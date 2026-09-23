Капустные котлеты разваливаются на сковороде? Всё решает одна деталь

Капустные котлеты легко испортить одной деталью - оставить слишком много влаги в капусте. Тогда масса получается жидкой, расползается по сковороде и требует всё больше муки. Если же хорошо убрать лишнюю воду и дать манке набухнуть, котлеты спокойно держат форму, покрываются золотистой корочкой и остаются мягкими внутри.

Ингредиенты

На 10–12 небольших котлет понадобится:

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600 г белокочанной капусты;

1 репчатая луковица;

2 яйца;

4–5 ст. ложек манной крупы;

2 ст. ложки муки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

При желании в массу можно добавить немного укропа или петрушки. Подойдут также сушеный чеснок и щепотка паприки.

Как подготовить капусту

Капусту тонко нашинкуйте. Если кочан молодой и мягкий, достаточно слегка помять нарезку руками с небольшим количеством соли - она быстро станет податливой.

С плотной осенней или зимней капустой лучше поступить иначе. Залейте ее небольшим количеством кипятка и проварите 5–7 минут, затем хорошо откиньте на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. Это важно: чем суше капустная основа, тем легче будет сформировать аккуратные котлеты.

Лук мелко нарежьте. Его можно положить в массу сырым, но после небольшой обжарки вкус получится мягче и насыщеннее. Достаточно довести лук до мягкости и легкой золотистой корочки.

Почему котлеты не разваливаются

Соедините капусту с луком, добавьте яйца, соль и черный перец. Всыпьте манку и муку, после чего хорошо перемешайте всю массу.

Теперь не спешите ставить сковороду на огонь. Оставьте смесь примерно на 15 минут - за это время манка впитает часть влаги, набухнет, и масса станет заметно плотнее.

Если после этого смесь всё еще слишком мягкая, добавьте еще ложку манки. Слишком много сухих ингредиентов использовать не стоит: котлеты могут получиться плотными и потерять ту самую сочность.

Как получить золотистую корочку

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и аккуратно выложите их на хорошо прогретую поверхность.

Обжаривайте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Переворачивать котлеты лучше тогда, когда снизу уже появилась уверенная золотистая корочка - так они меньше рискуют потерять форму.

Если котлеты получились довольно толстыми, после переворачивания немного уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой на 2–3 минуты. Внутри они успеют приготовиться, а капустная начинка останется мягкой.

Готовые котлеты переложите на бумажное полотенце. Оно впитает излишки масла, и корочка останется приятной, а не жирной.

Главный нюанс - влага

Именно лишняя вода чаще всего мешает приготовить красивые капустные котлеты. Если капуста плохо отцежена, масса получается слишком жидкой, начинает растекаться при жарке и вынуждает добавлять больше муки.

Второй важный момент - дать смеси постоять. Даже 10–15 минут заметно меняют ее консистенцию: манка успевает набухнуть, и котлеты становится гораздо проще сформировать.

Подавать их лучше горячими, пока корочка остается особенно румяной. Но и после остывания котлеты не теряют мягкость, а на следующий день их можно разогреть на сухой сковороде или в духовке - тогда корочка снова станет более выраженной.