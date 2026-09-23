23 сентября 2026, 09:24

Клюквенный соус не станет джемом: ягоды добавляю в два приёма

Густой клюквенный соус с целыми ягодами в белой керамической миске

Домашний клюквенный соус часто варят до полной однородности - и получают плотный сладкий джем. Здесь часть ягод отправляется в сотейник только в самом конце. Основа успевает загустеть, а целые ягоды сохраняют свежую кислинку и красивую форму.

Такой соус удобно подать к запечённой птице, свинине, мягкому сыру или картофельным драникам. Готовится он в одном сотейнике, а вкус легко отрегулировать под конкретное блюдо.

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Время приготовления: 25 минут плюс 15 минут на остывание
Выход: около 450 г, 6–8 порций
Посуда: сотейник объёмом 1,5–2 л

Ингредиенты

  • свежая или замороженная клюква - 300 г;
  • апельсин - 1 средний;
  • сахар - 120 г;
  • вода - 100 мл;
  • палочка корицы - 1 шт.;
  • соль - 1 небольшая щепотка.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте ягоды и апельсин

Переберите клюкву, удалите мягкие или повреждённые ягоды. Свежую клюкву промойте прохладной проточной водой и дайте ей хорошо стечь. Замороженную размораживать не нужно: так ягоды меньше мнутся до варки.

С апельсина мелкой тёркой снимите только яркий верхний слой цедры, не затрагивая горькую белую часть. Затем выжмите 80 мл сока. Разделите клюкву: 220 г пойдут в основу, 80 г понадобятся позже.

Промытая клюква, апельсин и специи перед приготовлением соуса

2. Сварите ароматную основу

Влейте в сотейник 100 мл воды и 80 мл апельсинового сока. Добавьте сахар, цедру, палочку корицы и щепотку соли. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

Когда жидкость закипит, варите её 2 минуты без крышки. Сильное бурление не нужно: достаточно ровного кипения по всей поверхности.

Апельсиновый сироп с корицей в светлом эмалированном сотейнике

3. Сделайте густую основу

Добавьте в сироп 220 г клюквы. После повторного закипания уменьшите огонь до среднего и варите 6–8 минут, периодически перемешивая деревянной ложкой. Ягоды начнут лопаться, а соус - заметно густеть.

Прижмите ложкой к стенке сотейника несколько самых крупных ягод, но не превращайте массу в пюре. Снимите пену, только если она мешает следить за консистенцией.

Клюква лопается и густеет в апельсиновом сиропе

4. Добавьте целые ягоды

Всыпьте оставшиеся 80 г клюквы и осторожно перемешайте. Готовьте ещё 2–3 минуты. Кожица на части ягод должна только начать трескаться, но сами ягоды ещё должны держать форму.

Не ждите в сотейнике консистенции джема. Горячий соус выглядит немного жидким, но при остывании станет заметно гуще.

Последняя порция целых ягод добавлена в густой клюквенный соус

5. Проверьте консистенцию

Проведите ложкой по дну сотейника: дорожка должна оставаться видимой примерно секунду, а затем медленно закрываться. Если она исчезает сразу, прогрейте соус ещё 1–2 минуты. Если масса уже слишком плотная, вмешайте 1–2 ст. л. горячей воды.

Удалите палочку корицы. Попробуйте соус чистой ложкой и при необходимости добавьте 1–2 ч. л. сахара. После этого прогрейте его ещё минуту, чтобы кристаллы растворились.

6. Остудите и подавайте

Оставьте соус в сотейнике на 15 минут, затем переложите в чистую ёмкость. Тёплый соус особенно хорош с мясом и драниками, холодный - с мягкими сырами и паштетом.

Что важно

Не варите все ягоды одновременно: именно поздняя порция сохраняет целые клюквины и делает вкус живее. Если используете замороженную клюкву, после первой порции может понадобиться на 1–2 минуты больше, чтобы смесь снова уверенно закипела.

Готовый соус уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. В плотно закрытой ёмкости используйте его в течение 3–4 дней. Для подачи отбирайте соус только чистой ложкой.

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