Этот трюк действительно размораживает мясо быстрее. Почему эксперты всё равно его не советуют

В соцсетях время от времени появляется кухонный трюк: если положить замороженное мясо не на обычную тарелку, а на металлический противень или поднос, оно якобы разморозится гораздо быстрее. Звучит логично - и, как выясняется, действительно работает. Но есть важная деталь: быстрее не всегда значит безопаснее.

Специалисты Good Housekeeping решили проверить популярный способ экспериментально. Килограммовые упаковки замороженного фарша положили на алюминиевый противень и керамическую тарелку и оставили при комнатной температуре. На металле мясо разморозилось примерно на 90 минут быстрее. Причина проста: алюминий хорошо проводит тепло и эффективнее передаёт продукту тепло окружающего воздуха.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Казалось бы, отличный лайфхак. Но именно здесь начинается проблема.

Почему металлический противень не делает разморозку безопасной

Опасность не в самом металле. Она в том, что мясо всё это время лежит при комнатной температуре.

В эксперименте Good Housekeeping фарш на металлическом противне полностью оттаял примерно за три часа. При этом поверхность мяса уже нагрелась выше 4 °C, хотя середина оставалась холодной. Именно такая ситуация и нежелательна: внешняя часть продукта постепенно попадает в температурный диапазон, в котором бактерии начинают активно размножаться.

USDA прямо не рекомендует размораживать скоропортящиеся продукты на кухонном столе. Даже если середина куска всё ещё заморожена, поверхность может уже достаточно прогреться для роста бактерий.

Поэтому вердикт простой:

металл действительно ускоряет размораживание, но оставлять мясо на металлическом противне при комнатной температуре всё равно не стоит.

Как разморозить мясо безопасно

Есть три рекомендованных способа.

1.В холодильнике - самый спокойный вариант

Переложите мясо из морозильной камеры в холодильник заранее, лучше в ёмкость или на тарелку, чтобы сок не попал на другие продукты.

Этот способ занимает больше времени, зато продукт всё время остаётся при безопасной низкой температуре.

И у него есть ещё одно важное преимущество: мясо, размороженное в холодильнике, при необходимости можно снова заморозить без предварительного приготовления. Правда, текстура и сочность после повторной заморозки могут немного ухудшиться.

2. В холодной воде - когда нужно быстрее

Положите мясо в герметичный пакет и полностью погрузите его в холодную, а не тёплую воду.

Воду USDA рекомендует менять примерно каждые 30 минут, чтобы она оставалась холодной. Небольшая упаковка может разморозиться примерно за час. После такой разморозки мясо следует сразу приготовить.

И важный нюанс: сырое мясо, размороженное таким способом, перед повторной заморозкой лучше сначала приготовить.

3. В микроволновке - самый быстрый вариант

Используйте режим Defrost или низкую мощность, переворачивая продукт во время размораживания.

Но после микроволновки мясо нужно готовить сразу: отдельные участки могут уже начать нагреваться или даже слегка готовиться, пока другие ещё остаются холодными.

Для повторной заморозки продукт после такой разморозки также сначала следует приготовить.

А можно вообще не размораживать?

Иногда - да.

По данным USDA, многие виды мяса можно готовить прямо из замороженного состояния. Просто приготовление займёт примерно в полтора раза больше времени.

Это может оказаться даже удобнее, чем пытаться срочно разморозить забытый кусок мяса на столе.

Короткая памятка

Нужно максимально безопасно:

→ размораживайте в холодильнике.

Нужно быстрее:

→ герметичный пакет + холодная вода, меняя её каждые 30 минут.

Нужно очень быстро:

→ микроволновка, затем сразу готовить.

Металлический противень на столе:

→ действительно ускоряет процесс, но не решает проблему пищевой безопасности.

Можно ли снова заморозить?

→ после размораживания в холодильнике - можно;

→ после холодной воды или микроволновки - сначала приготовьте.

Вывод

Популярный лайфхак основан на настоящей физике: металл хорошо проводит тепло, поэтому замороженное мясо на алюминиевом противне действительно размораживается быстрее, чем на обычной тарелке.

Но кухонный лайфхак заканчивается там, где начинается пищевая безопасность. Если мясо несколько часов лежит на столе, хороший металлический противень не делает этот способ безопасным. Поэтому лучше выбирать холодильник, холодную воду или микроволновку - в зависимости от того, сколько времени у вас есть.