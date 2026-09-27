27 сентября 2026, 06:02

Дюжина яиц за один заход: как приготовить завтраки на неделю на одном противне

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Дюжина яиц за один заход: как приготовить завтраки на неделю на одном противне

Утро, вы опаздываете, а на сковороде жарится одно-единственное яйцо, которое почему-то прилипло и порвалось. Знакомо? В соцсетях набирает популярность кухонный приём, который избавляет от этой возни разом: вместо того чтобы жарить яйца по одному, их запекают целой партией на противне. Результат - ровный «пласт», который режется на аккуратные квадраты, идеально ложащиеся в булку для сэндвича.

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Откуда пришёл приём

Хак давно живёт в роликах о meal prep - заготовке еды на неделю - в TikTok и Instagram, и вошёл в подборку проверенных кухонных лайфхаков на 2026 год от кулинарного проекта So Yummy. Логика простая: одно движение духовки заменяет десяток подходов к сковороде.

Как это сделать

Возьмите противень с бортиками и хорошо смажьте его маслом или застелите пергаментом. Разбейте на него сразу десять-двенадцать яиц. Слегка взболтайте вилкой, если хотите однородный омлет, или оставьте желтки целыми - по вкусу. Посолите, поперчите, при желании добавьте начинку: тёртый сыр, нарезанный шпинат, кусочки ветчины, помидоры, зелень.

Отправьте противень в разогретую духовку примерно на 180–190 °C и запекайте, пока масса не схватится, - обычно это 12–15 минут. Достаньте, дайте немного остыть и нарежьте на квадраты по размеру вашего хлеба или булочки. Готовые «плитки» можно сложить в контейнер и хранить в холодильнике несколько дней, разогревая по утрам за полминуты.

Почему это удобно

Во-первых, экономия времени: одна закладка в духовку - и завтраки на несколько дней готовы. Во-вторых, равномерность: тонкий ровный слой пропекается одинаково по всей площади, ничего не подгорает и не остаётся сырым, как это бывает на неравномерно прогретой сковороде. В-третьих, форма: аккуратные квадраты выглядят опрятно в сэндвиче и не свисают с краёв булки, в отличие от круглой яичницы.

Небольшой совет: не переусердствуйте с жидкой начинкой вроде свежих помидоров - лишняя влага может сделать пласт водянистым. И обязательно смазывайте противень или используйте пергамент, иначе запечённое яйцо прилипнет ко дну.

Отличная идея для тех, кто вечно не успевает завтракать по-человечески. Один противень - и всю неделю вы начинаете с горячего белкового сэндвича, а не с чашки кофе на бегу.

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