружи, но остаются сырыми внутри. Уменьшите нагрев и проверьте толщину. Толстая картофельная лепёшка готовится иначе, чем тонкий драник.
Быстро размокают. Не складывайте горячие драники стопкой и не закрывайте крышкой: дайте пару выходить, а не задерживаться между слоями.
С чем подать и как хранить
Подавайте сразу со сметаной и укропом. Для более яркого вкуса вмешайте в сметану немного натёртого чеснока, но не поливайте соусом всю тарелку заранее.
Остатки уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления. Храните закрытыми при температуре не выше +4 °C до двух дней. Разогревайте до горячей середины, для остатков готовой еды безопасный ориентир составляет 74 °C.
Первую партию удобно использовать для настройки огня. Если драник успел приготовиться внутри одновременно с появлением золотистой корочки, остальные делайте такой же толщины.