Как приготовить кальмары в сметане и не сделать их жёсткими

Кальмары легко передержать, если тушить их вместе с сырым луком. Лук ещё хрустит, соус только начинает густеть, а тонкие кольца уже готовы. Удобнее поменять порядок: сначала полностью приготовить лук и сметанную подливу, а кальмары добавить в самом конце.

Так не придётся выбирать между мягким луком и нежными морепродуктами. Соус можно спокойно размешать, приправить и довести до нужной густоты. После добавления колец останется несколько минут у плиты, поэтому гарнир лучше подготовить заранее. На само блюдо понадобится около получаса и одна сковорода.

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Полное время: около 30 минут, без размораживания и гарнира.

около 30 минут, без размораживания и гарнира. Активное время: около 25 минут.

около 25 минут. Порции: 4 небольшие, с гарниром.

4 небольшие, с гарниром. Сложность: несложно, важно следить за готовностью кальмаров.

несложно, важно следить за готовностью кальмаров. Посуда: сковорода диаметром 26 см, две небольшие миски, венчик, доска, нож, кухонный термометр с тонким щупом.

Ингредиенты

Для основы

Сырые очищенные кальмары: 500 г после размораживания и обсушивания.

Репчатый лук: 150 г после очистки, примерно 1 крупная луковица.

Возьмите небольшие тушки со стенками толщиной примерно 2–4 мм. Крупное толстое филе гигантского кальмара и уже отваренные кольца готовятся иначе. Замороженный продукт заранее разморозьте в холодильнике в закрытой ёмкости, затем слейте жидкость. Время размораживания в расчёт рецепта не входит.

Для сметанного соуса

Сметана жирностью 20%: 200 г.

Холодная вода: 100 мл.

Пшеничная мука: 8 г.

Муки здесь немного: она слегка загустит подливу и поможет сметане сохранить более однородную консистенцию при нагревании. Сильно кипятить соус всё равно не стоит.

Для обжаривания и вкуса

Растительное масло без выраженного запаха: 1 ст. л., 15 мл.

Сливочное масло: 10 г.

Соль: около ½ ч. л. без горки, 3 г, или по вкусу.

Чёрный молотый перец: ⅛ ч. л.

Укроп: 5 г, несколько веточек.

Соль удобнее добавить в два приёма: немного к луку, остальную в соус. Укроп оставьте до снятия сковороды с огня, чтобы он сохранил свежий аром

Почему кальмары лучше добавлять последними

У тонких колец короткое время приготовления. Пока сырая луковица размягчится на сковороде, кальмары успеют заметно уплотниться. Поэтому основную работу делаем до их добавления: лук должен стать мягким, мука провариться, а соус приобрести нужный вкус.

Кальмары выделят немного сока, и подлива станет жиже. Не нужно затем долго выпаривать её вместе с кольцами. В этом рецепте соус остаётся текучим, чтобы его можно было ложкой добавить к рису или картофелю. Готовая подлива не должна стоять плотной горкой на ложке.

Как приготовить

1. Обсушите и нарежьте кальмары

Проверьте очищенные тушки: внутри не должно оставаться жёстких прозрачных пластинок и внутренностей, снаружи удалите заметные остатки плёнки. Аккуратно промокните кальмары бумажными полотенцами. Нарежьте поперёк кольцами шириной 7–10 мм. Плавники, если они есть, нарежьте полосками похожего размера.

Сложите в миску и уберите в холодильник, пока готовите основу. Предварительно отваривать или обдавать кипятком очищенные тушки не нужно: вся тепловая обработка будет в соусе. После сырого продукта вымойте доску, нож и руки.

2. Подготовьте лук и укроп

Нарежьте лук небольшими кубиками, примерно по 4–5 мм. Такая нарезка быстро размягчается и равномерно распределяется между кольцами. Если любите полукольца, делайте их тонкими и ориентируйтесь на мягкость, а не только на указанное время.

Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Жёсткие нижние стебли в блюдо не добавляйте. Зелень пока оставьте отдельно.

3. Смешайте соус в миске

Разотрите муку с 2 столовыми ложками холодной воды из общего количества. Когда комочки исчезнут, влейте оставшуюся воду и вмешайте сметану. Удобнее работать небольшим венчиком: должна получиться гладкая светлая смесь.

Сырую муку прямо в горячую сковороду не подсыпайте. Она может собраться комочками, а исправлять соус после добавления кальмаров будет уже неудобно.

4. Приготовьте лук до мягкости

Разогрейте оба вида масла в сковороде на среднем огне. Выложите лук, добавьте небольшую щепотку соли из общего количества. Готовьте 7–9 минут, периодически перемешивая.

Лук должен стать мягким и полупрозрачным, с отдельными светло-золотистыми краями. Тёмная корочка здесь не нужна. Если он начинает быстро коричневеть, уменьшите нагрев. Перед следующим шагом попробуйте кусочек: внутри не должно оставаться хруста.

5. Полностью приготовьте сметанную основу

Уменьшите огонь и влейте сметанную смесь к луку. Перемешивайте лопаткой, проходя по дну. Плавно доведите до первых небольших пузырьков и готовьте при очень слабом кипении около 2 минут. Соус немного загустеет.

Добавьте перец и оставшуюся соль, попробуйте. Если подлива получилась настолько густой, что лежит на лопатке плотной массой, подлейте 1–2 столовые ложки горячей воды. Кальмары пока остаются в холодильнике: на этом этапе можно спокойно исправить вкус и консистенцию.

6. Добавьте кольца и следите за готовностью

Выложите кальмары в горячий соус, аккуратно перемешайте и готовьте без крышки на среднем или умеренно слабом огне. После холодного продукта температура снизится; дождитесь, чтобы соус снова хорошо прогрелся. Перемешивайте кольца, чтобы они готовились равномерно, и не допускайте бурного кипения.

Ориентир для такой нарезки составляет 3–5 минут с момента добавления, но толщина тушек и нагрев могут изменить время. Начинайте проверять примерно через 2 минуты: кольца должны стать белыми и непрозрачными по всей толщине. Надёжный ориентир готовности: не менее 63 °C в центре наиболее толстого кусочка. Для проверки нужен тонкий игольчатый щуп: вводите его вдоль наиболее толстой части кольца, в мякоть, а не в соус. Обычный толстый щуп для такой нарезки неудобен и может показать температуру подливы. Не снимайте сырые кольца ради соблюдения таймера и не продолжайте тушение после достижения готовности.

7. Снимите с огня и добавьте укроп

Сразу уберите сковороду с горячей конфорки. Вмешайте укроп и разложите кальмары по тарелкам вместе с подливой. Если плита электрическая, одного выключения нагрева недостаточно: конфорка ещё некоторое время остаётся горячей.

Не оставляйте блюдо под крышкой на плите в ожидании гарнира. В горячем соусе кальмары будут продолжать готовиться и постепенно уплотняться.

Что чаще всего портит результат

Лук и кальмары кладут одновременно. Луку требуется больше времени. Сначала доведите его до мягкости, затем приготовьте подливу и только после этого добавляйте морепродукты.

В сковороду попадает вода после размораживания. Соус получается слишком жидким, его хочется подольше уварить. Слейте жидкость заранее и тщательно обсушите тушки. Вес 500 г относится именно к подготовленному продукту.

Сметану кипятят на сильном огне. Соус может расслоиться, особенно если сметана маложирная. Мука снижает этот риск, но не отменяет умеренный нагрев. Небольшие пузырьки по краям допустимы, бурление по всей поверхности не нужно.

Готовят по одному времени для любых кальмаров. Тонкая тушка и толстое филе не прогреваются одинаково. Этот рецепт рассчитан на небольшие тушки; время служит подсказкой, а окончательное решение принимают по готовности.

Как немного изменить вкус

Для чесночного варианта возьмите один небольшой зубчик. Мелко порубите его и добавьте к уже мягкому луку за 30 секунд до сметанной смеси. Долго жарить чеснок не требуется.

Укроп можно заменить таким же количеством петрушки. Если хочется лёгкого цитрусового аромата, вмешайте после снятия с огня немного мелко натёртой лимонной цедры. Начните с ¼ чайной ложки; белую часть кожуры не захватывайте.

С чем подать

Рассыпчатый рис хорошо подходит к текучему сметанному соусу. На тарелке оставьте место рядом с гарниром, выложите кальмары и добавьте пару ложек подливы. Подойдут также отварной картофель или картофельное пюре.

Из овощей достаточно свежего огурца и зелени без тяжёлой заправки. Гарнир и овощи в состав и время этого рецепта не входят. Их удобно подготовить до начала работы с кальмарами.

Как хранить и разогревать

Остатки переложите в неглубокий закрывающийся контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Храните при температуре не выше +4 °C до 2 суток. Для более нежной текстуры лучше приготовить столько, сколько будет съедено сразу.

Разогревайте только нужную порцию, добавив ложку воды. На умеренном огне аккуратно перемешивайте до 74 °C внутри кальмаров. Повторный нагрев сделает их плотнее, поэтому длительно держать сковороду на огне после прогрева не стоит. Замораживать готовое блюдо со сметанным соусом для этого рецепта не рекомендуем: после оттаивания подлива может расслоиться.

Если ужин приходится готовить с перерывами, остановитесь после соуса. Кальмары могут подождать в холодильнике. Если перерыв затянется, готовый соус тоже быстро охладите и уберите в холодильник в течение 2 часов. Перед продолжением хорошо прогрейте его, перемешивая. Так легче подать блюдо сразу, без лишних минут на горячей плите.

Для первого приготовления удобнее купить уже очищенные небольшие тушки. Тогда основное внимание можно уделить двум вещам: полностью размягчить лук и вовремя снять готовые кольца с огня. Именно эта последовательность делает простой сметанный соус удачным дополнением к кальмарам.