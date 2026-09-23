Яблоки, миндаль и ваниль: пирог, который пахнет настоящей осенью

Осенью особенно хорошо работают простые десерты. Мягкое тесто, сочные яблоки, хрустящие миндальные лепестки - и по кухне быстро расходится тот самый тёплый аромат домашней выпечки. Этот пирог как раз из таких. Главная его особенность - миндаль в тесте. Он делает вкус более насыщенным, а сверху появляется аппетитная золотистая корочка с хрустящими лепестками. Яблоки при этом остаются сочными и добавляют приятную фруктовую кислинку.

Для пирога понадобится форма диаметром 22–24 см:

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2 крупных яблока;

150 г мягкого сливочного масла;

120 г сахара;

3 яйца;

100 г молотого миндаля;

120 г пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

1 ст. л. лимонного сока;

горсть миндальных лепестков;

сахарная пудра - по желанию.

Начать лучше с яблок. Очистите их, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками, после чего сбрызните лимонным соком. Так кусочки дольше сохранят светлый цвет.

Теперь можно заняться тестом. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы, затем по одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая.

Отдельно соединять сухие ингредиенты не обязательно - их можно постепенно вмешать прямо в масляно-яичную смесь. Добавьте молотый миндаль, муку, разрыхлитель и щепотку соли, а затем перемешайте до получения мягкого однородного теста.

Переложите его в смазанную маслом форму и разровняйте поверхность. Сверху разложите яблочные дольки - веером или слегка внахлёст, немного вдавливая их в тесто. Последний штрих - миндальные лепестки.

Выпекайте пирог при 180 °C около 35–40 минут. Ориентироваться стоит не только на время: поверхность должна стать золотистой, а деревянная шпажка после прокалывания теста - выйти сухой.

Готовому пирогу лучше дать немного остыть. Перед подачей его можно припорошить сахарной пудрой, а к кусочку добавить шарик ванильного мороженого. Впрочем, обычный чай тоже прекрасно подходит.