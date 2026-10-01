Виноград запекаю до первого сока: горячие тосты с бри готовы за 30 минут

После духовки виноград становится мягче, часть ягод лопается, а на противне появляется сладко-кислый сок. Вместе с тёплым бри и хрустящим хлебом получается не десерт, а быстрый осенний ужин или закуска для компании.

Главный приём - хорошо обсушить ягоды, разложить их свободно и остановиться, когда лопнула только часть винограда. Если держать противень в духовке слишком долго, вместо сочной верхушки получится густое пюре, а хлеб быстро размокнет.

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Время: 15 минут на подготовку + 15–18 минут в духовке

Порции: 4, по 2 небольших тоста

Посуда: противень около 30 × 40 см, небольшой противень или решётка для хлеба

Ингредиенты

Для запечённого винограда

красный виноград без косточек - 500 г;

оливковое или другое растительное масло без резкого запаха - 1 ст. л., 15 мл;

бальзамический уксус - 2 ч. л., 10 мл;

мёд - 2 ч. л., 14 г;

свежий тимьян - 4 небольшие веточки;

мелкая соль - 1/4 ч. л.;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Для тостов

багет или хлеб на закваске - 8 ломтиков толщиной 1,5 см, около 240 г;

сыр бри из пастеризованного молока - 180 г;

оливковое или другое растительное масло без резкого запаха - 1 ст. л., 15 мл.

Приготовление пошагово с фото

1. Вымойте и тщательно обсушите виноград

Разогрейте духовку до 220 °C в режиме «верх-низ». Противень размером около 30 × 40 см застелите пергаментом с бортиками, чтобы сок не попал под бумагу.

Снимите ягоды с веточек, выбросьте треснувшие и подпорченные. Промойте виноград под прохладной проточной водой, затем разложите на чистом полотенце и промокните сверху. На мокрых ягодах масло и уксус соберутся каплями, а виноград начнёт скорее тушиться, чем запекаться.

2. Смешайте ягоды с заправкой

Переложите виноград на подготовленный противень. Добавьте 15 мл масла, бальзамический уксус, мёд, соль, немного перца и листочки с трёх веточек тимьяна. Одну веточку оставьте для подачи.

Перемешайте прямо на противне и распределите ягоды в один слой с небольшими промежутками. Соскребите мёд со стенок мерной ложки: он должен попасть на виноград, а не остаться в посуде.

3. Запеките до первого сока

Поставьте противень на средний уровень и запекайте 15–18 минут. Через 12 минут загляните в духовку: готовые ягоды станут блестящими и слегка сморщенными, несколько штук лопнут, а на пергаменте появится густой фиолетовый сок.

Не ждите, пока раскроется весь виноград. Целые мягкие ягоды дадут тостам форму и сочность, а лопнувшие превратятся в естественный соус. Достаньте противень и оставьте на 3–4 минуты.

4. Подрумяньте хлеб

Пока виноград запекается, разложите ломтики хлеба на втором небольшом противне или металлической решётке. Смажьте обе стороны оставшимися 15 мл масла.

Поставьте хлеб в духовку на последние 5–6 минут приготовления винограда. Один раз переверните: края должны стать золотистыми и сухими, а середина - остаться чуть мягкой. Тонкие ломтики проверяйте уже через 4 минуты.

5. Прогрейте бри на тостах

Нарежьте бри пластинками толщиной около 5 мм и распределите по горячему хлебу. Верните тосты в духовку на 2–3 минуты. Сыр должен стать мягким и блестящим, но не стечь с хлеба на противень.

Если корочка у бри кажется плотной, срезать её не обязательно: после короткого нагрева она размягчится. Очень холодный сыр лучше достать из холодильника в начале приготовления - так он прогреется равномернее.

6. Соберите тосты и подавайте

На каждый тост положите по 5–6 тёплых ягод. Ложкой соберите сок с противня и добавьте понемногу сверху: хлеб должен получить вкус, но сохранить хруст. Посыпьте листочками оставшегося тимьяна и свежемолотым перцем.

Подавайте сразу. Два тоста с салатными листьями составят лёгкий ужин, а по одному небольшому ломтику на человека - тёплую закуску перед основным блюдом.

Что важно

Выбирайте виноград без косточек с плотной целой кожицей. Очень крупным ягодам может понадобиться на 2–3 минуты больше, но ориентируйтесь прежде всего на лопнувшие ягоды и появившийся сок.

Если виноград очень сладкий, уменьшите мёд до 1 ч. л. Убирать уксус не стоит: небольшая кислотность удерживает закуску от приторности.

Бри можно заменить камамбером из пастеризованного молока. Рассольная моцарелла для этого рецепта слишком влажная, а твёрдый выдержанный сыр не даст такой мягкой сливочной основы.

Собирайте только те тосты, которые съедите сразу. Оставшиеся запечённые ягоды и сыр храните отдельно в закрытых контейнерах при температуре не выше +4 °C. Уберите их в холодильник не позднее чем через 2 часа и используйте за 3–4 дня.

Готовые тосты лучше разогревать в духовке при 180 °C 5–7 минут. В микроволновке сыр станет мягким, но хлеб потеряет хруст.

Тёплый виноград даёт ровно столько сока, чтобы связать сливочный сыр и поджаренный хлеб. Поэтому добавочный соус здесь не нужен - достаточно тимьяна и пары оборотов мельницы с перцем.