Шоколад и вода: как взбить нежный мусс без сливок

Короткий список продуктов не отменяет внимания к деталям. Шоколад нужен без начинки, воду лучше отмерить на весах, а венчик остановить, пока масса ещё податлива. Ниже есть точные пропорции для горького шоколада с 70% какао, признаки нужной густоты и способ вернуть гладкость муссу, который успел стать зернистым.

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Полное время: около 20–25 минут; дополнительное охлаждение не обязательно

около 20–25 минут; дополнительное охлаждение не обязательно Активное время: около 20–25 минут, включая взбивание

около 20–25 минут, включая взбивание Порции: 4 небольшие порции, примерно по 90–95 г мусса без ягод

4 небольшие порции, примерно по 90–95 г мусса без ягод Выход: примерно 360–380 г мусса с учётом остатков на посуде

примерно 360–380 г мусса с учётом остатков на посуде Сложность: средняя: важно вовремя остановить взбивание

средняя: важно вовремя остановить взбивание Посуда: небольшой сотейник, металлическая миска 18–20 см, большая миска 24–26 см, ручной венчик, весы и 4 широкие чашки по 180 мл

Ингредиенты

Для мусса

Горький шоколад с 70% какао, без начинки: 200 г.

Питьевая вода: 180 г, примерно 180 мл.

Выбирайте плитку, вкус которой нравится сам по себе: сладость и горчинка сохранятся в десерте. Процент какао не показывает точное количество какао-масла, поэтому даже у двух марок с надписью «70%» результат может различаться. Молочный, белый шоколад и кондитерская глазурь для этих пропорций не подходят.

Для ледяной бани

Лёд: около 400 г.

Холодная вода: около 400 мл, по размеру мисок.

Эти вода и лёд нужны только для охлаждения посуды, в мусс они не попадают. Внешняя миска должна быть шире внутренней: между стенками оставьте место для воды и льда.

Для подачи по желанию

Свежая малина: 80 г, примерно по 20 г на порцию.

Ягоды добавляют к готовому муссу. Сам десерт состоит только из шоколада и 180 г воды, поэтому малину можно пропустить без изменения технологии.

Как вода и шоколад превращаются в мусс

При мягком нагревании какао-масло плавится, сахар из шоколада растворяется в воде, а жир распределяется в ней мелкими каплями. Получается однородная эмульсия. Венчик вводит в неё воздух, и по мере охлаждения часть какао-масла кристаллизуется, помогая удержать пузырьки. Именно сочетание взбивания и холода позволяет получить мусс без отдельной сливочной или белковой основы.

Баланс воды и жира здесь важнее длинного взбивания. Избыток воды мешает массе держать форму, а слишком густая смесь быстро уплотняется. Указанные количества рассчитаны на горький шоколад с 70% какао; менять его на другую разновидность без корректировки пропорций не стоит.

Как приготовить

1. Подготовьте шоколад и воду

Отвесьте 200 г шоколада и отдельно 180 г питьевой воды. Порубите плитку кусочками примерно по 1 см, соберите с доски всю мелкую крошку: это часть отмеренной порции. Небольшие кусочки быстрее и равномернее растают.

Поставьте рядом венчик и четыре широкие чашки объёмом около 180 мл. Если подаёте десерт с малиной, заранее аккуратно промойте ягоды и дайте им обсохнуть на бумажном полотенце. Позже, когда мусс загустеет, его нужно будет сразу разложить.

2. Соберите ледяную баню

Насыпьте лёд в большую миску и добавьте холодную воду. Вставьте внутрь меньшую металлическую миску: её дно и нижняя часть стенок должны соприкасаться с ледяной водой, а верхний край оставаться заметно выше её уровня. Между мисками должен быть виден зазор со льдом.

Проверьте, что внутренняя миска стоит устойчиво и в неё не затекает вода. При необходимости немного отлейте воду из внешней миски. Поставьте всю конструкцию на сложенное кухонное полотенце, чтобы она не скользила во время взбивания.

3. Растопите шоколад с водой

Положите шоколад в небольшой сотейник и влейте все 180 г воды, отмеренные для мусса. Нагревайте на слабом огне, постоянно перемешивая лопаткой или венчиком и проходя по дну. Сначала в воде будут плавать отдельные кусочки, затем смесь станет гладкой и блестящей.

Снимите сотейник с огня, как только исчезнут последние кусочки. Обычно это занимает несколько минут, но ориентироваться нужно на однородность. Не доводите смесь до кипения и не оставляйте её на огне выпариваться: потеря воды меняет пропорции.

4. Перелейте смесь в холодную миску

Перелейте тёплую шоколадную смесь в металлическую миску, стоящую в ледяной бане. Соберите лопаткой остатки со стенок сотейника. Пока масса должна быть текучей, равномерно тёмно-коричневой, без комочков и отделившейся жирной плёнки.

Сразу начинайте перемешивать венчиком, захватывая массу у стенок. Не оставляйте её остывать неподвижно: возле холодного металла шоколад густеет быстрее, чем в середине. Следите, чтобы брызги воды из наружной миски не попадали внутрь.

5. Взбивайте до первых следов венчика

Взбивайте ручным венчиком энергичными движениями, немного приподнимая его внутри массы, чтобы вводить воздух. Периодически проходите по дну и вдоль стенок. Сначала появятся крупные пузырьки, затем смесь станет светлее и заметно гуще.

Ориентир по времени составляет 3–7 минут, но температура смеси, лёд и состав плитки могут его изменить. Когда след венчика начнёт сохраняться на поверхности, замедлите движения и проверяйте консистенцию после каждых нескольких взмахов. Если лёд почти растаял, добавьте его во внешнюю миску.

6. Остановитесь на мягкой, гладкой текстуре

Снимите миску с ледяной бани, как только мусс начнёт держать мягкие складки. Поднятая венчиком небольшая вершинка должна плавно опадать; масса уже не льётся как соус, но легко сдвигается ложкой. Не добивайтесь жёстких пиков: после прекращения взбивания шоколад ещё может уплотняться.

Если поверхность стала суховатой и зернистой, верните всю массу в сотейник и осторожно прогрейте на слабом огне, помешивая до полной гладкости. Затем снова взбейте над свежей ледяной баней и остановитесь раньше. При простом перевзбивании добавлять новые продукты не нужно.

7. Разложите мусс по чашкам

Сразу распределите мусс по четырём широким чашкам, примерно по 90–95 г в каждую. Укладывайте его ложкой свободными мягкими складками, без сильного утрамбовывания. В чашках по 180 мл останется место для ягод, а небольшая порция будет удобна для насыщенного шоколадного десерта.

Подать мусс можно сразу. Если десерт ждёт своего часа, накройте чашки и уберите в холодильник. Обсушенную малину положите сверху непосредственно перед подачей, чтобы ягоды не оставляли сок на шоколадной поверхности.

Что чаще всего портит результат

Взбивать до плотных неподвижных пиков

В ледяной бане шоколад густеет быстро. Как только венчик оставляет мягкие следы, проверяйте массу чаще и убирайте миску с холода. Сухие комочки и зернистость говорят о том, что нужный момент уже пройден; восстановите гладкость мягким нагреванием и повторите взбивание.

Считать любую плитку равноценной заменой

Содержание жира и сахара зависит от шоколада. Если хорошо охлаждённая смесь остаётся жидкой, одного дополнительного взбивания может быть мало: осторожно растопите её с небольшим добавлением того же шоколада и попробуйте снова. Если масса сразу получается чрезмерно плотной, при повторном нагревании может понадобиться немного воды. Количество корректировки зависит от конкретной плитки; добавляйте понемногу, а не меняйте состав сразу большой порцией.

Налить воду на глаз или выпарить её

Лишняя вода и длительное кипение сдвигают соотношение компонентов в разные стороны. Отмерьте жидкость заранее, растапливайте на слабом огне и снимайте сотейник, как только смесь стала однородной. Вода из ледяной бани также не должна попадать в мусс.

Использовать миксер на максимальной скорости

С ручным венчиком легче заметить переход от жидкой смеси к мягкому муссу. Если берёте электрический миксер, работайте на невысокой скорости и выключайте его для проверки консистенции. В конце даже короткое лишнее взбивание может сделать массу крупитчатой.

Как немного изменить вкус

С кофейным оттенком

Замените 30 г из 180 г воды таким же количеством готового несладкого крепкого кофе. Общая масса жидкости останется 180 г. Кофе подчеркнёт горчинку шоколада; для первого знакомства с техникой удобнее приготовить базовый вариант на воде.

С чаем вместо воды

В качестве жидкости можно взять 180 г процеженного несладкого чая без молока. Нежный аромат хорошо подходит к шоколаду, но очень терпкая заварка усилит горечь. Чаинки в мусс попадать не должны.

С другой ягодной подачей

Вместо малины возьмите клубнику или чернику, сохранив небольшую порцию около 20 г на чашку. Крупную клубнику нарежьте непосредственно перед подачей. Ягоды остаются дополнением сверху, вводить их сок в шоколадную основу не нужно.

С чем подать

Подавайте мусс в небольших широких чашках: в них хорошо видна нежная поверхность, а ложкой удобно набирать шоколад вместе с ягодами. Малину распределите небольшими группами по краю, оставив часть мусса открытой. Её кислинка смягчит впечатление от насыщенного горького шоколада.

После холодильника десерт будет плотнее. Достаньте чашки примерно за 10 минут до подачи и проверьте ложкой: мусс должен поддаваться без усилия. К нему подойдут вода, несладкий чай или кофе; дополнительный сладкий соус здесь легко перебивает вкус выбранной плитки.

Как хранить

Лучше подать мусс в день приготовления. Если делаете заранее, сразу разложите его по чистым чашкам, накройте и храните без ягод при температуре не выше 4 °C до 24 часов. При охлаждении текстура становится плотнее.

Малину храните отдельно и добавляйте перед подачей. Не оставляйте готовый десерт на столе надолго и не замораживайте ради удобства: после оттаивания однородность и воздушность могут измениться.