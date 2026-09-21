Морковь не превращается в кашу: немного воды под крышкой, а горошек - в самом конце

Сентябрьская морковь сладкая и сочная, но на сковороде её легко передержать: одни кусочки уже мягкие, другие ещё хрустят. Для ровной текстуры не нужна долгая жарка. Сначала дайте моркови несколько минут под крышкой с небольшим количеством воды, а затем выпарите влагу и слегка подрумяньте края.

Замороженный зелёный горошек добавьте в самом конце. Он успеет прогреться, сохранит форму и не превратит гарнир в пюре. Получится яркая тёплая смесь к рыбе, курице или простой картошке; всё готовится в одной сковороде.

Время приготовления: около 30 минут

Порции: 4

Посуда: глубокая сковорода диаметром 26 см с крышкой

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Ингредиенты

морковь - 600 г;

замороженный зелёный горошек - 200 г;

небольшая репчатая луковица - 80 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

сливочное масло - 20 г;

вода - 80 мл;

соль - ¾ ч. л. или по вкусу;

молотый чёрный перец - ¼ ч. л.;

свежий укроп - 15 г;

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Нарежьте морковь одинаково

Вымойте и очистите морковь. Нарежьте её кружочками наискосок толщиной около 5–7 мм. Слишком тонкие пластинки потеряют форму, пока вы будете выпаривать воду; слишком толстые останутся жёсткими в середине. Лук нарежьте мелким кубиком, укроп обсушите и порубите. Горошек оставьте замороженным: размораживать его заранее не нужно.

2. Смягчите лук

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде диаметром 26 см на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 3–4 минуты, помешивая, до прозрачности. Сильно румянить его не нужно: впереди ещё несколько минут с морковью, и тёмный лук может начать горчить.

3. Дайте моркови пропариться

Положите морковь к луку, добавьте ½ ч. л. соли и перемешайте. Влейте 80 мл воды, сразу накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до среднего или чуть ниже. Готовьте 8–10 минут. На середине времени один раз перемешайте. Проверьте самый толстый кусочек вилкой: зубцы должны входить с небольшим сопротивлением. Если он ещё совсем твёрдый, добавьте 1–2 ст. л. воды и дайте ему ещё 2 минуты под крышкой.

4. Уберите лишнюю влагу

Снимите крышку и увеличьте огонь до среднего. Готовьте 2–3 минуты, осторожно помешивая, пока вода почти полностью не испарится. На дне может остаться тонкий блестящий слой масла, но не лужица: иначе горошек будет вариться, а вкус получится водянистым. Морковь в этот момент уже мягкая, но кружочки всё ещё держат форму.

5. Добавьте горошек и масло

Всыпьте замороженный горошек и положите сливочное масло. Перемешайте и готовьте без крышки 3–4 минуты на среднем огне, пока горошек не станет полностью горячим, а оставшаяся влага не испарится. Попробуйте одну горошину: внутри она должна быть горячей и мягкой, без холодной сердцевины. Если сковорода снова слишком влажная, подержите её на огне ещё минуту.

6. Заправьте и подавайте

Выключите нагрев. Добавьте оставшуюся ¼ ч. л. соли, чёрный перец, укроп и лимонный сок. Аккуратно перемешайте и попробуйте: морковь бывает разной сладости, поэтому соли или лимонного сока может понадобиться чуть больше. Дайте гарниру постоять 1–2 минуты и сразу разложите по тарелкам.

Что важно

Не начинайте с сильного огня: снаружи морковь подгорит раньше, чем станет мягкой внутри. Вода под крышкой выравнивает приготовление, а короткий этап без крышки возвращает более насыщенный вкус. Если используете молодую тонкую морковь, начните проверять её уже через 6 минут; крупной осенней может потребоваться 10–12 минут.

Замороженный горошек удобнее свежего в конце сезона, но он быстро отдаёт влагу. Поэтому добавляйте его только после выпаривания воды и не накрывайте сковороду повторно. Сливочное масло можно заменить ещё 1 ч. л. растительного; вкус будет менее сливочным, а способ приготовления останется тем же.

Если гарнир остался, переложите его в неглубокий закрытый контейнер и уберите в холодильник в течение 2 часов. По рекомендации FoodSafety.gov, готовые остатки стоит использовать за 3–4 дня. Перед повторной подачей прогрейте их до равномерно горячего состояния.

Подавайте морковь с горошком тёплой: укроп и лимон оживляют сладость овощей, а каждый кусочек остаётся узнаваемым.