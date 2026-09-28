Полента без комков: всыпаю крупу тонкой струйкой и подаю с румяными грибами

Полента умеет быть не только гарниром, который лежит на тарелке плотным пластом. Если не торопиться с крупой и оставить немного горячей воды для финальной настройки, получится мягкая, текучая основа - почти как особенно нежное картофельное пюре.

Сверху - шампиньоны с золотистыми краями, луком и тимьяном. Их готовим отдельно на широкой сковороде: так грибной сок успевает испариться, а полента не становится серой и водянистой. Это тёплый ужин для прохладного вечера, который собирается из доступных продуктов.

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Время: 45 минут

Порции: 4

Посуда: кастрюля 2–3 л, сковорода 28 см, венчик

Ингредиенты

Для поленты

кукурузная крупа для поленты среднего помола - 160 г;

вода или несолёный овощной бульон - 800 мл;

дополнительно горячая вода - 100–150 мл;

пармезан или другой выдержанный твёрдый сыр - 50 г;

сливочное масло - 25 г;

соль - 3 г, примерно 1/2 ч. л.;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Для грибов

шампиньоны - 500 г;

репчатый лук - 120 г, 1 средняя луковица;

чеснок - 2 зубчика;

растительное масло - 2 ст. л.;

сливочное масло - 10 г;

свежий тимьян - 4–5 веточек или сушёный - 1/2 ч. л.;

соль - 2 г, примерно 1/3 ч. л.;

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте грибы и ароматную основу

Шампиньоны быстро ополосните, если они заметно загрязнены, и сразу хорошо обсушите. Чистые грибы достаточно протереть слегка влажным полотенцем. Нарежьте пластинками толщиной около 5 мм. Лук нарежьте мелким кубиком, чеснок порубите.

Снимите листочки тимьяна с веточек. Сыр натрите мелко, а 100–150 мл дополнительной воды поставьте нагреваться: она понадобится в конце, если полента загустеет сильнее, чем нужно.

2. Подрумяньте шампиньоны двумя партиями

Хорошо разогрейте широкую сковороду. Влейте 1 ст. л. растительного масла и выложите половину грибов одним свободным слоем. Жарьте на огне выше среднего 5–7 минут, переворачивая только после появления золотистых участков. Переложите на тарелку и так же приготовьте вторую половину с оставшейся 1 ст. л. масла.

Не солите шампиньоны в начале и не накрывайте крышкой. Если наполнить сковороду горкой, грибы начнут тушиться в собственном соке вместо того, чтобы румяниться.

3. Доведите грибную начинку до вкуса

Убавьте огонь до среднего. Верните все грибы в сковороду, сдвиньте их к краям и положите в центр 10 г сливочного масла с луком. Готовьте 4–5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте чеснок и тимьян, перемешайте и прогрейте ещё 30 секунд.

Всыпьте 2 г соли, добавьте чёрный перец и 1 ч. л. лимонного сока. Снимите с огня. Грибы должны остаться упругими, с сухими румяными краями; жидкости на дне почти не будет.

4. Всыпьте поленту тонкой струйкой

В кастрюле доведите 800 мл воды или бульона до спокойного кипения, добавьте 3 г соли. Уменьшите огонь до слабого. Одной рукой непрерывно работайте венчиком, а другой медленно всыпайте поленту тонкой струйкой. Не высыпайте всю крупу сразу: сухие островки быстро схватятся в комки, которые потом трудно разбить.

Когда вся крупа окажется в кастрюле, продолжайте размешивать венчиком ещё 1–2 минуты, проходя по дну и углам. Масса начнёт густеть равномерно.

5. Доведите поленту до мягкости

Смените венчик на деревянную или силиконовую лопатку. Варите поленту на самом слабом огне 25–30 минут или столько, сколько указано на упаковке вашей крупы. Помешивайте каждые 2–3 минуты, особенно тщательно проводя по дну. Если масса начинает резко плеваться, на минуту снимите кастрюлю с огня, перемешайте и верните на меньший нагрев.

Готовая полента теряет сырой мучнистый вкус, становится однородной и медленно сползает с лопатки широкой лентой. Если крупинки ещё жёсткие, добавьте 50 мл горячей воды и варите ещё 3–5 минут.

6. Сделайте текстуру кремовой и соберите блюдо

Снимите кастрюлю с огня. Вмешайте 25 г сливочного масла и 40 г тёртого сыра. Понемногу добавляйте оставшуюся горячую воду, пока полента не станет мягкой и текучей. Она заметно густеет уже через несколько минут, поэтому для подачи лучше оставить её чуть свободнее, чем кажется нужным.

Разложите поленту по тёплым глубоким тарелкам. Сверху добавьте грибы и посыпьте оставшимися 10 г сыра. Подавайте сразу.

Что важно

Обычная кукурузная крупа и быстрорастворимая полента готовятся с разной скоростью. Смотрите время на упаковке, но ориентируйтесь и на текстуру: крупа должна стать мягкой, без сухого хруста. Для безглютенового варианта проверьте соответствующую маркировку на пачке, поскольку кукурузную крупу могут фасовать там же, где пшеницу.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте за 3–4 дня. При разогревании добавьте немного воды или молока и тщательно перемешайте - полента снова станет кремовой.

Текучая полента и румяные грибы лучше всего работают на контрасте: мягкая основа собирает сырный вкус, а сухие золотистые края шампиньонов не дают ужину превратиться в кашу с подливой.