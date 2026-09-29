Запеканка из лаваша, которая спасает ужин, когда времени почти нет

Если хочется горячего домашнего ужина, но возиться с тестом совсем нет желания, на помощь приходит обычный тонкий лаваш. За полчаса он превращается в мягкую сырную запеканку с зеленью и аппетитной золотистой корочкой. Главный плюс рецепта - никакой сложной подготовки. Лаваш не нужно раскатывать или заранее обжаривать: достаточно нарезать его кусочками, собрать несколько слоев и отправить форму в духовку.

Что понадобится

Для формы среднего размера понадобятся:

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2–3 листа тонкого лаваша;

200 г твердого сыра;

150–200 г творога или мягкого сыра;

3 яйца;

3–4 ст. л. сметаны;

150 мл молока или кефира;

укроп, петрушка или зеленый лук;

соль и черный перец по вкусу;

сливочное масло для формы.

Начинку при желании можно сделать более сытной. Для этого подойдут кусочки ветчины или курицы, помидоры, а также немного чеснока или паприки.

Как приготовить

Сначала натрите сыр на крупной терке и мелко нарежьте зелень. Смешайте их с творогом или мягким сыром, добавьте немного соли и черного перца. Если сыр сам по себе соленый, дополнительной соли понадобится совсем немного.

Отдельно приготовьте заливку. Взбейте яйца со сметаной и молоком или кефиром до однородности. Именно эта смесь пропитает лаваш, сделает его мягким и соединит все слои в единую запеканку.

Форму смажьте сливочным маслом. Лаваш нарежьте или порвите на крупные куски и выложите первый слой на дно. Сверху распределите часть сырной начинки и немного заливки.

Продолжайте собирать запеканку слоями, пока продукты не закончатся. Последним лучше оставить лаваш, хорошо пропитать его оставшейся заливкой и присыпать сыром.

Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 25–30 минут верх должен стать золотистым, а сама запеканка - плотной и хорошо схватившейся.

Сразу разрезать ее не стоит. Дайте блюду постоять 5–7 минут - за это время слои немного стабилизируются, и кусочки будет проще переложить на тарелки.

С чем подать

Запеканка хороша и горячей, и теплой. К ней можно поставить на стол сметану или натуральный йогурт, а рядом добавить простой салат из огурцов и помидоров.

Если хочется более сытного варианта, в сырную начинку можно добавить курицу, ветчину, грибы или немного обжаренного фарша. Для легкого ужина достаточно оставить сочетание сыра, творога и зелени.

Несколько важных нюансов

Заливки должно быть достаточно, чтобы лаваш хорошо пропитался. Если ее мало, края и верхние кусочки могут получиться суховатыми. Переливать смесь тоже не стоит: запеканка должна сохранять форму после приготовления.

Для румяной корочки лучше выбрать сыр, который хорошо плавится. Подойдут гауда, тильзитер, российский сыр, моцарелла для пиццы или смесь нескольких сортов.

С зеленью тоже можно экспериментировать. Укроп даст привычный домашний аромат, зеленый лук сделает вкус ярче, а петрушка добавит свежести. Для более насыщенного запаха достаточно небольшого количества чеснока.

Оставшуюся запеканку можно убрать в холодильник до следующего дня. Перед подачей ее удобно разогреть в духовке или на сковороде под крышкой - внутри она снова станет мягкой, а снаружи сохранится приятная корочка.