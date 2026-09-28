Шарлотка может подождать: яблоки в творожном тесте получаются особенно нежными

Шарлотка - прекрасная классика, но иногда хочется приготовить что-нибудь другое из тех же самых яблок. Хороший вариант - запечь их в мягком творожном тесте с корицей и сахаром. Снаружи получается румяная корочка, а внутри - нежное яблоко с теплым пряным ароматом.

Рецепт не требует сложных ингредиентов или особых кулинарных навыков. На подготовку уйдет около 25 минут, еще 20 минут понадобится тесту для охлаждения, а выпечка займет примерно полчаса.

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Что понадобится

Из указанного количества продуктов получится около 12 небольших яблочных пирожков:

200 г творога жирностью 5–9%;

100 г сливочного масла;

220–250 г пшеничной муки;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

3 средних яблока;

½–1 ч. л. корицы;

1 яйцо для смазывания;

сахарная пудра для подачи - по желанию.

Главное в этом рецепте - не забить тесто мукой. Оно должно остаться мягким и податливым, тогда после выпечки оболочка получится нежной, а не плотной.

Сначала - мягкое творожное тесто

Сливочное масло лучше заранее достать из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Творог разомните вилкой, а крупинчатый при необходимости протрите через сито - так текстура готового теста будет более однородной.

Соедините творог с маслом, двумя столовыми ложками сахара, ванильным сахаром и щепоткой соли. Затем добавьте 220 г муки, предварительно смешанной с разрыхлителем, и быстро замесите тесто.

Если оно слишком сильно липнет к рукам, добавляйте оставшуюся муку небольшими порциями. Долго вымешивать массу не стоит. Сформируйте шар, накройте его и отправьте в холодильник на 20 минут.

Теперь яблоки

Яблоки вымойте, разделите на четвертинки и удалите сердцевину. Кожицу можно оставить, если она тонкая и мягкая. С жесткой кожурой лучше не рисковать и снять ее.

Оставшуюся столовую ложку сахара смешайте с корицей. Именно эта простая смесь даст начинке тот самый знакомый аромат домашней выпечки.

Охлажденное тесто разделите на 12 частей. Каждую раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в лепешку толщиной около 4 мм. В центр положите четвертинку яблока, добавьте немного сахара с корицей и поднимите края теста наверх.

Аккуратно защипните шов. В итоге должна получиться небольшая закрытая заготовка, похожая на пирожок.

Осталось отправить в духовку

Разогрейте духовку до 180 градусов, используя режим верхнего и нижнего нагрева. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите яблоки швом вниз и оставьте между ними несколько сантиметров свободного места.

Смажьте заготовки взбитым яйцом и сделайте сверху небольшой надрез. Через него во время выпечки будет выходить пар.

Поставьте противень в духовку примерно на 25–30 минут. Ориентир - красивая золотистая корочка. Если яблоки крупные и плотные, выпечке может понадобиться еще 5–10 минут.

Проверить начинку удобно деревянной шпажкой через сделанный надрез. Она должна легко входить в яблоко. Если тесто уже хорошо подрумянилось, а яблоко все еще твердое, сверху можно неплотно прикрыть выпечку фольгой.

Готовым яблокам стоит дать постоять 10–15 минут. Внутри они остаются намного горячее, чем кажется снаружи.

Перед подачей выпечку можно присыпать сахарной пудрой. Особенно хорошо такие яблоки идут с чашкой горячего чая - и вполне могут стать той самой домашней альтернативой привычной шарлотке.