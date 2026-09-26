Пшённая каша без горечи: промываю крупу кипятком и добавляю тёплые сливы

Пшено умеет быть нежным и сливочным, но одна неудачная пачка легко оставляет у каши заметную горчинку. Исправить это проще до варки: крупу нужно хорошо промыть, а в конце обдать кипятком.

Пока каша спокойно доходит под крышкой, сливы прогреваются на сковороде с мёдом и корицей. Получается тёплый осенний завтрак без лишней сладости: мягкая крупа, сочные фрукты и всего две небольшие кастрюли на мытьё.

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Время: 35 минут

Порции: 2

Посуда: сотейник объёмом 1,5–2 л и сковорода диаметром 22–24 см

Сложность: легко

Ингредиенты

Для каши

Пшено - 120 г.

Вода - 250 мл.

Молоко - 250 мл плюс 30–50 мл при необходимости.

Сливочное масло - 15 г.

Соль - ¼ ч. л.

Для тёплых слив

Спелые плотные сливы - 300 г, примерно 5–6 штук.

Сливочное масло - 10 г.

Мёд - 1 ст. л.

Молотая корица - ⅓ ч. л.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Для подачи по желанию возьмите 20 г рубленых грецких орехов. Если мёд не подходит, замените его таким же количеством сахара или кленового сиропа.

Приготовление пошагово с фото

1. Промойте пшено

Переберите крупу и пересыпьте в мелкое сито. Промывайте прохладной проточной водой 1–2 минуты, перетирая зёрна пальцами, пока вода не станет почти прозрачной. Затем поставьте сито над раковиной и медленно обдайте пшено примерно 500 мл кипятка из чайника.

Так вы смоете пыль, лишний крахмал и часть жиров с поверхности зёрен, которые при долгом хранении могут давать горьковатый вкус. Дайте воде полностью стечь.

2. Начните варить крупу в воде

Переложите пшено в сотейник, добавьте 250 мл воды и соль. Доведите до кипения на среднем огне, снимите пену, если она появилась, затем уменьшите нагрев. Варите без крышки 8–10 минут, изредка помешивая, пока вода почти не впитается.

Не начинайте сразу с молока: в воде зёрна быстрее и равномернее размягчаются, а дно сотейника меньше рискует пригореть.

3. Добавьте горячее молоко

Отдельно подогрейте 250 мл молока почти до кипения. Влейте его к крупе, перемешайте и снова дождитесь слабого кипения. Накройте сотейник крышкой, оставив небольшую щель, и готовьте на самом слабом огне ещё 12–15 минут.

Помешайте два-три раза, особенно у дна. Готовая крупа должна стать мягкой, а каша - густой, но не сухой. Если пшено уже мягкое, а жидкости осталось много, снимите крышку на последние 2–3 минуты.

4. Прогрейте сливы

Пока варится каша, разрежьте сливы пополам, удалите косточки и нарежьте каждую половинку на 2–3 дольки. Растопите в сковороде 10 г масла на среднем огне, выложите фрукты срезом вниз и готовьте 2 минуты.

Добавьте мёд, корицу и лимонный сок. Аккуратно переверните дольки и прогревайте ещё 3–4 минуты. Сливы должны стать горячими и дать немного густого сока, но сохранить форму. Очень мягким плодам хватит 1–2 минут после добавления мёда.

5. Дайте каше отдохнуть

Снимите сотейник с огня, добавьте 15 г сливочного масла и перемешайте. Плотно накройте крышкой и оставьте на 5 минут: за это время влага распределится, а текстура станет ровнее.

После отдыха проверьте густоту. Если каша стала плотнее, чем хочется, вмешайте 30–50 мл горячего молока. Холодное молоко резко остудит блюдо и сделает масло менее ароматным.

6. Соберите завтрак

Разложите кашу по двум тёплым мискам. Сверху добавьте сливы и полейте соком со сковороды. По желанию посыпьте грецкими орехами - их лучше добавлять перед самой подачей, чтобы они не потеряли хруст.

Что важно

Если сухое пшено пахнет затхло или прогорклым маслом, промывание его не спасёт - такую крупу лучше не использовать.

Для особенно сливочной текстуры берите обычное пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,5%. Растительное молоко тоже подойдёт, если оно рассчитано на нагрев и не содержит ярких ароматизаторов.

Не жарьте сливы до состояния джема: мягкие дольки и отдельный фруктовый сок дают более интересную текстуру.

Остатки переложите в неглубокий закрытый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте в течение 3–4 дней; при разогреве добавьте немного молока или воды.

Подавайте кашу сразу, пока сливы тёплые, а фруктовый сок легко смешивается со сливочной крупой.