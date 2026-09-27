Обычные макароны заиграют по-новому: весь секрет в нежном сливочном соусе

Есть блюда, для которых не приходится часами стоять у плиты. Макароны с курицей и сливочным соусом - как раз такой вариант: несколько простых продуктов, одна сковорода и совсем немного времени. В итоге получается сытный ужин с нежным мясом, ароматным соусом и пастой, которая пропитывается сливочным вкусом.

Для приготовления понадобится 250 г макарон, 300 г куриного филе и 200 мл сливок жирностью 20–30%. Также нужны одна луковица, два зубчика чеснока, две столовые ложки оливкового масла, соль и перец. По желанию можно добавить 50 г пармезана и немного свежей петрушки.

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Сначала отварите пасту по инструкции на упаковке. После этого слейте воду и пока отставьте макароны в сторону.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжаривайте мясо на среднем огне примерно 7–10 минут, пока оно не покроется золотистой корочкой и полностью не приготовится. Посолите и поперчите.

Теперь пришло время для ароматной основы. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к курице и готовьте еще 2–3 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным.

Влейте в сковороду сливки и хорошо перемешайте. Соусу достаточно немного прогреться - долго кипятить его не нужно. Если хочется сделать вкус более насыщенным, добавьте немного тертого пармезана.

Осталось самое приятное: переложите готовые макароны прямо в сковороду с курицей и соусом. Перемешайте и прогрейте все вместе на слабом огне еще 2–3 минуты, чтобы паста успела пропитаться сливками.

Подавайте блюдо горячим. Сверху можно добавить свежую петрушку и еще немного пармезана - получится простой, но очень аппетитный ужин без лишних хлопот.