25 сентября 2026, 08:11

Брюссельская капуста не будет горчить: кладу срезом вниз на горячий противень

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Румяная брюссельская капуста с грецкими орехами в медово-горчичной заправке

Брюссельская капуста часто разочаровывает не из-за вкуса, а из-за способа приготовления. Если тесно сложить кочанчики на холодный противень, они скорее пропарятся, чем подрумянятся, и останутся водянистыми.

Здесь работает простой приём: заранее нагрейте противень, тщательно обсушите капусту и уложите половинки срезом вниз. Так появится румяная корочка, а середина останется сочной. Медово-горчичную заправку добавляйте уже после духовки - она сохранит яркий вкус и не подгорит.

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Время приготовления: 35 минут
Порции: 4
Противень: примерно 30 × 40 см

Ингредиенты

Для капусты

  • брюссельская капуста - 700 г;
  • оливковое или рафинированное растительное масло - 2 ст. л.;
  • грецкие орехи - 40 г;
  • соль - 3/4 ч. л.;
  • свежемолотый чёрный перец - 1/4 ч. л.

Для заправки

  • дижонская горчица - 1 1/2 ст. л.;
  • жидкий мёд - 1 ст. л.;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • чеснок - 1 небольшой зубчик.

Приготовление пошагово с фото

1. Нагрейте духовку и противень

Поставьте пустой металлический противень размером около 30 × 40 см на средний уровень духовки. Разогрейте всё вместе до 220 °C в режиме «верх-низ». После того как духовка наберёт температуру, дайте противню прогреться ещё 8–10 минут. Горячий металл сразу начнёт подрумянивать капусту, поэтому она не успеет пустить много воды.

Пустой чёрный противень прогревается в духовке перед запеканием капусты

2. Подготовьте капусту

Сполосните кочанчики прохладной проточной водой и очень хорошо обсушите полотенцем. Срежьте только подсохший край кочерыжки, снимите повреждённые наружные листья. Крупные и средние кочанчики разрежьте вдоль пополам, совсем маленькие оставьте целыми. Половинки должны быть примерно одного размера - так они приготовятся одновременно.

Обсушенные половинки брюссельской капусты с ровными срезами

3. Разложите срезом вниз

В большой миске смешайте капусту с маслом, 1/2 ч. л. соли и чёрным перцем. Каждая половинка должна быть покрыта тонким блестящим слоем масла, но на дне миски не должна оставаться лужица.

Осторожно достаньте горячий противень. Быстро разложите половинки в один слой срезом вниз, оставляя между ними немного места. Целые маленькие кочанчики положите рядом. Противень будет шипеть - это нормально. Пользуйтесь сухими прихватками и не касайтесь бортиков.

Половинки брюссельской капусты разложены срезом вниз на горячем противне

4. Запекайте, не перемешивая

Верните противень в духовку на 15 минут. В это время не переворачивайте капусту: неподвижный контакт с горячим металлом и создаёт глубокую румяную корочку. Затем переверните одну половинку. Если срез уверенно золотисто-коричневый, переверните остальные.

Рассыпьте грецкие орехи в свободных местах и запекайте ещё 5–7 минут. Готовая капуста легко прокалывается тонким ножом у основания, но не распадается; отдельные наружные листья могут стать тёмными и хрустящими. Если кочанчики мелкие, начинайте проверять их раньше.

Подрумяненная брюссельская капуста и грецкие орехи после запекания

5. Смешайте заправку

Пока капуста в духовке, в небольшой миске соедините дижонскую горчицу, мёд и лимонный сок. Натрите или пропустите через пресс зубчик чеснока, добавьте его вместе с оставшейся 1/4 ч. л. соли. Размешайте венчиком до однородности. Попробуйте: заправка должна быть кисло-сладкой и довольно яркой - горячие овощи смягчат её вкус.

Медово-горчичная заправка смешивается венчиком в зелёной керамической миске

6. Заправьте горячую капусту

Переложите горячую капусту и орехи в большую миску. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы покрыть кочанчики тонким слоем. Не ставьте медовую заправку в духовку надолго: на сильном жаре сахар быстро темнеет и может дать как раз ту горечь, от которой мы избавляемся.

Подавайте сразу - как самостоятельную тёплую закуску или гарнир к курице, рыбе и запечённому картофелю.

Что важно

Главный враг румяной брюссельской капусты - влага. После мытья обсушите кочанчики особенно тщательно, не застилайте противень силиконовым ковриком и не укладывайте половинки вплотную. Если ваш противень заметно меньше 30 × 40 см, лучше разделить капусту на две партии: переполненный лист быстро остынет, и овощи начнут тушиться в собственном пару.

Дижонскую горчицу можно заменить зернистой, а грецкие орехи - фундуком или тыквенными семечками. В рецепте есть горчица и орехи - учитывайте эти аллергены. Остатки переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа; используйте в течение 3–4 дней. Разогревайте на сухой сковороде или в духовке, чтобы вернуть краям часть хруста.

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