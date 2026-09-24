Лук не останется резким: томлю до мягкости и запекаю тарт с сыром

Слоёный тарт получается хрустящим по краям, мягким в середине и по-настоящему луковым - но без резкости. Всё решает спокойный огонь: за 25 минут лук становится золотистым и сладковатым, хотя сахар в начинку не добавляется.
Готовое слоёное тесто заметно сокращает работу. Такой тарт удобно подать тёплым на ужин, взять на пикник или нарезать небольшими квадратами к закусочному столу.
Время: 1 час, включая 10 минут на отдых после духовки
Порции: 6
Форма: противень 30 × 40 см, тарт примерно 25 × 30 см
Духовка: 200 °C, режим «верх-низ»
Ингредиенты
- Бездрожжевое слоёное тесто - 500 г.
- Репчатый лук - 700 г в очищенном виде, примерно 5 средних луковиц.
- Полутвёрдый сыр, например гауда, - 140 г.
- Сметана жирностью 20% - 120 г.
- Дижонская горчица - 15 г, 1 ст. л.
- Сливочное масло - 25 г.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Яблочный уксус - 1 ст. л.
- Молоко - 1 ст. л. для бортика.
- Сушёный тимьян - 1 ч. л. или листья с 5 свежих веточек.
- Соль - ¾ ч. л.
- Свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.
Приготовление пошагово с фото
1. Подготовьте тесто, лук и сыр
Разморозьте тесто по инструкции на упаковке: оно должно стать гибким, но остаться прохладным. Не кладите его на батарею и не разогревайте в микроволновке - размягчённое масло вытечет, и слои хуже поднимутся.
Лук нарежьте тонкими полукольцами толщиной 3–4 мм. Сыр натрите на крупной тёрке. Отдельно отмерьте сметану, горчицу и специи, чтобы начинка не ждала, пока тесто нагревается.
2. Томите лук без спешки
В широкой сковороде диаметром 26–28 см разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте лук и ½ ч. л. соли. Готовьте 5 минут на среднем огне, пока ломтики не начнут оседать, затем уменьшите нагрев до слабого.
Томите ещё 20–25 минут, помешивая каждые 3–4 минуты. Лук должен стать мягким, золотистым и уменьшиться в объёме примерно вдвое. Если края начинают темнеть раньше времени, влейте 1 ст. л. воды и соскребите поджаристый слой лопаткой.
3. Доведите начинку до вкуса
Влейте яблочный уксус, добавьте тимьян и чёрный перец. Перемешивайте около минуты, пока резкий запах уксуса не уйдёт. Переложите лук на широкую тарелку и дайте остыть 10 минут: горячая начинка растопит масло в тесте ещё до духовки.
Разогрейте духовку до 200 °C в режиме «верх-низ». Застелите противень пергаментом.
4. Сформируйте основу
Разверните тесто на пергаменте и аккуратно раскатайте в прямоугольник примерно 25 × 30 см. Отступив 2 см от края, проведите ножом неглубокую линию, не прорезая тесто насквозь. Середину часто наколите вилкой, а бортик смажьте молоком.
Смешайте сметану с дижонской горчицей и оставшейся ¼ ч. л. соли. Распределите соус внутри намеченного бортика, не заходя на края.
5. Соберите и испеките тарт
Посыпьте основу половиной сыра. Равномерно разложите остывший лук, сверху добавьте оставшийся сыр. Не прижимайте начинку: между ломтиками должен проходить горячий воздух.
Поставьте противень на нижнюю треть духовки и выпекайте 22–28 минут. Тарт готов, когда бортик заметно поднялся и стал насыщенно-золотистым, сыр расплавился, а низ теста подрумянился и не выглядит влажным.
6. Дайте корочке закрепиться
Оставьте тарт на противне на 8–10 минут, затем перенесите вместе с пергаментом на доску и нарежьте. Сразу после духовки середина мягкая; короткий отдых делает низ крепче и помогает получить аккуратные кусочки.
Что важно
Не пытайтесь ускорить лук сильным огнём. Он подгорит по краям, но останется резким и влажным внутри. Для хрустящего дна начинка должна быть не только мягкой, но и достаточно сухой: проведите лопаткой по сковороде - свободной жидкости не должно быть.
Вместо гауды подойдёт эдам, эмменталь или другой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится. Учитывайте, что тесто содержит глютен, а начинка - молочные продукты и горчицу.
Остатки уберите в закрытый контейнер в холодильник не позднее чем через 2 часа и используйте в течение 3–4 дней. Чтобы вернуть хруст, разогревайте кусочки 8–10 минут при 180 °C, а не в микроволновке.
Подавайте тарт тёплым с зелёным салатом: мягкий сладковатый лук, горчица и расплавленный сыр уже дают ему достаточно яркий вкус.