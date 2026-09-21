Мясные треугольники из лаваша: сначала жарю фаршем вниз

Мясные треугольники из лаваша удобно готовить открытыми: распределить фарш по целому листу, разрезать его на порции и обжарить в панировке. Заворачивать начинку и скреплять края не придётся. Под румяной корочкой останется тонкий слой мяса, а лаваш будет держать его снизу.
Здесь многое решает толщина начинки. Если положить фарш горкой, панировка успеет потемнеть раньше, чем приготовится середина. На круг диаметром около 28 см достаточно 200 г мяса: его легко распределить ровным слоем в 3–4 мм. На сковороду заготовки сначала отправляются мясом вниз, чтобы именно начинка получила больше времени на жарку.
- Общее время: 35–40 минут
- Подготовка: около 15 минут
- Жарка: 18–24 минуты в 3 захода
- Выход: 8 треугольников, 2 порции на ужин или 4 порции закуски
- Сложность: несложно
Что понадобится
Возьмите тонкий мягкий лаваш, который сгибается без трещин. Подойдёт один круг диаметром около 28 см или такой же круг, вырезанный из большого листа. Толстая лепёшка с полостью внутри для этого способа не подходит: готовые треугольники получатся совсем другими по толщине.
Ингредиенты
Для лаваша с мясом
- Тонкий лаваш диаметром около 28 см: 1 штука.
- Охлаждённый свино-говяжий фарш: 200 г.
- Мелкая соль: ⅓ чайной ложки без горки.
- Молотая сладкая паприка: ½ чайной ложки.
- Чёрный молотый перец: по вкусу.
Фарш нужен достаточно пластичный, с небольшим количеством жира. Слишком постное мясо быстрее становится сухим, а свободная жидкость размочит лаваш. Если фарш был заморожен, заранее разморозьте его в холодильнике и слейте выделившийся сок.
Для румяной панировки
- Крупные яйца: 2 штуки.
- Мелкие панировочные сухари без добавок: 80 г.
- Рафинированное растительное масло: 3–4 столовые ложки.
Два яйца удобнее одного: в неглубокой тарелке будет достаточно смеси, чтобы покрыть все восемь заготовок с обеих сторон. Часть яйца и сухарей может остаться. После контакта с сырым фаршем остатки не сохраняют и не добавляют в соус.
Для сметанного соуса
- Сметана жирностью 15–20%: 120 г.
- Чеснок: 1 небольшой зубчик.
- Укроп: 5 г.
- Соль: небольшая щепотка.
Соус подавайте отдельно. Если полить им треугольники заранее, панировка размокнет.
Открытая заготовка быстро прогревается со стороны фарша. Лаваш при этом остаётся единственным тонким основанием, поэтому в середине нет нескольких влажных складок. Ровный слой особенно важен по краям и возле острого кончика: куски мяса разной толщины приготовятся в разное время. Заранее поставьте рядом две широкие неглубокие тарелки для яйца и сухарей, подготовьте широкую лопатку и сковороду диаметром 28–30 см. Для готовой еды возьмите чистую тарелку или решётку, которые не соприкасались с сырыми заготовками.
Почему тонкий слой мяса удобнее толстой начинки
Открытая заготовка быстро прогревается со стороны фарша. Лаваш при этом остаётся единственным тонким основанием, поэтому в середине нет нескольких влажных складок. Ровный слой особенно важен по краям и возле острого кончика: куски мяса разной толщины приготовятся в разное время.
Заранее поставьте рядом две широкие неглубокие тарелки для яйца и сухарей, подготовьте широкую лопатку и сковороду диаметром 28–30 см. Для готовой еды возьмите чистую тарелку или решётку, которые не соприкасались с сырыми заготовками.
Как приготовить
1. Приправьте фарш
Переложите фарш в миску, добавьте соль, паприку и чёрный перец. Перемешайте ложкой до равномерного распределения специй. Воду и сырое яйцо в мясо добавлять не нужно: начинка должна держаться на лаваше и не растекаться.
2. Распределите мясо по лавашу
Разложите лаваш на большой разделочной доске. Выложите фарш небольшими порциями по всей поверхности и разровняйте обратной стороной ложки. Получится сплошной слой толщиной примерно 3–4 мм. Особенно внимательно пройдитесь по середине, где чаще всего остаётся лишнее мясо.
3. Разрежьте круг на восемь частей
Острым ножом разрежьте заготовку пополам, затем на четверти и разделите каждую четверть ещё надвое. При резке придерживайте лаваш, чтобы он не сдвигался и фарш не собирался складками. Все треугольники остаются плоскими, с открытым мясным слоем.
4. Покройте заготовки яйцом и сухарями
В первой тарелке разболтайте яйца вилкой до однородности, во вторую насыпьте сухари. Поддерживая треугольник широкой лопаткой, быстро смочите его яйцом с обеих сторон и дайте лишнему стечь. Перенесите в сухари, покройте ими обе стороны и слегка прижмите панировку. Не оставляйте лаваш лежать в яйце: он быстро размокает.
Панируйте столько треугольников, сколько поместится на сковороду одним слоем с небольшими промежутками. Остальные пока оставьте на доске и обваляйте перед следующей жаркой.
5. Сначала обжарьте мясную сторону
Разогрейте сковороду на среднем огне и влейте 2 столовые ложки масла. Оно должно покрывать дно тонким слоем, но не дымиться. Выложите 3 треугольника мясной стороной вниз и жарьте около 4–5 минут. Первое время не двигайте их: нижняя корочка должна схватиться, чтобы заготовку было удобно перевернуть.
Если сухари темнеют уже в первую минуту, нагрев слишком сильный. Сразу убавьте его, иначе панировка подгорит раньше, чем приготовится фарш.
6. Переверните и доведите до готовности
Подведите под каждый треугольник широкую лопатку и аккуратно переверните. Жарьте со стороны лаваша ещё около 2–3 минут. Время зависит от сковороды и толщины слоя, поэтому готовность мяса проверяйте пищевым термометром: свино-говяжий фарш должен прогреться минимум до 71 °C. Тонкий щуп вводите сбоку, параллельно лавашу, в середину мясного слоя. Цвет корочки сам по себе готовность фарша не подтверждает.
Если нужная температура ещё не достигнута, уменьшите нагрев и продолжайте готовить, при необходимости ненадолго прикрыв сковороду крышкой. Затем снимите крышку, чтобы выпустить пар. Готовые треугольники переложите на решётку одним слоем. Перед следующей порцией удалите тёмные крошки со сковороды и по необходимости добавьте оставшееся масло.
7. Смешайте соус
На чистой доске мелко порубите укроп, чеснок натрите на мелкой тёрке. Смешайте их со сметаной и щепоткой соли. Соус можно приготовить заранее и держать в холодильнике, чтобы подать сразу после последней порции. Треугольники к этому моменту слегка остынут снаружи, а их корочка останется хрустящей.
Слишком влажный фарш. Жидкость впитывается в лаваш ещё до сковороды. Не добавляйте в начинку тёртый лук с соком и не замачивайте заготовки в яйце. Для этого рецепта достаточно мяса и сухих приправ. Тесная сковорода. Когда треугольники перекрывают друг друга, участки панировки жарятся неравномерно. Лучше сделать ещё один заход, чем пытаться разместить весь лаваш сразу. Стопка на тарелке. Между горячими треугольниками задерживается пар, и корочка становится мягкой. Пока жарится следующая порция, держите готовые в один слой и не накрывайте. Вместо обычной паприки можно взять копчёную, а в сметанный соус добавить петрушку вместо укропа. Мясо допустимо заменить фаршем из индейки, сохранив ту же толщину слоя, но готовить его нужно минимум до 74 °C внутри. Очень постный фарш даст более сухую начинку, поэтому для первой попытки удобнее оставить свино-говяжий. Поставьте рядом сметанный соус и свежие овощи: огурец, помидор, листья салата. Для лёгкого ужина достаточно по четыре треугольника на человека. Если подаёте их как горячую закуску перед основным блюдом, разделите на четыре порции. Соус лучше оставить в маленькой миске, а овощи положить сбоку. Так сок и заправка не попадут на сухарную корочку. Лучше всего треугольники сразу после жарки. Если часть осталась, переложите их в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C готовое мясное блюдо хранят до 3–4 дней, но ради хорошей текстуры эти треугольники стоит съесть на следующий день. Соус держите отдельно. Разогревайте в духовке при 180 °C, разложив на противне одним слоем, до 74 °C внутри. Начните проверять через 7–8 минут: точное время зависит от духовки и температуры еды. В микроволновке лаваш тоже прогреется, но хрустящую панировку сохранить не получится. Приготовьте первую порцию на умеренном огне и посмотрите, как быстро подрумяниваются сухари именно на вашей сковороде. Это поможет выбрать нагрев для остальных заготовок. Не пытайтесь ускорить жарку сильным огнём: тонкая панировка реагирует на него быстрее, чем мясо. Для повторного приготовления удобно запомнить пропорцию: один круг лаваша диаметром около 28 см и 200 г фарша. Если нужен двойной объём, возьмите второй лист. Так начинка останется тонкой, треугольники будут легче переворачивать, а время на каждую порцию не придётся увеличивать из-за лишнего мяса.
Что чаще всего мешает получить хрустящую корочку
Как менять вкус
С чем подать
Как хранить и разогреть
Слишком влажный фарш. Жидкость впитывается в лаваш ещё до сковороды. Не добавляйте в начинку тёртый лук с соком и не замачивайте заготовки в яйце. Для этого рецепта достаточно мяса и сухих приправ.
Тесная сковорода. Когда треугольники перекрывают друг друга, участки панировки жарятся неравномерно. Лучше сделать ещё один заход, чем пытаться разместить весь лаваш сразу.
Стопка на тарелке. Между горячими треугольниками задерживается пар, и корочка становится мягкой. Пока жарится следующая порция, держите готовые в один слой и не накрывайте.
Вместо обычной паприки можно взять копчёную, а в сметанный соус добавить петрушку вместо укропа. Мясо допустимо заменить фаршем из индейки, сохранив ту же толщину слоя, но готовить его нужно минимум до 74 °C внутри. Очень постный фарш даст более сухую начинку, поэтому для первой попытки удобнее оставить свино-говяжий.
Поставьте рядом сметанный соус и свежие овощи: огурец, помидор, листья салата. Для лёгкого ужина достаточно по четыре треугольника на человека. Если подаёте их как горячую закуску перед основным блюдом, разделите на четыре порции.
Соус лучше оставить в маленькой миске, а овощи положить сбоку. Так сок и заправка не попадут на сухарную корочку.
Лучше всего треугольники сразу после жарки. Если часть осталась, переложите их в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C готовое мясное блюдо хранят до 3–4 дней, но ради хорошей текстуры эти треугольники стоит съесть на следующий день. Соус держите отдельно.
Разогревайте в духовке при 180 °C, разложив на противне одним слоем, до 74 °C внутри. Начните проверять через 7–8 минут: точное время зависит от духовки и температуры еды. В микроволновке лаваш тоже прогреется, но хрустящую панировку сохранить не получится.
Приготовьте первую порцию на умеренном огне и посмотрите, как быстро подрумяниваются сухари именно на вашей сковороде. Это поможет выбрать нагрев для остальных заготовок. Не пытайтесь ускорить жарку сильным огнём: тонкая панировка реагирует на него быстрее, чем мясо.
Для повторного приготовления удобно запомнить пропорцию: один круг лаваша диаметром около 28 см и 200 г фарша. Если нужен двойной объём, возьмите второй лист. Так начинка останется тонкой, треугольники будут легче переворачивать, а время на каждую порцию не придётся увеличивать из-за лишнего мяса.