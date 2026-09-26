Тонкий яблочный пирог с хрустящими краями - идеальный вкус осени

Когда в доме начинает пахнуть яблоками и корицей, осень сразу становится уютнее. Этот тонкий пирог готовится без сложных приемов и дорогих продуктов, а после выпечки получается с золотистой корочкой, хрустящими краями и нежной яблочной начинкой.
Особенность рецепта - большое количество яблок и тонкий слой теста. Для него подойдет готовая смесь для кексов или маффинов, так что долго возиться с основой не придется.
Ингредиенты на 6 порций:
- 400 г смеси для кексов или маффинов;
- 150 г растопленного сливочного масла;
- 180–200 мл молока или воды;
- 1,5 кг яблок разных сортов;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- 2 столовые ложки белого сахара.
Сначала разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки. В миске соедините смесь для кексов, 110 г растопленного сливочного масла и молоко или воду, затем перемешайте до получения гладкого теста.
Выложите тесто на противень и распределите его тонким ровным слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкими ломтиками и разложите поверх основы.
Теперь остается добавить ароматные детали. Полейте яблоки оставшимся растопленным маслом, посыпьте сахаром и корицей.
Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут. Когда края и поверхность станут золотистыми, пирог можно доставать из духовки.
Лучше дать ему немного остыть перед подачей: яблоки станут мягче, а аромат корицы раскроется еще сильнее.