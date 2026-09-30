«Поткейки»: почему интернет жарит панкейки в кастрюле - и они выходят выше, чем на сковороде

Представьте панкейк, который выглядит так, будто сбежал из мультфильма: идеально круглый, пышный, высотой чуть ли не с ладонь. Именно такие блины заполонили ленты в соцсетях - и весь секрет в том, что их готовят не на сковороде, а в кастрюле под крышкой.

Тренд быстро получил собственное имя - «поткейки» (potcakes, от английского pot - «кастрюля»). Популяризировала приём тиктокер Эл Шихан, и, как пишут кулинарные издания, идея «совершенно одичала»: комментаторы наперебой пишут «почему я сам до этого не додумался».

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Как приготовить поткейк

Понадобится маленькая кастрюля или сотейник с крышкой - именно небольшой диаметр даёт ту самую высоту. Слегка смажьте дно маслом и вылейте порцию обычного теста для панкейков.

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне. Не торопитесь: ждите, пока по поверхности не начнут лопаться пузырьки, а верх слегка не схватится. Затем аккуратно переложите этот полуготовый «диск» на разогретую сковороду и доведите до готовности, чтобы получить румяную корочку с обеих сторон.

В итоге вместо тонкого блина получается высокий, ровный и воздушный панкейк - тот самый «мультяшный» стек, который так эффектно смотрится на видео и на завтраке.

#recipe #pancakerecipe ♬ original sound - Al Sheahan ✨ @alsheahan Replying to @aymidodds I’ve made perfect pancakes (potcakes) again just to give you all the recipe!!!! Method in the video xx Recipe – 75 grams melted unsalted butter 600 grams milk 4 medium eggs 30 grams caster sugar 400 grams plain flour 2 tbsp baking powder 1 tsp salt *we use dairy free milk and nuttelex so you can definitely substitute ingredients! #pancakes

Почему это работает

Вся магия - в паре. Крышка запирает влагу внутри кастрюли, пар не уходит, и тесто поднимается заметно сильнее, чем на открытой сковороде. А медленный старт на слабом огне прогревает массу равномерно, не давая низу подгореть, пока середина ещё сырая. По сути, это давно знакомый кондитерам приём для увеличения объёма выпечки - просто перенесённый на утренние блины.

Пара оговорок. Берите именно небольшую кастрюлю - в широкой эффект высоты теряется. И запаситесь терпением: под крышкой процесс идёт медленнее, чем вы привыкли, зато результат того стоит. Перекладывать полуготовый панкейк удобнее широкой лопаткой, чтобы он не сложился.

Идеальный повод устроить выходным ленивый завтрак и проверить, действительно ли кастрюля бьёт сковороду. А как вы любите панкейки - тонкими или пышными?