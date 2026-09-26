26 сентября 2026, 13:38

Нежная картофельная запеканка готовится из минимума продуктов

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Нежная картофельная запеканка готовится из минимума продуктов

Для сытного домашнего ужина не всегда нужны десятки ингредиентов и сложные рецепты. Картофель, сливки и немного специй - практически всё, что потребуется, чтобы приготовить нежную запеканку с золотистой корочкой.

На шесть порций понадобится 900 г картофеля и 200 мл сливок. Также нужны соль и щепотка перца.

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Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Удобно сделать это с помощью тёрки. Затем выложите его в жаропрочную форму слоями, слегка присаливая каждый из них.

Сверху залейте картофель сливками. Их должно хватить, чтобы покрыть верхний слой, но полностью погружать ломтики в сливки не нужно.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 50 минут. Затем фольгу снимите и готовьте ещё 10–15 минут, чтобы верх запеканки подрумянился.

Готовое блюдо можно подать самостоятельно или использовать как гарнир. Запеканка хорошо подойдёт к мясу, рыбе или овощам.

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