27 сентября 2026, 15:01

Классический томатный суп Рика Стайна: превращаем помидоры в ресторанное блюдо

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Классический томатный суп Рика Стайна: превращаем помидоры в ресторанное блюдо

Классический томатный суп Рика Стайна - это простой и вместе с тем изысканный способ превратить обычные помидоры в блюдо ресторанного уровня.

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Его секрет в том, что помидоры сначала запекаются с чесноком: жар усиливает сладость, убирает лишнюю кислотность и делает вкус насыщенным и глубоким. В итоге получается суп с ярким ароматом, шелковистой текстурой и той самой домашней уютной ноткой, которая делает его идеальным как для лёгкого обеда, так и для красивой подачи на ужин.

Рик Стайн - один из самых известных британских шеф-поваров, ресторатор и телеведущий. Он прославился своей любовью к честной, простой кухне, где главное - качество продуктов и уважение к их вкусу.

В его передачах и книгах всегда чувствуется особая страсть к морепродуктам и местной сезонной еде, но он умеет придать особый шарм и классике вроде томатного супа. Именно поэтому его рецепты так ценят: они доступны каждому, но при этом несут в себе стиль и вкус большого кулинара.

Ингредиенты (на ~4 порции)

  • 1 кг спелых помидоров

  • 2 зубчика чеснока

  • Оливковое масло

  • 1 луковица

  • Немного томатной пасты (по желанию)

  • Овощной или куриный бульон - примерно 700–800 мл

  • Соль, свежемолотый чёрный перец

  • Свежие травы (например, базилик или петрушка) для подачи

  • Сливки или сметана (по желанию)

Примечание: точные количества могут быть чуть другими, чем в оригинале - ориентируйтесь на вкус.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до ~200 °C (или используйте гриль).

  2. Нарежьте помидоры на половинки или крупные куски, очистите и разрежьте чеснок (не обязательно удалять кожуру).

  3. Выложите помидоры и чеснок на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте, пока кожица томатов не начнёт румяниться и слегка подсыхать (примерно 20–30 минут).

  4. Дайте запечённым овощам чуть остыть, затем снимите кожуру с помидоров (она должна отходить легко) и очистите чеснок.

  5. В кастрюле нагрейте немного оливкового масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, не допуская сильного подрумянивания.

  6. Добавьте очищенный чеснок и слегка прогрейте ещё минуту-две.

  7. Положите в кастрюлю запечённые помидоры, при желании немного томатной пасты, перемешайте.

  8. Влейте бульон, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10–15 минут, чтобы все вкусы смешались.

  9. Перемелите содержимое супа блендером до однородной консистенции. При необходимости пройдите через сито, чтобы убрать «жилки».

  10. Посолите, поперчите по вкусу. При желании добавьте немного сливок или сметаны, чтобы сделать суп более «бархатистым».

  11. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, каплей сливок, кусочками хлеба-гренками или тостами.

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