Сырное печенье «100-100-100»: раскатка без липкого стола

Сто граммов муки, столько же сыра и сливочного масла: пропорции этого печенья легко запомнить. Но когда мягкое тесто начинает липнуть к столу, появляется соблазн подсыпать ещё муки. Вместо этого удобнее раскатать его между двумя листами пергамента, охладить прямо пластом и только потом нарезать.
Так не придётся отскребать тесто от столешницы и несколько раз раскатывать мучные обрезки. Печенье получится несладким, рассыпчатым, с выраженным сырным вкусом. Его можно подать к чаю или поставить на стол рядом с супом вместо привычных сухариков.
Полное время: около 1 часа 10 минут.
Активное время: примерно 20 минут.
Охлаждение теста: 20-30 минут.
Выпечка: примерно 12-16 минут.
Выход: около 30-36 небольших печений, в зависимости от нарезки.
Порции: 6.
Сложность: несложно.
Посуда: миска, тёрка, кухонные весы, скалка, два листа пергамента, большой противень, нож или колёсико для теста, вилка, решётка для остывания.
Ингредиенты
Мучная основа
- Пшеничная мука: 100 г.
- Сливочное масло жирностью 82,5%: 100 г.
Масло должно быть холодным и твёрдым, но не растопленным. Растительное масло и мягкий спред для этой версии не подходят как прямая замена.
Дополнительную муку для раскатки заранее не отмеряем: именно от постоянного подпыления стола здесь помогает отказаться пергамент.
Сыр
- Твёрдый или полутвёрдый сыр: 100 г.
Для первой партии подойдут чеддер, гауда или эдам без добавок. Сыр натрите самостоятельно, чтобы контролировать размер стружки. Моцареллу из рассола, творожный и плавленый сыр для этой версии не используйте: состав теста и его поведение изменятся.
Рецепт с равными количествами муки, сыра и масла существует и без яиц, и без разрыхлителя. Добавлять их «для надёжности» не требуется.
Для вкуса, по желанию
- Чёрный молотый перец: небольшая щепотка.
- Сладкая паприка: ¼ ч. л.
- Соль: маленькая щепотка, только если сыр недостаточно солёный.
Первую партию можно приготовить вообще без пряностей. Сначала попробуйте сам сыр: если его вкус насыщенный и солёный, дополнительная соль печенью может не понадобиться.
Зачем раскатывать между двумя листами
Пергамент отделяет тесто от скалки и стола. Это позволяет сохранить заданное количество муки, а не менять пропорции по мере раскатки. Кроме того, плоскую заготовку удобно перенести в холодильник на доске или небольшом противне.
Здесь важно не только удобство. В сырной выпечке толщина раскатки влияет на результат: более тонкие заготовки получаются суше и хрустящее, более толстые остаются мягче. Охлаждение помогает сохранить форму при выпечке. Для этой версии ориентируемся на толщину около 4 мм.
Как приготовить
1. Подготовьте холодные продукты
Взвесьте муку, масло и сыр отдельно, по 100 г. Сыр натрите на мелкой тёрке. Масло пока оставьте в холодильнике, чтобы оно не размягчалось рядом с рабочей поверхностью.
Подготовьте два листа пергамента немного больше будущего пласта теста. Сразу освободите место в холодильнике: позже туда нужно будет поставить доску или противень с раскатанной заготовкой.
2. Натрите масло прямо в муку
Насыпьте муку в миску. Натрите холодное масло на крупной тёрке, периодически обваливая его в муке. Несколько раз аккуратно перемешайте получившуюся стружку, чтобы она не собралась одним масляным комком.
Долго растирать смесь тёплыми ладонями не нужно. На этом этапе достаточно распределить небольшие кусочки масла среди муки. Такой способ используется и в базовом рецепте сырного печенья из трёх ингредиентов.
3. Добавьте сыр и соберите тесто
Всыпьте натёртый сыр, при желании добавьте перец, паприку и немного соли. Перемешайте вилкой, затем быстро соберите смесь руками, прижимая крошки друг к другу.
Не вымешивайте тесто несколько минут до полной гладкости. Как только оно собирается в общую массу, остановитесь. Если смесь рассыпается, сначала сожмите небольшую порцию в ладони: возможно, ей нужно лишь несколько коротких прижиманий. Если же тесто становится жирным и липким, охладите его, а не подсыпайте муку.
4. Раскатайте тесто между листами пергамента
Положите тесто на первый лист, слегка расплющите ладонью и накройте вторым. Раскатывайте от середины к краям, стараясь получить пласт толщиной около 4 мм. Удобная форма заготовки, прямоугольник.
Периодически приподнимайте верхнюю бумагу и укладывайте её обратно, чтобы разгладить складки. Сильно истончать края не нужно: тонкие участки подрумянятся раньше середины. Небольшие трещинки по краям просто соедините пальцами через бумагу.
5. Охладите пласт и снимите верхний лист
Перенесите заготовку вместе с обоими листами на доску или противень и уберите в холодильник на 20-30 минут. Тесто должно стать плотнее, чтобы нож оставлял чёткий разрез, а края не тянулись вслед за ним.
В это время разогрейте духовку до 180 °C, режим «верх-низ». Достаньте охлаждённый пласт и осторожно снимите верхнюю бумагу, отводя её почти параллельно поверхности. Если тесто заметно прилипает и деформируется, дайте ему ещё несколько минут в холодильнике.
6. Нарежьте и раздвиньте заготовки
Нарежьте пласт на небольшие ромбы, прямоугольники или треугольники. Для такого печенья удобнее простая нарезка ножом, а не сложные формочки: останется меньше обрезков, которые придётся собирать повторно.
Раздвиньте заготовки, оставив между ними примерно по сантиметру. Наколите каждую вилкой. Перенесите пергамент на холодный противень, если раскатывали на доске. Не укладывайте сырное тесто на противень, который только что достали из горячей духовки.
7. Выпекайте до золотистых краёв
Поставьте противень на средний уровень духовки. Начинайте проверять печенье примерно через 11-12 минут. Обычно заготовкам толщиной около 4 мм требуется 12-16 минут, но точное время зависит от нарезки и духовки.
Края должны подрумяниться, поверхность стать золотистой. Самые тонкие небольшие кусочки можно снять раньше остальных. Дайте печенью постоять на противне около пяти минут, затем аккуратно перенесите на решётку. Сразу после духовки оно более хрупкое, окончательную текстуру оценивайте после остывания.
Что может помешать результату
Тесто липнет и оставляет жирные следы. Сначала охладите его. Большая дополнительная порция муки изменит соотношение продуктов, а проблема может заключаться в размягчившемся масле.
Печенье сильно расплылось. Проверьте, было ли тесто холодным перед выпечкой и не использовали ли вы слишком мягкий или влажный сыр. Для следующей партии придерживайтесь одного выбранного сорта, не меняя сразу несколько ингредиентов.
Края тёмные, середина ещё мягкая. Скорее всего, пласт раскатан неравномерно или часть заготовок заметно меньше остальных. Снимайте готовые кусочки по мере подрумянивания, не дожидаясь, пока самые крупные догонят их по цвету.
Печенье слишком плотное. Вспомните, сколько муки добавили при раскатке и как долго вымешивали тесто. Здесь не нужна эластичность, как у хлебного или дрожжевого теста.
Вкус слишком солёный. В следующий раз сначала попробуйте сыр и только потом решайте, добавлять ли соль. У разных сортов выраженность соли заметно отличается.
Как изменить вкус
Для пряной версии добавьте в тесто ¼ ч. л. сушёного тимьяна или немного паприки. Начните с одного вида пряности, чтобы не перекрыть сырный вкус.
Можно заменить часть основного сыра более выразительным по вкусу, сохранив общий вес 100 г. Например, смешать 70 г чеддера и 30 г пармезана. Полную замену обычного полутвёрдого сыра очень сухим выдержанным лучше оставить для следующей партии, когда базовая консистенция уже понятна.
С чем подать
Печенье подходит к несладкому чаю, овощному супу-пюре или томатному супу. К первым блюдам ставьте его отдельно: так каждый сможет добавлять кусочки постепенно, а не размочить сразу всю порцию.
Для небольшой закуски достаточно разложить печенье на тарелке рядом с нарезанными свежими овощами. Дополнительный жирный соус необязателен: в самом тесте уже достаточно масла и сыра.
Как хранить
Полностью остывшее печенье переложите в сухую плотно закрывающуюся коробку. Не закрывайте его тёплым: скопившаяся внутри влага размягчит поверхность. Хранение в закрытой ёмкости при комнатной температуре рекомендуют и для такой трёхкомпонентной версии печенья.
Не ставьте коробку возле плиты или на солнечный подоконник. Для лучшего вкуса удобнее готовить небольшую порцию на ближайшие два-три дня, а не сразу запас на неделю.
Первую партию стоит нарезать примерно одинаковыми кусочками. Так проще понять свою духовку и определить момент, когда края уже румяные, но печенье ещё не пересушено.
А два листа пергамента полезны не только ради чистого стола. Они помогают не превратить понятную формулу «100-100-100» в неопределённое количество муки, добавленной по щепотке во время раскатки.