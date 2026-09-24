24 сентября 2026, 16:18

Хрустят так, что невозможно остановиться: готовим классические чебуреки дома

Хрустят так, что невозможно остановиться: готовим классические чебуреки дома

Хороший чебурек узнается с первого укуса: тонкое тесто хрустит и покрывается аппетитными пузырьками, а внутри остается много горячей, сочной начинки. Добиться такого результата дома вполне реально - главное, не перегружать тесто мукой и не жалеть жидкости для фарша.

Ингредиенты

Рецепт рассчитан примерно на 10–12 чебуреков.

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Для теста понадобится:

  • 450 г муки;
  • 250 мл горячей воды;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. соли.

Для начинки:

  • 500 г мясного фарша;
  • 2 крупные луковицы;
  • 100–150 мл холодной воды или бульона;
  • соль и перец по вкусу.

Для жарки понадобится растительное масло.

Как приготовить тесто

Сначала в горячей воде растворите соль и добавьте растительное масло. Затем постепенно подсыпайте муку, замешивая тесто.

Оно должно получиться плотным, но эластичным. Не стоит сразу добавлять слишком много муки: именно мягкость и пластичность теста помогут раскатать его очень тонко. Готовое тесто накройте и оставьте на 30 минут.

Начинка - главный секрет сочности

Пока тесто отдыхает, можно заняться фаршем. Смешайте мясо с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите.

Теперь постепенно добавьте холодную воду или бульон. Начинка должна стать мягкой и достаточно влажной. Именно эта жидкость во время жарки превращается в тот самый сочный бульон внутри чебурека.

Формируем чебуреки

Разделите тесто на 10–12 одинаковых частей. Каждую раскатайте в очень тонкий круг - чем тоньше тесто, тем более хрустящим получится готовый чебурек.

На одну половину круга выложите начинку, затем накройте ее второй половиной. Края тщательно защипните, чтобы во время жарки сок не вытекал наружу.

Как правильно жарить

Масла должно быть достаточно много, а перед жаркой его нужно хорошо разогреть. Опускайте чебуреки в горячее масло и обжаривайте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Ориентироваться лучше не только на время, но и на внешний вид: готовые чебуреки должны приобрести красивую золотистую корочку. Тонкое пузырчатое тесто при этом останется хрустящим, а начинка - сочной.

Главное здесь - не спешить с раскаткой и не экономить на жидкости в фарше. Именно эти два небольших нюанса помогают получить дома чебуреки, которые приятно хрустят снаружи и остаются сочными внутри.

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