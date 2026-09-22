Кольраби не надо варить: за 20 минут делаю хрустящий салат с яблоком

Кольраби часто отправляют в суп или на сковороду, хотя её можно просто нарезать и подать сырой. Тонкая соломка остаётся сочной и хрустящей, а яблоко добавляет свежую кислинку.

Этот салат собирается примерно за 20 минут. Он подойдёт к запечённой птице, рыбе или картофелю, а в будний день заменит лёгкий перекус. Важный момент - смешать овощи с заправкой непосредственно перед подачей.

Время: 20 минут. Порции: 4. Посуда: миска объёмом от 2 л, тёрка и разделочная доска.

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Ингредиенты

Кольраби - 500 г после очистки (обычно 2–3 небольших клубня)

Кисло-сладкое яблоко - 1 шт., около 180 г

Морковь - 1 небольшая, около 120 г

Свежая петрушка - 10 г

Для заправки

Густой натуральный йогурт без добавок - 120 г

Дижонская горчица - 10 г (примерно 2 ч. л.)

Лимонный сок - 15 мл (1 ст. л.)

Соль - 3 г (примерно ½ ч. л.), затем по вкусу

Свежемолотый чёрный перец - по вкусу

Приготовление пошагово

1. Подготовьте продукты

Вымойте кольраби, яблоко, морковь и петрушку под проточной водой. Кольраби очистите ножом до плотной, но нежной мякоти: особенно у крупного клубня под кожицей бывает волокнистый слой. Срежьте твёрдые основания стеблей. Морковь очистите, а яблоко оставьте с кожицей, если она чистая и неповреждённая.

2. Нарежьте кольраби

Разрежьте клубни пополам, положите срезом на доску и нарежьте тонкими пластинами толщиной примерно 2–3 мм. Сложите пластины стопкой и превратите в короткую соломку. Переложите её в большую миску. Такая нарезка удобнее в салате, чем крупные кубики: каждый кусочек захватывает немного заправки, но сохраняет хруст.

3. Добавьте яблоко и морковь

Яблоко разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину и нарежьте такой же тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной тёрке. Переложите всё к кольраби. Яблоко режьте ближе к моменту заправки: тогда срезы не успеют потемнеть, а салат будет выглядеть свежее.

4. Смешайте заправку

В небольшой миске соедините йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Размешайте ложкой до однородности и попробуйте. Заправка должна быть чуть ярче на вкус, чем готовый салат: после смешивания овощи смягчат её кислоту и солёность. Если йогурт очень густой, добавьте 1 ч. л. холодной воды и размешайте ещё раз.

5. Заправьте перед подачей

Мелко нарежьте петрушку. Выложите заправку к овощам и аккуратно перемешайте двумя ложками, чтобы яблочная соломка не сломалась. Добавьте петрушку и ещё раз коротко перемешайте. Попробуйте: при необходимости добавьте немного соли или несколько капель лимонного сока.

6. Подавайте сразу

Разложите салат по тарелкам или поставьте общую миску на стол. Признак удачной текстуры - соломка гнётся, но остаётся упругой, а на дне миски нет заметной лужицы. Если до ужина ещё есть время, держите нарезанные овощи и заправку отдельно в холодильнике и соедините их непосредственно перед едой.

Что важно

Выбирайте небольшие, тяжёлые для своего размера клубни без мягких участков. Если после очистки видите грубые волокна, срежьте их: в сыром салате они будут мешать. Кольраби действительно можно есть сырой, а плотную кожицу рекомендуется удалять - это подтверждает Illinois Extension.

Йогурт и горчица - основные аллергены в заправке: йогурт содержит молоко, а горчица может вызывать реакцию. Для варианта без молочных продуктов возьмите несладкий растительный йогурт подходящей густоты. Готовый салат лучше съесть сразу ради хруста; если нужно сохранить остатки, уберите их в закрытом контейнере в холодильник не позднее двух часов после приготовления.

Подавайте салат к горячему блюду: прохладная хрустящая соломка хорошо оттеняет запечённые овощи и мясо.