Тонкий яблочный пирог с хрустящими краями - идеальный вкус осени

Когда в доме начинает пахнуть яблоками и корицей, осень сразу становится уютнее. Этот тонкий пирог готовится без сложных приемов и дорогих продуктов, а после выпечки получается с золотистой корочкой, хрустящими краями и нежной яблочной начинкой.

Особенность рецепта - большое количество яблок и тонкий слой теста. Для него подойдет готовая смесь для кексов или маффинов, так что долго возиться с основой не придется.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты на 6 порций:

400 г смеси для кексов или маффинов;

150 г растопленного сливочного масла;

180–200 мл молока или воды;

1,5 кг яблок разных сортов;

1 чайная ложка молотой корицы;

2 столовые ложки белого сахара.

Сначала разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки. В миске соедините смесь для кексов, 110 г растопленного сливочного масла и молоко или воду, затем перемешайте до получения гладкого теста.

Выложите тесто на противень и распределите его тонким ровным слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкими ломтиками и разложите поверх основы.

Теперь остается добавить ароматные детали. Полейте яблоки оставшимся растопленным маслом, посыпьте сахаром и корицей.

Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут. Когда края и поверхность станут золотистыми, пирог можно доставать из духовки.

Лучше дать ему немного остыть перед подачей: яблоки станут мягче, а аромат корицы раскроется еще сильнее.