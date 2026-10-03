Сырное печенье «100-100-100»: раскатка без липкого стола

Так не придётся отскребать тесто от столешницы и несколько раз раскатывать мучные обрезки. Печенье получится несладким, рассыпчатым, с выраженным сырным вкусом. Его можно подать к чаю или поставить на стол рядом с супом вместо привычных сухариков.

Раз в день

Раз в день

Полное время: около 1 часа 10 минут.

Активное время: примерно 20 минут.

Охлаждение теста: 20-30 минут.

Выпечка: примерно 12-16 минут.

Выход: около 30-36 небольших печений, в зависимости от нарезки.

Порции: 6.

Сложность: несложно.

Посуда: миска, тёрка, кухонные весы, скалка, два листа пергамента, большой противень, нож или колёсико для теста, вилка, решётка для остывания.

Масло должно быть холодным и твёрдым, но не растопленным. Растительное масло и мягкий спред для этой версии не подходят как прямая замена.

Дополнительную муку для раскатки заранее не отмеряем: именно от постоянного подпыления стола здесь помогает отказаться пергамент.

Сыр

Твёрдый или полутвёрдый сыр: 100 г.

Для первой партии подойдут чеддер, гауда или эдам без добавок. Сыр натрите самостоятельно, чтобы контролировать размер стружки. Моцареллу из рассола, творожный и плавленый сыр для этой версии не используйте: состав теста и его поведение изменятся.

Рецепт с равными количествами муки, сыра и масла существует и без яиц, и без разрыхлителя. Добавлять их «для надёжности» не требуется.

Для вкуса, по желанию

Чёрный молотый перец: небольшая щепотка.

Сладкая паприка: ¼ ч. л.

Соль: маленькая щепотка, только если сыр недостаточно солёный.

Первую партию можно приготовить вообще без пряностей. Сначала попробуйте сам сыр: если его вкус насыщенный и солёный, дополнительная соль печенью может не понадобиться.

Зачем раскатывать между двумя листами

Пергамент отделяет тесто от скалки и стола. Это позволяет сохранить заданное количество муки, а не менять пропорции по мере раскатки. Кроме того, плоскую заготовку удобно перенести в холодильник на доске или небольшом противне.

Здесь важно не только удобство. В сырной выпечке толщина раскатки влияет на результат: более тонкие заготовки получаются суше и хрустящее, более толстые остаются мягче. Охлаждение помогает сохранить форму при выпечке. Для этой версии ориентируемся на толщину около 4 мм.

Как приготовить

1. Подготовьте холодные продукты

Взвесьте муку, масло и сыр отдельно, по 100 г. Сыр натрите на мелкой тёрке. Масло пока оставьте в холодильнике, чтобы оно не размягчалось рядом с рабочей поверхностью.

Подготовьте два листа пергамента немного больше будущего пласта теста. Сразу освободите место в холодильнике: позже туда нужно будет поставить доску или противень с раскатанной заготовкой.