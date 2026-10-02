Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой

Есть закуски, которые выглядят так, будто с ними пришлось долго возиться. А на самом деле все гораздо проще: хороший хлеб, спелые помидоры, немного зелени, красный лук и несколько капель бальзамического крема. Через 15–20 минут на столе уже будет домашняя версия итальянской брускетты - хрустящая, сочная и очень ароматная.

На 8–10 небольших брускетт понадобится:

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1 небольшой багет или чиабатта;

3 средних спелых помидора;

1/4 небольшой красной луковицы;

небольшой пучок свежего базилика или петрушки;

1 зубчик чеснока;

2 ст. ложки оливкового масла;

бальзамический крем или бальзамическая глазурь;

соль;

свежемолотый черный перец.

Главное здесь - правильно подготовить помидоры. Нарежьте их небольшими кубиками, а если овощи слишком сочные, удалите часть семян и лишнюю жидкость. Иначе начинка быстро размочит хлеб.

Красный лук порубите как можно мельче. Его понадобится совсем немного: он нужен для легкой остроты и приятного хруста. Базилик или петрушку тоже мелко нарежьте, после чего смешайте зелень с помидорами и луком.

Добавьте столовую ложку оливкового масла, немного соли и свежемолотого черного перца. Перемешайте и оставьте начинку примерно на 5 минут, чтобы вкусы успели соединиться.

Теперь дело за хлебом. Багет или чиабатту нарежьте ломтиками толщиной около 1,5–2 см, слегка сбрызните оливковым маслом и отправьте на 5–7 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Ломтики должны подсохнуть и слегка подрумяниться, но внутри остаться мягкими.

Духовка вовсе не обязательна. Хлеб можно обжарить с двух сторон на сухой сковороде или гриле - получится не менее аппетитно.

Пока ломтики еще горячие, слегка натрите каждый разрезанным зубчиком чеснока. Не стоит превращать этот этап в чесночную атаку: достаточно легкого аромата.

Остается собрать закуску. На каждый теплый ломтик выложите щедрую ложку помидорной смеси, стараясь не зачерпнуть слишком много жидкости со дна миски.

Сверху добавьте немного свежемолотого перца и тонкой струйкой нанесите бальзамический крем или глазурь. При желании можно добавить еще несколько капель оливкового масла.

Подавать брускетты лучше сразу. Тогда хлеб останется хрустящим, а прохладные сочные помидоры создадут тот самый контраст, ради которого эта простая закуска получается особенно удачной.