29 сентября 2026, 08:49

Гранола не сгорит без духовки: готовлю на сковороде и даю остыть одним пластом

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Домашняя гранола с фундуком, тыквенными семечками и сушёной клюквой в светлой керамической миске.

Домашняя гранола может быть хрустящей и без духовки. На широкой сковороде легко следить за цветом хлопьев, а вся активная работа занимает около 20 минут.

Главный приём - обжаривать орехи, семечки и хлопья по отдельности, а после добавления медовой смеси не тревожить гранолу до полного остывания. Тогда она не подгорает по краям и ломается на аппетитные кластеры.

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Время: 25 минут + 30 минут на остывание
Порции: 6
Посуда: тяжёлая сковорода диаметром 28 см

Ингредиенты

  • овсяные хлопья долгой варки - 300 г;
  • фундук - 80 г;
  • очищенные тыквенные семечки - 40 г;
  • сушёная клюква - 70 г;
  • сливочное масло - 40 г;
  • мёд - 70 г;
  • коричневый сахар - 20 г;
  • молотая корица - 1 ч. л.;
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.;
  • мелкая соль - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте всё заранее

Крупно порубите фундук. Отмерьте хлопья, семечки и клюкву по отдельным мискам. Застелите пергаментом противень, большую доску или поднос размером примерно 30 × 40 см: горячую смесь нужно будет переложить сразу.

Овсяные хлопья, рубленый фундук, тыквенные семечки и клюква в отдельных мисках рядом со сковородой.

2. Подрумяньте орехи и семечки

Поставьте сухую сковороду на средний огонь. Высыпьте фундук и тыквенные семечки, обжаривайте 3–4 минуты, часто перемешивая. Как только появится ореховый аромат, а семечки начнут слегка потрескивать, сразу пересыпьте их в миску.

Рубленый фундук и тыквенные семечки подрумяниваются в чёрной сковороде.

3. Прогрейте хлопья

Убавьте огонь до чуть ниже среднего. Высыпьте в ту же сухую сковороду овсяные хлопья. Готовьте 5–7 минут, постоянно проводя лопаткой по дну. Хлопья должны стать на тон темнее и пахнуть печеньем, но не коричневеть пятнами. Пересыпьте их к орехам и семечкам.

Овсяные хлопья равномерно прогреваются в сухой чёрной сковороде.

4. Сварите медовую основу

Верните сковороду на слабый огонь. Положите сливочное масло, мёд и коричневый сахар. Добавьте корицу и соль. Нагревайте 1–2 минуты, помешивая, пока масло не растает, а сахар почти не растворится. Смесь должна тихо пузыриться, а не кипеть бурно. Снимите сковороду с огня и вмешайте ваниль.

Медово-масляная смесь с корицей тихо пузырится в чёрной сковороде.

5. Соедините и прижмите

Верните в сковороду хлопья, орехи и семечки. Перемешивайте 1–2 минуты на самом слабом огне, пока сухих участков не останется. Сразу переложите смесь на пергамент, распределите слоем около 1 см и плотно прижмите лопаткой. Оставьте на 30 минут и не перемешивайте: при остывании слой станет хрустящим.

Горячая гранола прижата ровным пластом на пергаменте металлического противня.

6. Добавьте клюкву

Полностью остывшую гранолу разломите руками на кусочки желаемого размера. Только после этого вмешайте сушёную клюкву - так ягоды останутся мягкими и не станут горькими от нагрева.

Что важно

  • Не увеличивайте огонь: мёд и сахар темнеют быстрее, чем успевают поджариться хлопья.
  • Не пробуйте смесь прямо со сковороды - горячий сироп может обжечь сильнее, чем кажется.
  • Для варианта без орехов замените фундук таким же количеством семечек подсолнечника. Сливочное масло можно заменить нейтральным растительным.
  • Переложите гранолу в банку только после полного остывания. В плотно закрытой ёмкости в сухом шкафу она сохраняет хруст около недели.
  • Гранолу с мёдом не дают детям младше 12 месяцев.

Подавайте гранолу с натуральным йогуртом, молоком или кусочками груши. Если нужен особенно крупный хруст, ломайте пласт лишь перед самой подачей.

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