25 сентября 2026, 15:38

Пышные домашние пончики на кефире без дрожжей, которые легко приготовить на обычной кухне

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Пышные домашние пончики на кефире без дрожжей, которые легко приготовить на обычной кухне

Пышные домашние пончики можно приготовить без дрожжей и долгого ожидания, пока тесто поднимется. Для этого понадобится обычный кефир, несколько простых ингредиентов и около нескольких минут на жарку. Главное - не переборщить с мукой и правильно нагреть масло.

Для теста понадобятся 250 мл кефира, яйцо, 3 столовые ложки сахара, чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли, половина чайной ложки соды и 2 столовые ложки растительного масла. Муки потребуется примерно 350–400 г. Для жарки понадобится дополнительное растительное масло, а готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой.

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Кефир лучше заранее достать из холодильника. Перелейте его в миску, добавьте соду и оставьте на 2–3 минуты, после чего вмешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло.

Муку добавляйте постепенно. Сначала перемешивайте тесто ложкой, затем вымесите его руками. Оно должно остаться мягким, эластичным и слегка липким. Если добавить слишком много муки, пончики могут получиться плотными.

Готовое тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности примерно до 1 см толщиной. Стаканом вырежьте кружки, а небольшие отверстия в центре сделайте крышкой или маленькой формочкой.

Теперь можно приступать к жарке. Масло разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле так, чтобы пончики свободно плавали и не касались дна. Жарьте их небольшими партиями на среднем огне примерно по 1–2 минуты с каждой стороны.

Слишком сильно разогревать масло не стоит. Пончики быстро потемнеют снаружи, но внутри могут остаться сырыми.

Готовую выпечку переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Есть такие пончики лучше теплыми. При желании их можно дополнить шоколадной глазурью, сахарной помадкой или смесью сахара и корицы.

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