Острый, сливочный и ароматный: как приготовить том ям с креветками дома

Насыщенный бульон, креветки, кокосовое молоко, грибы и яркая кислинка лайма - том ям легко узнать с первой ложки. Кажется, что для его приготовления понадобится целая коллекция тайских продуктов, но дома вполне можно обойтись более привычными ингредиентами. На все уйдет около 30 минут.

Что понадобится

Рецепт рассчитан на 3–4 порции:

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800 мл куриного или овощного бульона;

300 г очищенных креветок;

200 г шампиньонов;

300 мл кокосового молока;

2–3 ст. ложки пасты том ям;

150 г помидоров черри;

1 небольшая головка репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

кусочек свежего имбиря длиной около 3 см;

2–3 ст. ложки сока лайма;

1–2 ст. ложки рыбного соуса;

1 ч. ложка сахара;

1 ст. ложка растительного масла;

свежая кинза для подачи;

свежий чили - по желанию.

С количеством пасты лучше не торопиться. Она может сильно отличаться по остроте, поэтому сначала стоит добавить 2 ложки, попробовать суп и при необходимости усилить вкус.

Как приготовить том ям

Сначала подготовьте овощи. Лук нарежьте тонкими полукольцами, шампиньоны - пластинками, а помидоры черри разделите пополам. Чеснок мелко порубите, имбирь нарежьте тонкими ломтиками.

В кастрюле разогрейте растительное масло и быстро обжарьте лук, чеснок и имбирь. Достаточно примерно минуты - овощам не нужно становиться румяными. Добавьте пасту том ям и прогрейте ее еще около 30 секунд: так специи лучше раскроют аромат.

Теперь влейте бульон и доведите его до кипения. Добавьте шампиньоны и варите около 5 минут, после чего положите помидоры и влейте кокосовое молоко.

Когда суп снова закипит, уменьшите огонь. Добавьте креветки и готовьте всего 2–3 минуты. Этого достаточно: если держать их в кипящем супе дольше, они могут стать жесткими.

Осталось самое важное - сбалансировать вкус. Влейте рыбный соус и сок лайма, добавьте сахар, перемешайте и попробуйте. Хороший том ям должен одновременно сочетать остроту, кислинку, солоноватый вкус и легкую сладость.

Снимите кастрюлю с огня и разлейте суп по тарелкам. Перед подачей добавьте свежую кинзу, а для дополнительной остроты - несколько колечек чили.

Можно ли приготовить том ям без редких ингредиентов

Классический аромат супу придают лемонграсс, листья каффир-лайма и галангал. Однако для домашней версии их отсутствие не критично: значительная часть характерных специй уже есть в готовой пасте том ям.

Галангал можно заменить свежим имбирем. Вместо листьев каффир-лайма подойдет немного цедры обычного лайма - срезать нужно только тонкий зеленый слой, поскольку белая часть может горчить.

Рыбный соус при необходимости можно заменить соевым. Вкус получится другим, но суп все равно сохранит основные характерные оттенки.

Ошибка, которая легко портит вкус

Сок лайма не стоит долго кипятить. При сильном нагревании свежая кислинка становится менее выразительной, а иногда появляется неприятная горечь.

Лучше добавлять лайм в самом конце приготовления или уже после снятия кастрюли с огня. Тогда его аромат останется ярким.

И еще один нюанс: том ям лучше есть сразу после приготовления. При повторном разогревании креветки могут стать плотнее, а аромат лайма и специй - заметно слабее.