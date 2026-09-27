27 сентября 2026, 16:18

Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

google news Подпишитесь на нас
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Есть блюда, для которых не приходится часами стоять у плиты. Макароны с курицей и сливочным соусом - как раз такой вариант: несколько простых продуктов, одна сковорода и совсем немного времени. В итоге получается сытный ужин с нежным мясом, ароматным соусом и пастой, которая пропитывается сливочным вкусом.

Для приготовления понадобится 250 г макарон, 300 г куриного филе и 200 мл сливок жирностью 20–30%. Также нужны одна луковица, два зубчика чеснока, две столовые ложки оливкового масла, соль и перец. По желанию можно добавить 50 г пармезана и немного свежей петрушки.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Сначала отварите пасту по инструкции на упаковке. После этого слейте воду и пока отставьте макароны в сторону.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжаривайте мясо на среднем огне примерно 7–10 минут, пока оно не покроется золотистой корочкой и полностью не приготовится. Посолите и поперчите.

Теперь пришло время для ароматной основы. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к курице и готовьте еще 2–3 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным.

Влейте в сковороду сливки и хорошо перемешайте. Соусу достаточно немного прогреться - долго кипятить его не нужно. Если хочется сделать вкус более насыщенным, добавьте немного тертого пармезана.

Осталось самое приятное: переложите готовые макароны прямо в сковороду с курицей и соусом. Перемешайте и прогрейте все вместе на слабом огне еще 2–3 минуты, чтобы паста успела пропитаться сливками.

Подавайте блюдо горячим. Сверху можно добавить свежую петрушку и еще немного пармезана - получится простой, но очень аппетитный ужин без лишних хлопот.

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Гречка рассыпается одна к одной: простой способ, который действительно…
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Тест по завтраку: какая тарелка покажет вашу главную потребность
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Почему осенью не стоит держать окно на микропроветривании часами
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Ни сцены, ни вопросов: 4 знака, которые переживают ревность молча
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Один большой драник: как приготовить и перевернуть целым
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Гороскоп на 28 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить стабильность,…
Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Девы, Скорпионы, Раки и Весы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник,…