Лимонный поссет: гладкий крем без яиц и выпечки

У лимонного поссета гладкая сливочная текстура и свежая кислинка, которая особенно хорошо чувствуется после охлаждения. Для самого крема нужны сливки, сахар и лимон. Сок помогает смеси загустеть, поэтому яйца, крахмал и желатин здесь не понадобятся. Готовый десерт подают прямо в небольших формочках, добавив несколько ягод.

У плиты придётся провести всего несколько минут, но подавать крем сразу после приготовления рано. Он постепенно приобретает нужную плотность в холодильнике, и на это стоит оставить не меньше четырёх часов. Удобнее приготовить поссет вечером, а на следующий день только украсить малиной и мятой.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Активная работа: около 20 минут

около 20 минут Полное время: около 4 часов 50 минут, включая остывание и не менее 4 часов в холодильнике

около 4 часов 50 минут, включая остывание и не менее 4 часов в холодильнике Порции: 4 небольшие порции

4 небольшие порции Сложность: легко

легко Посуда: сотейник объёмом от 1,5 л, мелкое сито, кувшин и 4 керамические формочки по 150 мл

Ингредиенты

Для сливочной основы

Сливки жирностью 33–35%: 400 мл.

Белый сахар: 100 г.

Нужны жидкие молочные сливки. Сливки для кофе, молоко и растительные смеси для взбивания не подходят для этой пропорции: от состава основы зависит, сможет ли крем загустеть.

Для лимонного вкуса

Лимонный сок: 60 мл, свежевыжатый и процеженный.

Мелко натёртая лимонная цедра: 1 чайная ложка без горки.

Подготовьте примерно 2 средних лимона. Сначала снимите цедру, затем выжмите сок и отмерьте нужный объём. Сочность плодов различается, поэтому ориентироваться только на их количество не стоит.

Для подачи

Свежая малина: 60 г.

Мята: 4 небольших листика.

Ягоды и мяту добавим перед подачей. После мытья хорошо обсушите их, чтобы на поверхности крема не появились капли воды.

Как лимонный сок загущает сливки

Кислота лимона меняет структуру молочных белков, и сливочная смесь густеет. Жирные сливки при этом дают нежную, однородную текстуру. После короткого кипения с сахаром основа остаётся текучей, а окончательно уплотняется уже в холоде. Поэтому по горячей смеси нельзя судить, каким будет готовый поссет.

Цедра усиливает аромат, а сок отвечает ещё и за консистенцию. Добавлять его на глаз не стоит: лишний сок меняет соотношение жидкости и сливок и делает вкус слишком резким. Для гладкого крема смесь процедим после короткой выдержки, чтобы убрать цедру и случайные волокна мякоти.

Как приготовить

1. Подготовьте лимоны

Лимоны тщательно вымойте и вытрите насухо. Мелкой тёркой снимите только жёлтый слой кожуры, не захватывая белую часть. Отмерьте 1 чайную ложку цедры без горки.

Разрежьте плоды и выжмите сок. Пропустите его через мелкое сито, чтобы удалить косточки и мякоть, затем отмерьте ровно 60 мл. Оставшийся сок сохраните для другого блюда. Поставьте рядом четыре чистые сухие керамические формочки по 150 мл.

2. Растворите сахар в сливках

Налейте сливки в сотейник объёмом не меньше 1,5 л и всыпьте сахар. Поставьте на умеренный огонь и медленно перемешивайте лопаткой, проводя ею по дну и у стенок. Сахар должен раствориться ещё до активного кипения.

Сотейник нужен с запасом по высоте: при нагревании сливки поднимаются пеной. Не оставляйте их без внимания и не увеличивайте огонь до максимума, чтобы ускорить процесс.

3. Прокипятите основу три минуты

Дождитесь устойчивого спокойного кипения, когда пузырьки появляются по всей поверхности, и с этого момента отсчитайте 3 минуты. Отрегулируйте нагрев так, чтобы смесь продолжала кипеть, но не поднималась к краям сотейника.

Часто и плавно перемешивайте лопаткой. Если пена резко растёт, ненадолго приподнимите сотейник над конфоркой и уменьшите огонь. За три минуты основа немного уварится; доводить её до густоты готового крема на плите не нужно.

4. Вмешайте сок и цедру

Снимите сотейник с огня и оставьте примерно на минуту, чтобы активное кипение прекратилось. Влейте 60 мл лимонного сока, добавьте подготовленную цедру и спокойно перемешайте до однородности.

Не взбивайте смесь и больше не возвращайте её на плиту. На этом этапе она может чуть загустеть, но всё ещё будет легко стекать с лопатки. Это нормальная консистенция перед охлаждением.

5. Дайте цедре раскрыть аромат и процедите

Оставьте смесь в сотейнике на 10 минут. За это время цедра отдаст сливкам аромат, а пузырьки постепенно поднимутся к поверхности. Затем один раз плавно перемешайте основу.

Процедите её через мелкое сито в чистый кувшин с носиком. Цедру не протирайте: сито должно задержать её, чтобы готовый крем получился гладким. Если сверху осталась тонкая пенка, аккуратно снимите её ложкой.

6. Разлейте крем по формочкам

Распределите смесь поровну между четырьмя формочками. В каждой получится примерно 120 мл, точный объём немного зависит от выпаривания. Не заполняйте посуду до края, оставьте место для ягод.

Дайте формочкам постоять около 20 минут, пока от крема перестанет идти заметное тепло. Накройте их крышками или плёнкой, не касаясь поверхности, и поставьте в холодильник. Небольшие порции можно убирать ещё слегка тёплыми, ждать полного остывания на столе не нужно.

7. Охладите и украсьте

Выдержите поссет в холодильнике не менее 4 часов, при возможности оставьте на ночь. Готовый крем сохраняет ровную поверхность при небольшом наклоне формочки, а ложка входит в него мягко, оставляя гладкое углубление. Вытряхивать его на тарелку не нужно.

Перед подачей разложите сверху всю малину, поровну на четыре порции, и добавьте по одному листику мяты. Если ягоды крупные, расположите их ближе к одному краю: так будет видна нежная поверхность крема.

Что чаще всего портит результат

Вместо жирных сливок взяли лёгкие

У сливок 10–20% другой состав, и по этому рецепту они могут дать слишком жидкую или неоднородную смесь. Не рассчитывайте исправить такую замену более долгим охлаждением. Для предсказуемого результата сохраняйте указанную жирность 33–35%.

Сок налили без измерения

Два лимона могут дать заметно разное количество сока. Отмерьте 60 мл, даже если после отжима останется ещё немного. Более выраженный аромат удобнее получить цедрой, не меняя количество жидкости в основе.

Сливки слишком сильно кипятили

Продолжительное бурное кипение заметно уменьшает объём основы и повышает риск пригорания. Отсчитывайте три минуты с начала устойчивого кипения и поддерживайте умеренный нагрев. Потемневшие частички со дна не соскребайте в крем: они испортят вкус и цвет.

Тёплый крем приняли за неудавшийся

Поссет не обязан становиться густым в сотейнике. Сначала дайте ему провести в холодильнике полные четыре часа. Если он ещё слишком мягкий, оставьте до утра; при повторном приготовлении проверьте жирность сливок, объём сока и время кипения.

Как немного изменить вкус

В половинках лимонов

Для такой подачи возьмите 4 крупных лимона вместо двух, указанных для основной версии, и разрежьте вдоль. Аккуратно выньте мякоть, сохранив целую кожуру, и выберите 8 устойчивых половинок вместимостью примерно 50–60 мл. Разлейте в них крем, оставив немного места сверху; остаток поместите в отдельную формочку. Сок из вынутой мякоти используйте для рецепта, но в основу всё равно отмерьте только 60 мл.

С другими ягодами

Вместо малины подойдут 60 г голубики или спелой клубники, нарезанной небольшими кусочками. Выкладывайте их на уже застывший крем. Если используете размороженные ягоды, сначала дайте стечь соку и подайте их отдельно.

С тонким ванильным ароматом

Замените 10 г обычного сахара таким же количеством ванильного сахара. Общее количество сахара останется прежним, 100 г. Сок и цедру сохраняйте в указанных количествах: ваниль здесь лишь смягчает аромат лимона.

С чем подать

Подавайте поссет охлаждённым прямо в формочках, с маленькими десертными ложками. Малина добавит свежую ягодную кислинку, а небольшого листика мяты достаточно для аромата. Толстый слой ягодного соуса скроет поверхность и изменит вкус каждой ложки, поэтому для первой подачи лучше ограничиться целыми ягодами.

К крему можно поставить несладкий чай и тонкое песочное печенье. Печенье подавайте отдельно, чтобы оно сохранило хруст. Сам поссет получается насыщенным, поэтому порции около 120 мл вполне достаточно после обеда или ужина.

Как хранить

Накрытый поссет храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C и съешьте в течение двух дней. Малину и мяту добавляйте только к тем порциям, которые собираетесь подавать: без украшения поверхность лучше сохраняется.

Если готовите десерт заранее, удобнее разлить его вечером и оставить в холодильнике на ночь. Не держите готовый крем долго на столе, а оставшиеся порции уберите обратно в холод сразу после подачи.

В поссете хорошо заметно, как несколько точных действий меняют результат: умеренное кипение подготавливает сливочную основу, отмеренный сок помогает ей загустеть, а сито убирает всё, что мешает гладкой текстуре. Самая продолжительная часть приготовления проходит уже без участия повара. Этот крем удобно включить в меню, когда десерт хочется сделать заранее. Разлейте его сразу в ту посуду, в которой будете подавать, и оставьте до следующего дня. Тогда перед столом останется только достать формочки, обсушить ягоды и разложить их по порциям