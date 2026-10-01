1 октября 2026, 16:28

Горячие бутерброды-лодочки: 20 минут до вкусного завтрака

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Горячие бутерброды-лодочки: 20 минут до вкусного завтрака

Иногда для вкусного завтрака не нужны сложные рецепты. Достаточно взять батон, немного сыра, ветчины и пару яиц - и обычный хлеб превращается в румяные горячие «лодочки» с сочной начинкой. На всё уйдет около 20 минут.

Главный секрет здесь - в форме. Батон нарезают кусочками толщиной 1,5–2 см, а затем аккуратно вынимают часть мякиша из середины, оставляя небольшое углубление. В него и отправится начинка.

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Для нее подойдет ветчина, колбаса или куриное филе. Мясную часть нарезают небольшими кубиками и смешивают с тертым сыром. Затем взбивают яйца со сметаной или майонезом, добавляют соль, перец и немного зелени.

Начинку можно сделать чуть ярче. Для этого достаточно добавить мелко нарезанный помидор или сладкий перец. Получится еще сочнее.

Разложите хлебные «лодочки» на противне, застеленном пергаментом, и наполните их начинкой. Духовку заранее разогрейте до 180 °C.

Запекайте бутерброды 10–15 минут. Как только сыр расплавится и сверху появится золотистая корочка, можно доставать.

Подавать такие лодочки лучше горячими. Они подойдут и для быстрого завтрака, и для уютного перекуса с чаем.

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