Кекс в кружке получается «резиновым»? Всё решает одна минута, о которой все забывают

Полночь, хочется сладкого, а в доме - ни печенья, ни тортика. На помощь приходит кекс в кружке: пара ложек муки, яйцо, какао, минута в микроволновке - и десерт готов. Вот только у половины людей он выходит плотным, жёстким и слегка «резиновым» на вкус. И почти все винят в этом рецепт. А зря - виновата привычка передержать кружку «на всякий случай».

В кулинарных роликах в соцсетях этот приём снова разбирают в подборках «хаки, которые реально работают», и суть его до смешного проста: не досушивайте кекс в микроволновке. Дайте ему дойти самому.

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Как это делать

Приготовьте тесто как обычно и поставьте кружку в микроволновку ровно на 60 секунд - не дольше. Когда таймер прозвенит, не хватайтесь за кружку сразу. Оставьте её внутри (или просто на столе) ещё на одну полную минуту.

За эти 60 секунд «отдыха» кекс дойдёт до готовности сам. Верх, который в момент сигнала может казаться чуть влажным, схватится, а середина пропечётся - но при этом останется нежной и воздушной. Всё, можно есть прямо из кружки.

Почему это работает

Микроволновка готовит не так, как духовка: она разогревает воду внутри теста, и та превращается в пар. Даже после того как печь выключилась, внутри кружки остаётся много горячего пара - и он продолжает «допекать» центр десерта. Эта минута паузы и делает всю работу.

Если же вы гоняете кекс в микроволновке лишние 20–30 секунд «чтобы наверняка», происходит обратное: влага испаряется, крахмал и белок пересыхают, и мягкое тесто превращается в плотную резиновую подушку. Пересушить кекс в кружке гораздо легче, чем недодержать, - счёт идёт на секунды.

Пара нюансов

Мощность микроволновок разная, поэтому 60 секунд - ориентир для стандартных 700–800 Вт. Если печь мощная, начните с 45–50 секунд: лучше чуть недодержать и дать дойти на паузе, чем пересушить. Ещё один признак готовности - кекс поднимается и слегка «дышит», а не растекается.

И не берите кружку слишком большого объёма: чем шире и мельче тесто размазано, тем быстрее оно теряет влагу. Небольшая высокая кружка держит пар лучше.

Попробуйте один раз выключить микроволновку на минуте и просто подождать - и, скорее всего, «резиновый» кекс останется в прошлом. А вы уже освоили свой идеальный рецепт десерта в кружке?