Когда гарнир не нужно варить отдельно: рецепт курицы с гречкой в рукаве

Курицу с гречкой можно приготовить, не занимая две конфорки и не обжаривая овощи заранее. Промытую крупу, кусочки мяса, лук и морковь складывают в рукав, добавляют отмеренную воду и отправляют в духовку. Гречка постепенно впитывает жидкость вместе с мясными соками, поэтому гарнир получается с более насыщенным вкусом, чем после отдельной варки.

В этой версии используем филе бедра: оно хорошо подходит для совместного запекания с крупой. Долгий маринад не понадобится, а подготовка займёт около 25 минут. Ещё примерно час блюдо проведёт в духовке. Основное удобство в том, что не нужно по очереди следить за сковородой и кастрюлей, а после приготовления остаётся меньше посуды с присохшими остатками еды.

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Курица с гречкой, морковью и луком в раскрытом рукаве для запекания.

Полное время: около 1 часа 25 минут Активное время: около 25 минут Порции: 4 Сложность: несложно Посуда и принадлежности: форма примерно 30 × 22 см, глубиной не менее 6 см; широкий рукав для запекания с клипсами; сито, мерный кувшин, нож, доски для овощей и мяса, кухонный термометр

Ингредиенты

Мясо и крупа

Филе куриного бедра без кожи и костей: 600 г.

Гречневая крупа, обжаренная ядрица: 200 г.

Берите обычную коричневую гречку, которую варят около 15–20 минут, без добавок. Продел, хлопья и крупа быстрого приготовления для этих пропорций не подходят. Замороженное филе заранее разморозьте в холодильнике.

Филе куриного бедра без кожи и костей и сухая обжаренная гречневая крупа.

Овощи

Репчатый лук: 120 г после очистки, 1 средняя луковица.

Морковь: 120 г после очистки, 1 средняя.

Чеснок: 2 небольших зубчика, около 6 г.

Лук и морковь приготовятся вместе с остальными продуктами. Их нужно нарезать достаточно тонко: крупные куски моркови могут остаться плотными, когда мясо и гречка уже готовы.

Очищенные лук, морковь и два зубчика чеснока.

Жидкость и приправы

Вода комнатной температуры: 400 мл.

Растительное масло без выраженного запаха: 1 ст. л., 15 мл.

Соль: около 1 ч. л. без горки, 5 г.

Сладкая паприка: 1 ч. л. без горки.

Чёрный молотый перец: ¼ ч. л.

Дополнительную воду, если она понадобится ближе к концу приготовления, добавляют понемногу. Для первой попытки лучше использовать указанный набор овощей: кабачки и помидоры выделят больше сока и изменят соотношение крупы и жидкости.

Вода, растительное масло, соль, сладкая паприка и чёрный перец.

Почему гречку не нужно варить заранее

Внутри рукава влага испаряется медленнее, чем в открытой форме. У крупы есть время впитать отмеренную воду и соки, которые выделяются при приготовлении курицы и овощей. Если положить уже сваренную гречку и оставить прежнее количество воды, получится слишком влажное блюдо.

На 200 г сухой ядрицы здесь приходится 400 мл воды, остальную влагу дают продукты. Важна и толщина слоя: в широкой форме крупа лежит ровно, а кусочки мяса распределяются поверх неё без высокой горки. Узкая глубокая ёмкость прогревается иначе, поэтому её не стоит считать равноценной заменой.

Понадобится именно рукав для запекания, рассчитанный изготовителем на 180 °C и приготовление продуктов с жидкостью. Заранее прочитайте правила его закрывания и отвода пара. Обычный пищевой пакет использовать нельзя. Рукав всё время должен лежать в форме, которая поддерживает его снизу и удержит жидкость при случайном повреждении.

Как приготовить

1. Промойте гречку и подготовьте форму

Разогрейте духовку до 180 °C, режим «верх-низ», без гриля. Переберите 200 г гречки, промойте в мелком сите прохладной водой и дайте воде стечь несколько минут. Замачивать или отваривать крупу не нужно.

Отрежьте рукав с запасом для креплений по инструкции на упаковке. Закройте один конец штатной клипсой и уложите рукав в форму. Свободный край пока оставьте открытым: через него удобно закладывать продукты, когда вся конструкция стоит на столе.

Промытая гречневая ядрица стекает в сите, установленном на миске.

2. Тонко нарежьте овощи

Лук нарежьте четвертинками колец толщиной около 2 мм. Морковь разрежьте на тонкие пластинки, затем на короткую соломку толщиной 2–3 мм. Чеснок мелко порубите. Чем ровнее нарезка, тем меньше вероятность, что среди мягких овощей попадётся почти сырой кусок.

Высыпьте в рукав гречку и подготовленные овощи. Распределите их по дну. Перекладывать всё сначала в большую миску не требуется: смешать эти продукты можно ложкой прямо внутри открытого рукава, не задевая плёнку острым краем.

Морковь тонкой короткой соломкой, лук четвертинками колец и измельчённый чеснок.

3. Разделите филе бедра на одинаковые кусочки

Осмотрите филе, удалите оставшиеся хрящики и заметные жёсткие сухожилия. Промокните мясо бумажным полотенцем, нарежьте кусочками около 3–4 см и толщиной не больше 2 см. Не мельчите: небольшие обрезки приготовятся раньше крупы и окажутся плотнее остальных.

Сырую курицу не мойте под струёй воды. Используйте отдельную доску, после нарезки вымойте руки, нож и рабочие поверхности. До этого шага держите мясо в холодильнике.

Филе бедра нарезано кусочками около 3–4 см на отдельной доске.

4. Сложите продукты в рукав

Добавьте курицу к гречке и овощам. Влейте растительное масло, всыпьте паприку и перец. Аккуратно перемешайте ложкой прямо в открытом рукаве, чтобы приправы распределились между кусочками.

Снова разровняйте продукты. Основная часть гречки должна остаться внизу, где будет собираться жидкость, а мясо следует распределить по всей площади формы. Не утрамбовывайте смесь и не собирайте её в тугой ком.

Курица с паприкой, гречка и овощи распределены внутри открытого рукава в форме.

5. Добавьте воду и закройте рукав

Растворите соль в 400 мл воды и влейте её в рукав, удерживая открытый край выше уровня жидкости. Закройте второй конец, оставив свободное место над продуктами. Проверьте, не вытекла ли вода в форму: вся отмеренная жидкость должна остаться внутри.

Отверстия для выхода пара сделайте так, как указано производителем рукава. Если у него предусмотрен специальный шов, расположите его согласно инструкции. Не прокалывайте плёнку снизу или сбоку на уровне воды. Поднимайте только форму, не переносите наполненный рукав за завязки.

В рукав добавлена вода, оба конца закрыты жаропрочными клипсами.

6. Запекайте до готовности крупы и мяса

Поставьте форму на средний уровень духовки, оставив место для раздувающегося рукава. Плёнка не должна касаться стенок, нагревателей или верхней решётки. Готовьте примерно 50–60 минут при 180 °C, без переворачивания пакета и без включения гриля.

Через 50 минут достаньте форму на жаростойкую подставку. Надрежьте рукав сверху, направляя выход пара от лица и рук. Проверьте несколько наиболее крупных кусочков курицы тонким щупом: в центре должно быть не меньше 74 °C. Затем чистой ложкой попробуйте несколько зёрен гречки, они должны быть мягкими без твёрдой сердцевины.

Если мясо ещё не прогрелось или крупа плотная, накройте раскрытый верх формы фольгой и верните в духовку на 10 минут, затем проверьте снова. При сухой поверхности и твёрдой крупе сначала добавьте 2–3 ст. л. горячей воды. Уже мягкую гречку дополнительно заливать не нужно.

Курица с гречкой запекается в рукаве, уложенном в форму на средней решётке духовки.

7. Дайте постоять и аккуратно перемешайте

Когда курица и гречка готовы, оставьте форму на подставке на 5 минут. Осторожно раскройте рукав шире, не выливая соки и не вытаскивая горячий пакет из формы. Перемешайте чистой ложкой, поднимая гречку со дна и распределяя мясо и овощи.

Немного влаги на дне допустимо: после короткого отдыха и перемешивания она распределится по гарниру. У этого блюда мягкая сочная курица, без выраженной жареной корочки. Не стоит включать сильный верхний нагрев ради цвета, особенно пока в духовке находится плёнка.

Готовая гречка с курицей и овощами в раскрытом рукаве после короткого отдыха.

Если гречка получилась сухой или слишком влажной

Твёрдая крупа при почти сухом дне обычно означает, что ей не хватило доступной жидкости. Проверьте, не вылилась ли вода из рукава и не лежит ли часть зёрен сухим слоем поверх мяса. Добавляйте горячую воду небольшими порциями и продолжайте приготовление под фольгой, как описано выше.

Если крупа уже мягкая, а жидкости заметно много, не пытайтесь исправить это долгим запеканием курицы. Отберите лишнюю жидкость ложкой, оставьте блюдо на несколько минут и перемешайте. В следующий раз проверьте вес сухой крупы и количество воды, а также состав овощей: сочный кабачок меняет результат гораздо сильнее дополнительной щепотки специй.

Не оценивайте готовность только по тому, как выглядит рукав. Конденсат и кипящая жидкость показывают, что внутри горячо, но не заменяют проверку мяса термометром и крупы на мягкость.

Как немного изменить вкус

Для более выраженного аромата замените половину сладкой паприки копчёной. Количество жидкости и порядок приготовления останутся прежними. Если копчёные приправы вам не нравятся, к обычной паприке можно добавить небольшую щепотку сушёного тимьяна.

Воду допустимо заменить тем же количеством несолёного куриного бульона. Солёный бульон потребует уменьшить количество добавляемой соли. Готовую гречку можно смягчить небольшим кусочком сливочного масла, около 10 г на всю форму, уже после запекания; для базовой версии достаточно масла из списка.

С чем подать

Разложите гречку с курицей по глубоким тарелкам, стараясь распределить кусочки мяса равномерно. Дополнительный гарнир не нужен. Рядом подойдут огурец и помидор, нарезанные крупными дольками, либо ложка квашеной капусты.

Овощи для подачи готовят отдельно, они не входят в основные количества. Если хочется соус, предложите немного густого натурального йогурта с укропом в отдельной чашке: так каждый добавит его по вкусу, а остальная гречка сохранит свою текстуру.

Порция курицы с гречкой и овощами, рядом огурец и помидор для подачи.

Как хранить и разогревать

Остатки переложите из рукава в неглубокие контейнеры и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Не оставляйте большую тёплую форму на столе до полного остывания. При температуре не выше 4 °C готовую курицу с гречкой можно хранить 3–4 дня.

Разогревайте нужную порцию под крышкой, добавив 1–2 ст. л. воды. В микроволновке перемешайте блюдо в середине нагрева, затем проверьте температуру в нескольких местах, включая центр крупных кусочков курицы: она должна достигнуть 74 °C. На сковороде используйте умеренный огонь и тоже прогревайте до этой температуры.

Такой способ удобен для обеда, к которому хочется получить и мясо, и гарнир одновременно. Пока форма стоит в духовке, остаётся время нарезать свежие овощи и убрать рабочую поверхность. Отдельная сковорода для лука и кастрюля для крупы в этом рецепте действительно не понадобятся.

Первый раз сохраните пропорции и размер нарезки, чтобы понять, как блюдо готовится в вашей духовке. Когда станет ясно, сколько времени нужно именно вашей форме и крупе, менять приправы будет легко. С количеством воды лучше обращаться осторожнее: от него зависит, получится ли гарнир мягким и рассыпчатым.