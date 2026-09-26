26 сентября 2026, 16:19

Тонкий яблочный пирог с хрустящими краями - идеальный вкус осени

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Тонкий яблочный пирог с хрустящими краями - идеальный вкус осени

Когда в доме начинает пахнуть яблоками и корицей, осень сразу становится уютнее. Этот тонкий пирог готовится без сложных приемов и дорогих продуктов, а после выпечки получается с золотистой корочкой, хрустящими краями и нежной яблочной начинкой.

Особенность рецепта - большое количество яблок и тонкий слой теста. Для него подойдет готовая смесь для кексов или маффинов, так что долго возиться с основой не придется.

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Ингредиенты на 6 порций:

  • 400 г смеси для кексов или маффинов;
  • 150 г растопленного сливочного масла;
  • 180–200 мл молока или воды;
  • 1,5 кг яблок разных сортов;
  • 1 чайная ложка молотой корицы;
  • 2 столовые ложки белого сахара.

Сначала разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки. В миске соедините смесь для кексов, 110 г растопленного сливочного масла и молоко или воду, затем перемешайте до получения гладкого теста.

Выложите тесто на противень и распределите его тонким ровным слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкими ломтиками и разложите поверх основы.

Теперь остается добавить ароматные детали. Полейте яблоки оставшимся растопленным маслом, посыпьте сахаром и корицей.

Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут. Когда края и поверхность станут золотистыми, пирог можно доставать из духовки.

Лучше дать ему немного остыть перед подачей: яблоки станут мягче, а аромат корицы раскроется еще сильнее.

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