Как приготовить тирамису в стакане и не размочить печенье

Крем для тирамису легко испортить в тот момент, когда кажется, что осталось совсем немного: ещё раз пройтись миксером, чтобы он стал пышнее. Маскарпоне от долгого взбивания может расслоиться, а гладкая масса превратится в крупинки. В этом рецепте миксер нужен только для сливок. Сыр соединяем с ними лопаткой, и за консистенцией гораздо проще следить.

Десерт собирается прямо в стаканах: кофейное печенье, сливочный крем и тонкий слой какао сверху. Ничего не нужно выпекать, заваривать на водяной бане или делить на куски перед подачей. Это домашняя версия тирамису со сливками, без сырых яиц и алкоголя. На подготовку уйдёт около 25 минут, а затем десерту понадобится несколько часов в холодильнике.

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Активное время: около 25 минут.

около 25 минут. Полное время: примерно 4 часа 40 минут, включая остывание кофе и не менее 4 часов в холодильнике.

примерно 4 часа 40 минут, включая остывание кофе и не менее 4 часов в холодильнике. Порции: 4.

4. Сложность: несложно.

несложно. Посуда: 4 стакана вместимостью по 350 мл, две миски, небольшая широкая миска для кофе, миксер, лопатка и маленькое сито.

Ингредиенты

Для сливочного крема

Маскарпоне: 250 г.

Сливки жирностью 33–35%: 250 мл.

Сахарная пудра: 45 г.

Сливки нужны именно для взбивания. Менее жирные не дадут такой же устойчивой пены. До начала работы держите сливки и маскарпоне в холодильнике.

Для кофейных слоёв

Сухое бисквитное печенье савоярди: 120 г.

Растворимый кофе: 4 г.

Горячая вода: 200 мл.

Вместо растворимого можно взять 200 мл готового крепкого кофе без сахара, обязательно без гущи. Это количество с небольшим запасом: в широкой миске печенье удобнее смачивать, когда кофе не остаётся лишь тонким слоем на дне. Использовать всю жидкость не требуется.

Для аромата и завершения

Ванильный сахар: 8 г.

Несладкий какао-порошок: 5 г, для тонкого слоя на четырёх порциях.

Ванильный сахар пойдёт в крем, какао добавим перед подачей. В обычных савоярди есть яйца, уже приготовленные при выпечке. Поэтому здесь речь о десерте без сырых яиц, а не о рецепте для людей с аллергией на них.

Почему сливки лучше взбить отдельно

У сливок и маскарпоне разные задачи. Сливки при взбивании набирают воздух, сыр придаёт крему плотность и характерный вкус. Если долго взбивать их вместе, можно пропустить момент, когда масса уже готова. Отдельную миску со сливками проще остановить вовремя: на поверхности остаются следы венчиков, а поднятый пик мягко наклоняется.

Маскарпоне достаточно немного размять с сахарной пудрой и соединить со взбитыми сливками. Для стаканов крему не нужно держать высокий торт или безупречный срез. Он должен оставаться нежным, но не стекать с ложки.

Как приготовить

1. Заварите кофе и дайте ему остыть

Растворите 4 г кофе в 200 мл горячей воды. Перелейте в небольшую широкую миску и остудите до комнатной температуры. Если торопитесь, поставьте её в другую миску с холодной водой, не допуская попадания воды внутрь.

Тёплым кофе пропитывать печенье не стоит: оно быстрее размокает, а при сборке будет нагревать крем. Пока кофе остывает, подготовьте сухие стаканы и уберите миску для сливок вместе с венчиками в холодильник на 10 минут.

2. Размешайте маскарпоне с сахаром

Переложите холодный маскарпоне в миску. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, аккуратно разомните лопаткой до гладкости. Достаточно соединить продукты, пышность на этом этапе не нужна.

Если сыр очень плотный, дайте ему постоять в миске 5 минут и снова пройдитесь лопаткой. Не нагревайте его в микроволновке и не пытайтесь разбить плотные участки долгим взбиванием на высокой скорости.

3. Взбейте холодные сливки

Вылейте сливки в охлаждённую миску. Начните на небольшой скорости, затем перейдите на среднюю. Как только масса загустеет, чаще останавливайте миксер и проверяйте её венчиками.

Нужны мягкие, но уже устойчивые пики: сливки держатся на венчике, их кончик слегка загибается. Поверхность остаётся гладкой, без хлопьев и крупинок. Обычно на это уходит несколько минут, но мощность миксера и температура сливок влияют сильнее, чем точное число на таймере.

4. Соедините две части крема

Добавьте к маскарпоне примерно треть взбитых сливок и спокойно размешайте лопаткой. Сырная масса станет легче, и оставшиеся сливки будет проще распределить без комочков.

Вмешайте их за два приёма движениями снизу вверх, поворачивая миску. Как только крем стал однородным, остановитесь. Он должен держаться на лопатке мягкой горкой. Уберите миску в холодильник, пока подготавливаете печенье.

5. Подготовьте нижний слой печенья

Разделите савоярди пополам по весу. Первые 60 г пойдут на нижний слой, остальные пока оставьте сухими. Разломите печенье на кусочки, которые свободно помещаются в стаканах.

Быстро окунайте каждый кусочек в остывший кофе с двух сторон и сразу вынимайте. Ориентир: примерно секунда на сторону, но очень пористое печенье смачивайте ещё быстрее. Оно должно потемнеть снаружи и сохранить форму, а не пропитаться насквозь до мягкости. Разложите первые 60 г поровну в четыре стакана, без утрамбовывания.

6. Соберите десерт в стаканах

Распределите половину крема между четырьмя стаканами и разровняйте ложкой. Пропитайте оставшиеся 60 г печенья таким же быстрым погружением, выложите поверх крема. Сверху распределите вторую половину крема.

Получатся два кофейных слоя и два сливочных. Оставьте до края стакана свободное место, чтобы было удобно накрывать и есть десерт. Кофе, который остался в миске, не выливайте сверху: печенье ещё размягчится от влаги крема за время охлаждения.

7. Охладите и посыпьте какао

Накройте стаканы крышками или плёнкой так, чтобы она не касалась крема. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, удобнее на ночь. За это время печенье станет мягким, а крем немного уплотнится.

Перед подачей снимите плёнку и через маленькое сито нанесите тонкий слой какао. Не насыпайте его плотной шапкой: избыток сухого порошка будет горчить и перебивать сливочный вкус. Какао легко тянет влагу, поэтому после ночи в холодильнике его поверхность станет темнее и влажнее. Если важен бархатистый верх, украшайте непосредственно перед едой.

Что чаще всего мешает результату

Печенье оставляют лежать в кофе. Снаружи оно ещё может выглядеть целым, а внутри уже набрало слишком много жидкости. В стакане такой слой быстро оседает. Работайте по одному кусочку и вынимайте сразу после смачивания.

Сливки взбивают до очень жёстких пиков. При дальнейшем перемешивании они могут стать зернистыми. Для этого десерта достаточно гладкой массы, которая уже держит форму, но остаётся мягкой.

Маскарпоне долго взбивают миксером. Если появились крупинки и отделилась жидкость, дальнейшее взбивание не вернёт прежнюю текстуру. Надёжнее ограничиться лопаткой с самого начала.

Десерт подают сразу после сборки. Слои ещё не успели соединиться по вкусу, а середина печенья может остаться суховатой. Четыре часа в холодильнике входят в приготовление, даже если внешне тирамису уже выглядит готовым.

Как немного изменить вкус

Для более выраженного кофейного аромата возьмите кофе из гейзерной кофеварки или эспрессо, разбавленный водой до нужного объёма. Количество жидкости для погружения оставьте прежним. Если не нужен кофеин, подойдёт кофе без кофеина.

Вместо ванильного сахара можно добавить в маскарпоне половину чайной ложки ванильного экстракта и увеличить сахарную пудру до 50 г. Подслащённый какао-напиток для верха лучше не использовать: чистый какао-порошок даёт более заметный шоколадный аромат при небольшом количестве.

С чем подать

Тирамису уже собран отдельными порциями, поэтому достаточно поставить каждый стакан на небольшое блюдце и положить рядом десертную ложку. Через прозрачные стенки видны кофейные и сливочные слои, дополнительное украшение здесь необязательно.

К десерту подойдут чёрный чай или небольшой кофе без сахара. Подавайте стаканы прохладными, доставая из холодильника непосредственно перед едой. Напитки в количество ингредиентов не входят.

Как хранить

Держите тирамису накрытым при температуре не выше +4 °C до 2 суток с момента приготовления, при условии, что срок годности сливок и маскарпоне не истекает раньше. Какао удобнее добавлять только на те порции, которые собираетесь подать. Десерт с молочным кремом не стоит надолго оставлять на столе: суммарно не более двух часов при комнатной температуре.

Для гостей удобно собрать стаканы накануне. На следующий день останется посыпать верх какао и раздать порции, не вынимая большую форму и не разрезая мягкие слои. Крем при такой подаче может оставаться особенно нежным, ему не приходится удерживать собственный вес на тарелке.

Если готовите на двоих, разделите все ингредиенты пополам. Два небольших десерта проще разместить в холодильнике, а оставшиеся сухие савоярди можно сохранить в плотно закрытом пакете по инструкции на упаковке до следующей порции.