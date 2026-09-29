Гранола не сгорит без духовки: готовлю на сковороде и даю остыть одним пластом

Домашняя гранола может быть хрустящей и без духовки. На широкой сковороде легко следить за цветом хлопьев, а вся активная работа занимает около 20 минут.

Главный приём - обжаривать орехи, семечки и хлопья по отдельности, а после добавления медовой смеси не тревожить гранолу до полного остывания. Тогда она не подгорает по краям и ломается на аппетитные кластеры.

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Время: 25 минут + 30 минут на остывание

Порции: 6

Посуда: тяжёлая сковорода диаметром 28 см

Ингредиенты

овсяные хлопья долгой варки - 300 г;

фундук - 80 г;

очищенные тыквенные семечки - 40 г;

сушёная клюква - 70 г;

сливочное масло - 40 г;

мёд - 70 г;

коричневый сахар - 20 г;

молотая корица - 1 ч. л.;

ванильный экстракт - 1 ч. л.;

мелкая соль - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте всё заранее

Крупно порубите фундук. Отмерьте хлопья, семечки и клюкву по отдельным мискам. Застелите пергаментом противень, большую доску или поднос размером примерно 30 × 40 см: горячую смесь нужно будет переложить сразу.

2. Подрумяньте орехи и семечки

Поставьте сухую сковороду на средний огонь. Высыпьте фундук и тыквенные семечки, обжаривайте 3–4 минуты, часто перемешивая. Как только появится ореховый аромат, а семечки начнут слегка потрескивать, сразу пересыпьте их в миску.

3. Прогрейте хлопья

Убавьте огонь до чуть ниже среднего. Высыпьте в ту же сухую сковороду овсяные хлопья. Готовьте 5–7 минут, постоянно проводя лопаткой по дну. Хлопья должны стать на тон темнее и пахнуть печеньем, но не коричневеть пятнами. Пересыпьте их к орехам и семечкам.

4. Сварите медовую основу

Верните сковороду на слабый огонь. Положите сливочное масло, мёд и коричневый сахар. Добавьте корицу и соль. Нагревайте 1–2 минуты, помешивая, пока масло не растает, а сахар почти не растворится. Смесь должна тихо пузыриться, а не кипеть бурно. Снимите сковороду с огня и вмешайте ваниль.

5. Соедините и прижмите

Верните в сковороду хлопья, орехи и семечки. Перемешивайте 1–2 минуты на самом слабом огне, пока сухих участков не останется. Сразу переложите смесь на пергамент, распределите слоем около 1 см и плотно прижмите лопаткой. Оставьте на 30 минут и не перемешивайте: при остывании слой станет хрустящим.

6. Добавьте клюкву

Полностью остывшую гранолу разломите руками на кусочки желаемого размера. Только после этого вмешайте сушёную клюкву - так ягоды останутся мягкими и не станут горькими от нагрева.

Что важно

Не увеличивайте огонь: мёд и сахар темнеют быстрее, чем успевают поджариться хлопья.

Не пробуйте смесь прямо со сковороды - горячий сироп может обжечь сильнее, чем кажется.

Для варианта без орехов замените фундук таким же количеством семечек подсолнечника. Сливочное масло можно заменить нейтральным растительным.

Переложите гранолу в банку только после полного остывания. В плотно закрытой ёмкости в сухом шкафу она сохраняет хруст около недели.

Гранолу с мёдом не дают детям младше 12 месяцев.

Подавайте гранолу с натуральным йогуртом, молоком или кусочками груши. Если нужен особенно крупный хруст, ломайте пласт лишь перед самой подачей.