Домашние конфеты без лепки: шоколадный фадж со сгущёнкой

Шоколадный фадж удобно готовить одним пластом: разровнять в форме, охладить и нарезать на небольшие квадраты. Чтобы конфеты держали форму, важно соблюдать соотношение шоколада и сгущёнки. Долго варить смесь не нужно: от лишнего нагрева она может стать зернистой.

В этом рецепте шоколад плавится на самом слабом огне, а последние маленькие кусочки расходятся уже в тёплой массе после снятия с плиты. Получаются плотные, мягко тающие конфеты с насыщенным шоколадным вкусом. Подготовка массы и нарезка займут около 20 минут работы, основное время уйдёт на охлаждение в холодильнике.

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Полное время: около 4,5–5 часов, включая охлаждение.

около 4,5–5 часов, включая охлаждение. Активное время: около 20 минут.

около 20 минут. Выход: 36 небольших конфет, примерно по 24 г.

36 небольших конфет, примерно по 24 г. Порции: 12, по 3 конфеты.

12, по 3 конфеты. Сложность: несложно.

несложно. Посуда: сотейник с толстым дном объёмом 1,5–2 л, силиконовая лопатка, квадратная форма с внутренним размером около 20 × 20 см, пергамент, доска, большой острый нож, кухонные весы.

Ингредиенты

Шоколадная основа

Тёмный шоколад с содержанием какао 70%: 450 г.

Выбирайте шоколад без начинки, орехов и других добавок. Кондитерская глазурь, белый и молочный шоколад для этой версии не подходят как прямая замена: готовая масса будет застывать иначе.

Для мягкой текстуры

Цельное сгущённое молоко с сахаром: 397–400 г.

Сливочное масло жирностью 82,5%: 30 г.

Банки сгущёнки бывают разного объёма, поэтому проверьте массу на упаковке. Нужна обычная светлая сгущёнка с сахаром, без растительных жиров. Концентрированное молоко без сахара и варёная сгущёнка здесь дадут другой результат.

Для подачи, по желанию

Какао-порошок без сахара: 1 ч. л. без горки, около 3 г.

Какао нужно только для лёгкой припудренности готовых конфет. Можно оставить поверхность чистой: вкус десерта и без него будет выраженно шоколадным.

Почему эти конфеты застывают без варки сиропа

Это упрощённый шоколадный фадж, мягкая помадка на сгущённом молоке. Здесь не требуется уваривать сахарный сироп до определённой температуры. После охлаждения плотность обеспечивает прежде всего шоколад, поэтому его количество и состав имеют значение.

Более мягкий молочный шоколад нельзя просто взять вместо тёмного в том же количестве и ждать одинаковой текстуры. Лишняя сгущёнка тоже делает массу мягче. Для первой попытки удобнее придерживаться указанных пропорций, а вкус менять небольшими сухими добавками уже в следующих партиях.

Как приготовить

1. Застелите форму заранее

Положите в квадратную форму две широкие полосы пергамента крест-накрест. Бумага должна закрывать дно и стенки, а с противоположных сторон выступать на несколько сантиметров: за эти края потом удобно поднять застывший пласт.

Разгладьте крупные складки в углах. Смазывать форму маслом не требуется. Подготовьте её до нагревания шоколада: тёплая масса довольно быстро густеет, и раскладывать бумагу с полным сотейником под рукой неудобно.

2. Мелко порубите шоколад

Разломайте плитки и нарежьте шоколад кусочками примерно по 0,5–1 см. Чем ровнее нарезка, тем меньше придётся греть смесь ради одного уцелевшего крупного куска.

Масло нарежьте небольшими кубиками. Доска, нож и лопатка должны быть чистыми и сухими. Продукты заранее взвесьте, чтобы не добавлять сгущёнку на глаз уже в процессе.

3. Соедините продукты в сотейнике

Переложите шоколад в сотейник с толстым дном. Добавьте всё сгущённое молоко и 30 г сливочного масла. Пока огонь выключен, немного перемешайте лопаткой, чтобы часть шоколада покрылась сгущёнкой.

Не добавляйте воду, молоко или сливки, даже если смесь кажется слишком густой. Сначала нужно растопить шоколад, после этого консистенция изменится.

4. Растопите на самом слабом огне

Поставьте сотейник на минимальный нагрев. Медленно перемешивайте, проходя лопаткой по дну и углам. Обычно нужно около 5–8 минут, но ориентироваться следует на состояние массы, а не на таймер.

Когда почти весь шоколад растает и останется лишь несколько маленьких кусочков, снимите сотейник с плиты. Подождите минуту и ещё раз тщательно перемешайте: остаточного тепла обычно достаточно, чтобы они разошлись. Масса должна стать однородной, густой и блестящей. Если кусочки всё ещё видны, верните сотейник на слабый огонь ненадолго, продолжая мешать. Кипятить смесь не нужно.

5. Переложите массу в форму

Сразу соберите шоколадную массу лопаткой и переложите в подготовленную форму. Распределите от центра к углам, слегка прижимая, чтобы не осталось крупных пустот. Разровняйте верх широкими движениями лопатки.

В форме 20 × 20 см получится пласт толщиной примерно 1,7–2 см. Небольшие следы от лопатки можно оставить: они не мешают нарезке. Если взять заметно более широкую форму, конфеты будут тоньше, а маленькая глубокая форма потребует более долгого охлаждения.

6. Охладите до плотной середины

Оставьте форму на столе на 15–20 минут, чтобы масса перестала быть горячей. Затем накройте, не касаясь поверхности, и уберите в холодильник минимум на 4 часа. Удобно оставить на ночь.

Перед нарезкой середина должна стать такой же плотной, как края. Пласт должен подниматься за бумагу целиком, без прогиба и растекания. Если центр ещё заметно мягче краёв, верните форму в холодильник. Морозильник ради быстрой нарезки может скрыть слишком мягкую консистенцию: при подаче такой фадж снова начнёт размягчаться.

7. Нарежьте на 36 квадратов

Поднимите пласт за выступающие края бумаги и перенесите на доску. Отогните пергамент. Большим острым ножом сначала разделите пласт на шесть полос, затем разрежьте их поперёк ещё на шесть частей. Получатся квадраты со стороной около 3,3 см.

После каждого разреза вытирайте налипший шоколад с лезвия. Если нож идёт туго и край крошится, дайте пласту постоять 5 минут на столе. Не нужно пилить его мелкими движениями: ровный нажим сверху обычно даёт более аккуратный срез. Нарезанные конфеты верните в холодильник до подачи.

Что может помешать результату

Масса не держит форму. Сначала убедитесь, что она достаточно охладилась по всей толщине. Если после ночи в холодильнике середина остаётся текучей, дело, скорее всего, в пропорциях или замене продуктов. Молочный шоколад вместо тёмного и лишнее сгущённое молоко меняют плотность. Не подавайте такую массу как готовые нарезные конфеты: её можно использовать как сладкую шоколадную добавку к блинам.

Шоколад стал крупитчатым или выделилось масло. Такое бывает при перегреве. Не продолжайте кипячение в надежде снова получить гладкую смесь. Для следующей партии уменьшите огонь и снимайте сотейник, пока в массе ещё видны последние мелкие кусочки шоколада.

Поверхность неровная, в углах пустоты. Массу нужно распределить, пока она тёплая и податливая. Когда она уже начала застывать в сотейнике, разровнять её сложнее. Поэтому форма должна ждать на столе с готовым пергаментом.

Нож пачкает срезы. В первую очередь проверьте охлаждение, затем очистите лезвие. Налипший слой шоколада тянется за ножом и делает края неаккуратными даже у достаточно плотного пласта.

Как изменить вкус

В следующую порцию можно добавить ½ ч. л. мелко натёртой апельсиновой цедры. Вмешайте её после снятия сотейника с огня. Сок апельсина в эту версию добавлять не стоит: он увеличит количество жидкости.

Ещё один вариант: 50 г обжаренного несолёного фундука, полностью остывшего и крупно порубленного. Вмешайте его в готовую тёплую массу перед перекладыванием в форму. Количество шоколада и сгущёнки оставьте прежним. Ореховый вариант будет немного выше и тяжелее базового.

С чем подать

Достаньте небольшую порцию из холодильника за 5–10 минут до чаепития. Фадж станет чуть мягче, но сохранит форму. Подойдут несладкий чай или кофе: десерт получается насыщенным, поэтому двух-трёх небольших конфет обычно достаточно на порцию.

При желании слегка припудрите кусочки какао через маленькое сито прямо перед подачей. Толстый слой не нужен, он даст сухую горечь и скроет шоколадный вкус. Остальные конфеты держите в холодильнике, особенно если в комнате тепло.

Как хранить

Храните фадж в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C до 7 дней. Между слоями положите пергамент, чтобы кусочки не слипались. Какао удобнее добавлять перед подачей, а не перед хранением.

Часть порции можно заморозить в плотно закрытой коробке на срок до месяца. Переложите нужное количество в холодильник заранее и дайте разморозиться в закрытом контейнере. Не оставляйте всю порцию на столе надолго: этот вариант фаджа рассчитан на хранение в холоде.

Если готовите конфеты к определённому дню, удобнее смешать шоколадную массу накануне. За ночь она равномерно охладится, и утром останется только вынуть пласт из формы и нарезать. Пергамент с длинными краями избавит от попыток поддеть ножом каждый кусочек у стенки.

Для следующей партии сохраните обёртку от удачного шоколада или запишите его название и процент какао. От привычной плитки проще получить знакомую плотность, чем каждый раз подбирать время охлаждения под новый состав.