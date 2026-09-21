Мясные треугольники из лаваша: сначала жарю фаршем вниз

Фарш нужен достаточно пластичный, с небольшим количеством жира. Слишком постное мясо быстрее становится сухим, а свободная жидкость размочит лаваш. Если фарш был заморожен, заранее разморозьте его в холодильнике и слейте выделившийся сок.

Два яйца удобнее одного: в неглубокой тарелке будет достаточно смеси, чтобы покрыть все восемь заготовок с обеих сторон. Часть яйца и сухарей может остаться. После контакта с сырым фаршем остатки не сохраняют и не добавляют в соус.

Соус подавайте отдельно. Если полить им треугольники заранее, панировка размокнет.

Почему тонкий слой мяса удобнее толстой начинки Открытая заготовка быстро прогревается со стороны фарша. Лаваш при этом остаётся единственным тонким основанием, поэтому в середине нет нескольких влажных складок. Ровный слой особенно важен по краям и возле острого кончика: куски мяса разной толщины приготовятся в разное время. Заранее поставьте рядом две широкие неглубокие тарелки для яйца и сухарей, подготовьте широкую лопатку и сковороду диаметром 28–30 см. Для готовой еды возьмите чистую тарелку или решётку, которые не соприкасались с сырыми заготовками.

1. Приправьте фарш

Переложите фарш в миску, добавьте соль, паприку и чёрный перец. Перемешайте ложкой до равномерного распределения специй. Воду и сырое яйцо в мясо добавлять не нужно: начинка должна держаться на лаваше и не растекаться.

2. Распределите мясо по лавашу

Разложите лаваш на большой разделочной доске. Выложите фарш небольшими порциями по всей поверхности и разровняйте обратной стороной ложки. Получится сплошной слой толщиной примерно 3–4 мм. Особенно внимательно пройдитесь по середине, где чаще всего остаётся лишнее мясо.

3. Разрежьте круг на восемь частей

Острым ножом разрежьте заготовку пополам, затем на четверти и разделите каждую четверть ещё надвое. При резке придерживайте лаваш, чтобы он не сдвигался и фарш не собирался складками. Все треугольники остаются плоскими, с открытым мясным слоем.

4. Покройте заготовки яйцом и сухарями

В первой тарелке разболтайте яйца вилкой до однородности, во вторую насыпьте сухари. Поддерживая треугольник широкой лопаткой, быстро смочите его яйцом с обеих сторон и дайте лишнему стечь. Перенесите в сухари, покройте ими обе стороны и слегка прижмите панировку. Не оставляйте лаваш лежать в яйце: он быстро размокает.

Панируйте столько треугольников, сколько поместится на сковороду одним слоем с небольшими промежутками. Остальные пока оставьте на доске и обваляйте перед следующей жаркой.

5. Сначала обжарьте мясную сторону

Разогрейте сковороду на среднем огне и влейте 2 столовые ложки масла. Оно должно покрывать дно тонким слоем, но не дымиться. Выложите 3 треугольника мясной стороной вниз и жарьте около 4–5 минут. Первое время не двигайте их: нижняя корочка должна схватиться, чтобы заготовку было удобно перевернуть.

Если сухари темнеют уже в первую минуту, нагрев слишком сильный. Сразу убавьте его, иначе панировка подгорит раньше, чем приготовится фарш.

6. Переверните и доведите до готовности

Подведите под каждый треугольник широкую лопатку и аккуратно переверните. Жарьте со стороны лаваша ещё около 2–3 минут. Время зависит от сковороды и толщины слоя, поэтому готовность мяса проверяйте пищевым термометром: свино-говяжий фарш должен прогреться минимум до 71 °C. Тонкий щуп вводите сбоку, параллельно лавашу, в середину мясного слоя. Цвет корочки сам по себе готовность фарша не подтверждает.

Если нужная температура ещё не достигнута, уменьшите нагрев и продолжайте готовить, при необходимости ненадолго прикрыв сковороду крышкой. Затем снимите крышку, чтобы выпустить пар. Готовые треугольники переложите на решётку одним слоем. Перед следующей порцией удалите тёмные крошки со сковороды и по необходимости добавьте оставшееся масло.

7. Смешайте соус

На чистой доске мелко порубите укроп, чеснок натрите на мелкой тёрке. Смешайте их со сметаной и щепоткой соли. Соус можно приготовить заранее и держать в холодильнике, чтобы подать сразу после последней порции. Треугольники к этому моменту слегка остынут снаружи, а их корочка останется хрустящей.