Брюссельская капуста не будет горчить: кладу срезом вниз на горячий противень

Брюссельская капуста часто разочаровывает не из-за вкуса, а из-за способа приготовления. Если тесно сложить кочанчики на холодный противень, они скорее пропарятся, чем подрумянятся, и останутся водянистыми.

Здесь работает простой приём: заранее нагрейте противень, тщательно обсушите капусту и уложите половинки срезом вниз. Так появится румяная корочка, а середина останется сочной. Медово-горчичную заправку добавляйте уже после духовки - она сохранит яркий вкус и не подгорит.

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Время приготовления: 35 минут

Порции: 4

Противень: примерно 30 × 40 см

Ингредиенты

Для капусты

брюссельская капуста - 700 г;

оливковое или рафинированное растительное масло - 2 ст. л.;

грецкие орехи - 40 г;

соль - 3/4 ч. л.;

свежемолотый чёрный перец - 1/4 ч. л.

Для заправки

дижонская горчица - 1 1/2 ст. л.;

жидкий мёд - 1 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

чеснок - 1 небольшой зубчик.

Приготовление пошагово с фото

1. Нагрейте духовку и противень

Поставьте пустой металлический противень размером около 30 × 40 см на средний уровень духовки. Разогрейте всё вместе до 220 °C в режиме «верх-низ». После того как духовка наберёт температуру, дайте противню прогреться ещё 8–10 минут. Горячий металл сразу начнёт подрумянивать капусту, поэтому она не успеет пустить много воды.

2. Подготовьте капусту

Сполосните кочанчики прохладной проточной водой и очень хорошо обсушите полотенцем. Срежьте только подсохший край кочерыжки, снимите повреждённые наружные листья. Крупные и средние кочанчики разрежьте вдоль пополам, совсем маленькие оставьте целыми. Половинки должны быть примерно одного размера - так они приготовятся одновременно.

3. Разложите срезом вниз

В большой миске смешайте капусту с маслом, 1/2 ч. л. соли и чёрным перцем. Каждая половинка должна быть покрыта тонким блестящим слоем масла, но на дне миски не должна оставаться лужица.

Осторожно достаньте горячий противень. Быстро разложите половинки в один слой срезом вниз, оставляя между ними немного места. Целые маленькие кочанчики положите рядом. Противень будет шипеть - это нормально. Пользуйтесь сухими прихватками и не касайтесь бортиков.

4. Запекайте, не перемешивая

Верните противень в духовку на 15 минут. В это время не переворачивайте капусту: неподвижный контакт с горячим металлом и создаёт глубокую румяную корочку. Затем переверните одну половинку. Если срез уверенно золотисто-коричневый, переверните остальные.

Рассыпьте грецкие орехи в свободных местах и запекайте ещё 5–7 минут. Готовая капуста легко прокалывается тонким ножом у основания, но не распадается; отдельные наружные листья могут стать тёмными и хрустящими. Если кочанчики мелкие, начинайте проверять их раньше.

5. Смешайте заправку

Пока капуста в духовке, в небольшой миске соедините дижонскую горчицу, мёд и лимонный сок. Натрите или пропустите через пресс зубчик чеснока, добавьте его вместе с оставшейся 1/4 ч. л. соли. Размешайте венчиком до однородности. Попробуйте: заправка должна быть кисло-сладкой и довольно яркой - горячие овощи смягчат её вкус.

6. Заправьте горячую капусту

Переложите горячую капусту и орехи в большую миску. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы покрыть кочанчики тонким слоем. Не ставьте медовую заправку в духовку надолго: на сильном жаре сахар быстро темнеет и может дать как раз ту горечь, от которой мы избавляемся.

Подавайте сразу - как самостоятельную тёплую закуску или гарнир к курице, рыбе и запечённому картофелю.

Что важно

Главный враг румяной брюссельской капусты - влага. После мытья обсушите кочанчики особенно тщательно, не застилайте противень силиконовым ковриком и не укладывайте половинки вплотную. Если ваш противень заметно меньше 30 × 40 см, лучше разделить капусту на две партии: переполненный лист быстро остынет, и овощи начнут тушиться в собственном пару.

Дижонскую горчицу можно заменить зернистой, а грецкие орехи - фундуком или тыквенными семечками. В рецепте есть горчица и орехи - учитывайте эти аллергены. Остатки переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа; используйте в течение 3–4 дней. Разогревайте на сухой сковороде или в духовке, чтобы вернуть краям часть хруста.