Сковорода вместо духовки: готовим торт со сметанным кремом

Главное, не пережарить крошку и не торопиться с нарезкой. После сборки торту нужно несколько часов в холодильнике, поэтому обещание «десерт к чаю через 15 минут» здесь не подходит. Зато вечером можно закончить всю работу, а на следующий день достать уже пропитавшийся торт с нежной ванильной серединой.

Полное время: около 9 часов, включая охлаждение.

Активное время: примерно 40-45 минут.

Охлаждение: не менее 8 часов.

Выход: один торт диаметром 18 см.

Порции: 10.

Сложность: несложно, но крем требует внимания.

Посуда: широкая сковорода с толстым дном, сотейник, миска, венчик, силиконовая лопатка, крупная тёрка, плоская тарелка, кондитерское кольцо диаметром 18 см, пергамент, кухонные весы.

Ингредиенты

Для песочной крошки

Пшеничная мука: 250 г.

Сахар: 70 г.

Холодное сливочное масло жирностью 82,5%: 150 г.

Соль: небольшая щепотка.

Масло должно оставаться твёрдым, чтобы его можно было натереть или быстро растереть с мукой. Растопленное масло для этого способа не нужно. Разрыхлитель также не добавляем: задача состоит в приготовлении мелкой крошки, а не пышного коржа.

Для сметанного крема

Сметана жирностью 20%: 500 г.

Яйца: 2 шт., около 100 г без скорлупы.

Сахар: 150 г.

Кукурузный крахмал: 30 г.

Ванильный сахар: 10 г.

Сливочное масло жирностью 82,5%: 50 г.

Берите обычную свежую сметану без вкусовых добавок. Мороженое в состав не входит: название относится к характеру крема. Основа такого торта из обжаренной мучной крошки и заварного сметанного крема есть в русскоязычных рецептах; здесь количества указаны в граммах, чтобы не зависеть от размера ложки с крахмалом.

Для посыпки

Готовая обжаренная крошка: около 40 г из общего количества.

Это не дополнительная порция продуктов. Нужное количество просто отложите после обжаривания. Отдельно покупать печенье, молоть орехи или готовить ещё одну посыпку не требуется.

Как крошка превращается в торт

Сразу после обжаривания крошка рассыпчатая. Во время выдержки она впитывает влагу крема, размягчается и соединяется с соседними слоями. Поэтому готовый десерт не должен напоминать сухую песочную посыпку, зажатую между порциями крема.

Есть и обратная сторона: слишком толстые слои крошки пропитываются дольше. Лучше собрать несколько тонких прослоек, чем две очень толстые. В рецептах этого типа сборку также завершают длительным охлаждением, часто оставляя торт до следующего дня.

Как приготовить

1. Приготовьте мелкую крошку

Перемешайте в миске муку, сахар и соль. Натрите холодное масло на крупной тёрке прямо в смесь. Периодически обваливайте кусок масла в муке, чтобы его было удобнее держать и натирать.

Быстро разотрите всё кончиками пальцев. Нужна крошка без крупных масляных кусков, примерно одинаковая по размеру. Не собирайте массу в шар и не вымешивайте её как тесто. Если масло начало размягчаться и смесь слипается, ненадолго поставьте миску в холодильник.

2. Обжарьте крошку небольшими порциями

Разделите крошку пополам. Первую половину высыпьте на сухую широкую сковороду, дополнительное масло не добавляйте. Готовьте на умеренно слабом огне, постоянно перемешивая и разбивая небольшие комочки лопаткой.

Ориентируйтесь на светло-золотистый цвет. Обычно на одну порцию требуется около 7-10 минут, но скорость зависит от сковороды и нагрева. Готовую крошку сразу пересыпьте на широкую тарелку. Не оставляйте её остывать на горячем дне: она продолжит подрумяниваться. Так же приготовьте вторую половину.