3 октября 2026, 09:19

Фенхель не останется жёстким: подрумяниваю срезом вниз и тушу под крышкой

Тушёный фенхель в апельсиново-горчичной глазури на овальном блюде

У сырого фенхеля свежий анисовый аромат и звонкий хруст, но крупные дольки легко остаются жёсткими даже после долгого запекания. Здесь работает другой порядок: сначала даём срезам уверенно подрумяниться, затем добавляем немного жидкости и доводим овощ под крышкой.

Апельсиновый сок смягчает пряный вкус фенхеля, а горчица и сливочное масло превращают остаток жидкости в лёгкую глазурь. Получается тёплый осенний гарнир с карамельными краями и мягкой, но не распавшейся серединой.

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Время приготовления: 45 минут
Количество порций: 4
Сковорода: глубокая, диаметром 28 см, с крышкой
Сложность: простая

Ингредиенты

  • фенхель - 3 средние луковицы, около 900 г;
  • апельсин - 1 крупный;
  • овощной бульон без сильной соли - 250 мл;
  • оливковое масло - 2 ст. л.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • свежий тимьян - 4 веточки или сушёный - 1 ч. л.;
  • дижонская горчица - 1 ч. л.;
  • холодное сливочное масло - 20 г;
  • пармезан - 30 г;
  • соль - 3/4 ч. л.;
  • свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Если бульон уже солёный, начните с 1/2 ч. л. соли и отрегулируйте вкус только после уваривания соуса. Из апельсина понадобится около 120 мл сока и 1 ч. л. мелко натёртой цедры.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте фенхель

Вымойте луковицы под проточной водой и обсушите. Срежьте стебли, но сохраните немного нежной зелени для подачи. Удалите только самый тонкий слой сухого основания: если вырезать сердцевину целиком, четвертинки распадутся в сковороде.

Каждую луковицу разрежьте вдоль пополам, затем каждую половину ещё раз пополам через сердцевину. Должно получиться 12 крупных четвертинок. Если наружный слой повреждён или слишком грубый, снимите его.

Три луковицы фенхеля: одна целая и две разрезанные на четвертинки

2. Подрумяньте срезы

Промокните срезы бумажным полотенцем: лишняя вода мешает появлению корочки. Посыпьте фенхель 1/2 ч. л. соли и перцем. Разогрейте сковороду на среднем-сильном огне, влейте 1 ст. л. масла.

Выложите половину четвертинок одним срезом вниз и не двигайте 3–4 минуты, пока поверхность не станет золотистой. Переверните на второй срез и готовьте ещё 2 минуты. Переложите на тарелку, добавьте оставшееся масло и так же обжарьте вторую партию. Сильного обугливания не нужно: тёмно-коричневые участки дадут горечь.

Четвертинки фенхеля подрумяниваются срезом вниз в чугунной сковороде

3. Потушите под крышкой

Убавьте нагрев до среднего. Слегка раздавите зубчики чеснока плоской стороной ножа и положите в сковороду вместе с тимьяном. Верните весь фенхель, стараясь уложить кусочки плотным слоем.

Выжмите из апельсина 120 мл сока, процедите косточки и влейте сок вместе с бульоном. Жидкость должна доходить примерно до трети высоты четвертинок, а не покрывать их. Доведите до тихого кипения, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 18–22 минуты.

Фенхель готов к следующему этапу, когда тонкий нож входит в самую толстую часть с небольшим сопротивлением. Если середина ещё хрустит, добавьте 2–3 ст. л. воды и тушите ещё 5 минут.

Фенхель тушится в бульоне с чесноком и веточками тимьяна

4. Уварите соус

Аккуратно переложите фенхель на чистую тарелку и удалите веточки тимьяна. Оставьте сковороду без крышки на среднем огне. Уваривайте жидкость 5–7 минут, пока не останется около 100 мл и пузырьки не станут крупнее.

Добавьте дижонскую горчицу и размешайте венчиком или лопаткой. Попробуйте соус только теперь: после уваривания соль ощущается сильнее. При необходимости добавьте оставшуюся 1/4 ч. л.

5. Соберите глазурь

Снимите сковороду с огня. Вмешайте холодное сливочное масло небольшими кубиками, затем добавьте 1 ч. л. мелко натёртой апельсиновой цедры. Соус должен стать блестящим и слегка загустеть, но не превращаться в плотный сироп.

Верните фенхель в сковороду и осторожно переверните кусочки в глазури. Прогрейте на слабом огне 1–2 минуты, не доводя до бурного кипения.

Мягкий фенхель покрывается густой апельсиново-горчичной глазурью

6. Подайте

Переложите фенхель на широкое блюдо, полейте оставшимся соусом. Натрите сверху пармезан и добавьте 2 ст. л. мелко нарезанной зелени фенхеля. Подавайте сразу как гарнир к запечённой рыбе или птице либо как самостоятельное овощное блюдо с хлебом.

Что важно

  • Не вырезайте сердцевину полностью: она удерживает слои во время обжаривания и тушения.
  • Корочка появляется только на сухой поверхности и в хорошо разогретой сковороде. Если тесно, работайте двумя партиями.
  • Для варианта без молочных продуктов замените сливочное масло ещё 1 ст. л. оливкового, а пармезан уберите.
  • Горчица и молочные продукты относятся к распространённым аллергенам; учитывайте это при замене ингредиентов.
  • Остатки переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте в течение 3–4 дней и разогревайте только нужную порцию.

После тушения анисовый аромат фенхеля становится мягче, а поджаренные срезы сохраняют характер. Ложка глазури со дна блюда здесь не дополнение, а самая вкусная часть.

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