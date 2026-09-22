Как пожарить куриную печень с луком и не пересушить

Если печень заморожена, заранее разморозьте её в холодильнике. Время размораживания в расчёт приготовления не входит.

Растительное масло разделим на три части: одну для лука и по одной для каждой порции печени. Сливочное добавим в конце, чтобы оно не подгорело за время жарки.

Небольшое количество воды поможет собрать поджаристые соки со дна сковороды и распределить их по печени с луком. Отдельной подливы из этого количества не получится.

Почему лук лучше приготовить заранее Луку нужны время и умеренный нагрев: тонкие полукольца должны размягчиться, а затем слегка подрумяниться. Печень после достижения готовности быстро теряет нежность при дальнейшей жарке. Когда продукты готовятся по очереди, не приходится держать один на огне ради другого. Для 600 г печени возьмите сковороду диаметром 28 см и разделите продукт на две порции примерно по 300 г. Если рабочее дно небольшое и кусочки всё равно лежат вплотную, понадобятся три порции и ещё несколько минут. Свободное место между кусочками важнее числа, указанного на упаковке сковороды.

1. Нарежьте лук тонкими полукольцами

Очистите луковицы, разрежьте пополам и нарежьте поперёк слоями толщиной 2–3 мм. Старайтесь делать полукольца одинаковыми: слишком тонкие края начнут темнеть, пока крупные фрагменты останутся хрустящими. Разберите нарезанный лук пальцами.

2. Зачистите и обсушите печень

Удалите заметные прожилки и соединительную ткань. Разделите печень на доли, крупные разрежьте на кусочки примерно 3–4 см, толщиной не более 2 см. Мелко крошить её не нужно.

Не мойте сырую печень под струёй воды: брызги могут разнести загрязнения по кухне. Аккуратно промокните кусочки бумажными полотенцами и разделите на две порции. До жарки держите их в холодильнике. Доску, нож и руки после работы с сырым продуктом вымойте.

3. Обжарьте лук и переложите в миску

Разогрейте в сковороде 1 ст. л. растительного масла на среднем огне. Выложите лук, добавьте примерно треть соли и готовьте 10–12 минут, время от времени перемешивая. Он должен стать мягким, с отдельными золотистыми краями, без тёмной корочки. Если быстро темнеет, уменьшите нагрев.

Переложите лук в миску и прикройте. На сковороде останется немного ароматного масла. Чёрных пригоревших частиц на дне быть не должно: если они появились, удалите их перед следующей порцией масла.

4. Приготовьте первую порцию печени

Добавьте в сковороду 1 ст. л. масла и разогрейте на огне чуть выше среднего. Выложите около 300 г печени в один слой с промежутками. Не двигайте кусочки первые 2–3 минуты, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты.

Уменьшите огонь до среднего и продолжайте жарить, переворачивая по мере необходимости. Ориентир для всей порции: 7–10 минут, но время зависит от толщины кусочков и плиты. Проверьте несколько самых крупных кусков термометром: внутри должно быть не меньше 74 °C. Вводите тонкий щуп сбоку к центру, не касаясь дна сковороды. Цвет корочки не показывает, прогрелась ли середина. Только полностью готовую порцию переложите в чистую миску и прикройте.

5. Так же приготовьте вторую порцию

Влейте оставшуюся столовую ложку растительного масла и обжарьте вторые 300 г печени тем же способом. Снова доведите кусочки до 74 °C внутри, а не только до румяной поверхности. Вторую порцию обычно удобнее проверять чуть раньше: сковорода уже хорошо прогрета.

Если поверхность быстро темнеет, а температура в центре ещё недостаточна, уменьшите огонь и продолжайте готовить. Не снимайте полуготовую печень с расчётом, что она дойдёт в миске.

6. Верните лук и добавьте сливочное масло

Когда вторая порция полностью готова, уменьшите нагрев. Верните в сковороду первую порцию вместе с выделившимися соками и готовый лук. Добавьте сливочное масло, оставшуюся соль, перец и 3 ст. л. горячей воды.

Аккуратно перемешивайте 1–2 минуты, пока масло растает, а продукты прогреются вместе. Лопаткой соберите со дна коричневые поджаристые соки. Не выпаривайте жидкость досуха и не продолжайте жарку ради более тёмной корочки.

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7. Сразу разложите по тарелкам

Снимите сковороду с огня и разложите печень с луком по четырём порциям. Полейте оставшимся на дне соком. Гарнир к этому моменту лучше держать готовым: печень вкуснее сразу после приготовления, без долгого ожидания на горячей плите.