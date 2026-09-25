Пара помидоров и немного сыра - и обычная курица превращается в отличный ужин

Куриное филе легко превратить в блюдо, которое выглядит гораздо интереснее обычной запеченной курицы. Достаточно добавить помидоры, нежный сметанный соус и щедрый слой сыра - получится та самая аппетитная «шуба», под которой мясо остается мягким и сочным.

Рецепт хорош еще и своей простотой. Никаких сложных маринадов или долгой подготовки: пока духовка нагревается, можно спокойно собрать все ингредиенты и поставить форму запекаться.

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Ингредиенты

куриное филе - 600–700 г;

помидоры - 2–3 шт.;

твердый сыр - 120–150 г;

сметана - 3–4 ст. л.;

чеснок - 1–2 зубчика;

горчица - 1 ч. л. по желанию;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

паприка или специи для курицы - по вкусу;

растительное масло - для смазывания формы;

зелень - для подачи.

Как приготовить

Начать стоит с курицы. Филе нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Если мясо получилось толстым, его лучше разрезать вдоль или слегка отбить - так оно приготовится равномернее и не пересохнет.

Посолите и поперчите курицу, добавьте паприку или любимые специи. Пока мясо немного пропитывается ароматами, можно заняться остальными ингредиентами.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками или небольшими ломтиками, а сыр натрите на крупной терке. Здесь как раз тот случай, когда чем проще подготовка, тем лучше.

Отдельно приготовьте соус. Смешайте сметану с измельченным чесноком, небольшим количеством соли и перца. Если хочется сделать вкус чуть ярче, добавьте чайную ложку горчицы.

Теперь остается собрать блюдо. Форму слегка смажьте растительным маслом, выложите куриное филе в один слой и распределите сверху сметанный соус. Затем разложите помидоры и щедро посыпьте все тертым сыром.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25–35 минут. Точное время зависит от толщины кусочков: готовое мясо должно полностью пропечься, но остаться мягким, а сыр сверху - расплавиться и слегка подрумяниться.

Перед подачей можно добавить немного свежей зелени. Такая курица хорошо сочетается практически с любым гарниром - от картофеля и риса до свежего овощного салата.