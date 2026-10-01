Хачапури без теста: сырный завтрак, который готовится за 15 минут

Если утром хочется чего-нибудь горячего, сытного и с большим количеством расплавленного сыра, совсем необязательно тратить время на тесто и духовку. Ленивый хачапури готовится прямо на сковороде - достаточно смешать ингредиенты, выложить массу и немного подождать.

Весь процесс занимает около 15 минут. Завтрак получается румяным снаружи и мягким внутри.

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Что понадобится

Из этого количества получится одна большая порция или две небольшие:

1 яйцо;

100 мл кефира или натурального йогурта;

3–4 столовые ложки муки;

100–120 г твердого сыра или сулугуни;

½ чайной ложки разрыхлителя;

небольшая щепотка соли;

немного сливочного масла для сковороды.

При желании в сырную массу можно добавить укроп, петрушку или зеленый лук.

Как приготовить

Сначала натрите сыр на крупной терке. В миске слегка взбейте яйцо с кефиром или йогуртом, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности.

Консистенция должна напоминать густое тесто для оладий. Оно не должно быть слишком плотным. Теперь вмешайте тертый сыр и еще раз хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее сливочным маслом. Выложите сырную массу, распределите ложкой и накройте крышкой.

Убавьте огонь и готовьте примерно 5–7 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх - немного схватиться.

Осталось перевернуть хачапури. Удобнее всего накрыть сковороду большой тарелкой, перевернуть лепешку, а затем аккуратно вернуть ее на сковороду другой стороной. Готовьте еще 3–5 минут, уже без крышки.

Как сделать еще вкуснее

Для более насыщенного сырного вкуса можно взять сразу два вида сыра - например, сулугуни и обычный твердый. Если выбранный сыр достаточно соленый, дополнительная соль вообще не понадобится.

Есть такой хачапури лучше сразу. Пока он горячий, сыр внутри остается мягким и тягучим.

Подать его можно со сметаной или натуральным йогуртом. А если хочется совсем простого варианта - достаточно чашки кофе.